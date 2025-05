WERBUNG

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump verurteilt, weitere Militärhilfe für die Ukraine an den Zugang zu deren wertvollen Rohstoffen zu knüpfen.

Es wäre "sehr egoistisch, sehr egozentrisch", die Ressourcen des Landes zur Finanzierung von Verteidigungskapazitäten zu verwenden, sagte Scholz nach einem informellen EU-Gipfel in Brüssel.

Die Tagesschau zitierte den Bundeskanzler mit den Worten, die Metalle der Seltenen Erden sollten für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg verwendet werden.**

"Das sind ernste Aufgaben angesichts der enormen Zerstörungen. Deshalb müssen die Ressourcen des Landes genutzt werden, um alles zu finanzieren, was nach dem Ende des Krieges gebraucht wird", betonte Scholz.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle mit der Ukraine über den Zugang zu seltenen Rohstoffen verhandeln, die für die Herstellung von Smartphones, Elektroautos und anderen High-Tech-Produkten benötigt werden, als Bedingung für die weitere Unterstützung der USA im Krieg gegen Russland.

In einer Rede vor Reportern im Oval Office beklagte Trump, dass die USA der Ukraine mehr militärische und wirtschaftliche Hilfe zukommen ließen als ihren europäischen Partnern, und forderte eine Art Ausgleich für die Unterstützung Washingtons in Höhe von"fast 300 Milliarden Dollar".

Ukrainische Regierung sei Bereit, zu verhandeln, so das Weiße Haus

Der Chef des Weißen Hauses sagte, die ukrainische Regierung habe ihm mitgeteilt, sie sei bereit, ein Abkommen zu schließen, um den USA Zugang zu Rohstoffen zu gewähren, die für eine moderne High-Tech-Wirtschaft entscheidend sind.

"Ich möchte Garantien für seltene Rohstoffe haben", fügte der Milliardär hinzu.

Auch Trump kritisierte seinen Vorgänger erneut scharf, allerdings in einem neuen Zusammenhang:"Biden hat sie nie um Geld gebeten. Er hat nie gesagt: 'Ihr müsst zahlen.' Er hat einfach Geld verteilt", sagte Trump und fügte hinzu, dass er mit Kiew zusammenarbeite, um "einige Deals" abzuschließen, damit die Unterstützung Washingtons gewährleistet sei.

Trump hatte zuvor gesagt, dass er ein Ende des Krieges innerhalb von 24 Stunden erreichen würde. Jetzt sagt er, dass sich die Waffenstillstandsgespräche in die richtige Richtung bewegen würden. "Wir haben eine Menge Fortschritte in Bezug auf Russland und die Ukraine gemacht. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden diesen lächerlichen Krieg beenden".

Am Dienstag wurde die Idee einer Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA im Bereich der Seltenerdmetalle im Kreml kommentiert. Der russische Präsidentensprecher Dimtrij Peskow bezeichnete Trumps Vorschlag als Hilfeleistung"auf kommerzieller Basis".

"Es ist natürlich besser, überhaupt keine Hilfe zu leisten und so zur Beendigung des Konflikts beizutragen", sagte er (zitiert von Interfax).

Die USA wollen nicht, dass die seltenen Erden an Putin gehen

Ukrainischen Medienberichten zufolge hat das Team von Wolodymyr Selenskyj bereits mit Trump über den Zugang zu den Lagerstätten seltener Erden verhandelt.

Wie der Sender "Suspilne" unter Berufung auf eine Quelle im Büro des ukrainischen Präsidenten berichtet, schrieb die Financial Times nach der Vorstellung des "Siegesplans" im Herbst 2024, einige Punkte des Dokuments seien für einen möglichen Wahlsieg Trumps "festgelegt" worden, insbesondere gehe es um den Abbau von Seltenerdmetallen. Diese Idee könnte von Senator Lindsey Graham an das Büro des Präsidenten herangetragen worden sein.

Zuvor hatte Graham argumentiert, dass die Ukraine eine"Goldmine" mit kritischen Mineralienreserven im Wert von 12 Billionen Dollar sei, die amerikanische Unternehmen benötigten, und dass der Westen es sich "nicht leisten könne zu verlieren", wenn er sie an Putin abtrete.

Suspilnys Quelle in Selenskyjs Regierung betonte, dass die Zusammenarbeit bei wichtigen Bodenschätzen eine Sicherheitsfrage sei.

"Um die Nutzung dieser seltenen Erden zu gewährleisten, müssen wir sicherstellen, dass die Russen die Gebiete mit diesen Ressourcen nicht besetzen", betonte der Gesprächspartner des ukrainischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders.

Forbes.ua schätzt den Wert der ukrainischen Bodenschätze im Jahr 2023 auf 14,8 Billionen Dollar.

Dabei stammen mehr als 70 Prozent der Gesamtmenge aus nur drei Regionen - den Regionen Donezk und Luhansk (die teilweise von Russland besetzt sind) sowie der Region Dnipropetrowsk.

Der US Geological Survey stuft 50 Mineralien als kritisch für die Wirtschaft und die nationale Verteidigung des Landes ein, darunter mehrere Arten von seltenen Erden, Nickel und Lithium.

Nach Angaben von Bloomberg entfallen rund 80 Prozent der US-Einfuhren von Seltenerdmetallen, die für die Herstellung verschiedener Güter - von Smartphones bis hin zu Kampfjets - benötigt werden, auf China.