Die russischen Weltmeister im Eiskunstlauf Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow haben sich an Board des abgestürzten Flugzeugs befunden.

Schischkow und Naumow hatten 1994 im japanischen Chiba WM-Gold im Paarlauf gewonnen. Sie waren nicht nur auf den Eis ein Paar, sondern auch miteinander verheiratet. Seit 1998 lebten sie in den USA.

Alle Starts und Landungen auf dem Flughafen in der Nähe von Washington wurden gestoppt, während Hubschrauber aus der ganzen Region den Unfallort überflogen, um nach Überlebenden zu suchen. Aufblasbare Rettungsboote wurden von einer Stelle in der Nähe des Flughafens entlang des George Washington Parkway, nördlich des Flughafens, in den Potomac River gelassen.

Die Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, sagte, sie werde alle verfügbaren Ressourcen der US-Küstenwache für die Such- und Rettungsmaßnahmen einsetzen."Wir beobachten die Situation aktiv und sind bereit, die örtlichen Einsatzkräfte zu unterstützen", sagte Noem in einem Beitrag auf X.

Präsident Donald Trump wurde informiert, so sein Pressesprecher, und Vizepräsident JD Vance forderte seine Anhänger auf der Social-Media-Plattform X auf, "für alle Beteiligten zu beten".

Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration ereignete sich der Absturz in der Luft gegen 21.00 Uhr EST (3.00 Uhr MEZ), als ein Regionalflugzeug, das in Wichita, Kansas, gestartet war, beim Anflug auf eine Landebahn mit einem Militärhubschrauber zusammenstieß, der sich auf einem Übungsflug befand.

Das Unglück ereignete sich in einem der am strengsten kontrollierten und überwachten Lufträume der Welt, nur etwas mehr als drei Meilen südlich des Weißen Hauses und des Kapitols.

Die Ermittler werden versuchen, die letzten Momente der beiden Flugzeuge vor der Kollision zu rekonstruieren, einschließlich des Kontakts mit den Fluglotsen und des Höhenverlusts des Passagierflugzeugs.

Auf einer Tonaufnahme aus dem Tower zur Zeit des Absturzes ist zu hören, wie ein Fluglotse den Hubschrauber fragt: "PAT25 do you have the CRJ in sight" (PAT25, haben Sie den CRJ in Sicht), in Bezug auf das Passagierflugzeug.

"Tower, haben Sie das gesehen?", hört man einen anderen Piloten Sekunden nach der offensichtlichen Kollision rufen.

Der Tower begann sofort, andere Flugzeuge von Reagan umzuleiten.

In einem Beitrag in den sozialen Medien teilte American Airlines mit, dass ihr Berichte bekannt seien, wonach einer ihrer Flüge in den Vorfall verwickelt war, und dass sie weitere Informationen bereitstellen werde, sobald sie verfügbar seien.

Auf dem Video einer Beobachtungskamera am nahe gelegenen Kennedy Center sind zwei Lichter zu sehen, die zu den Flugzeugen passen, die sich in einem Feuerball zu vereinen scheinen.

Der Flughafen teilte mit, dass die Rettungskräfte auf einen "Flugzeugvorfall auf dem Flugplatz" reagierten.

Der Vorfall erinnerte an den Absturz eines Air-Florida-Fluges, der am 13. Januar 1982 in den Potomac stürzte und bei dem 78 Menschen ums Leben kamen. Dieser Absturz wurde auf schlechtes Wetter zurückgeführt.