Vance Rede: Scholz weist "Einmischung in unsere Demokratie" zurück

In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Bundeskanzler Olaf Scholz seine Haltung gegenüber der AfD verteidigt. Scholz erklärte, Deutschland werde keine Leute akzeptieren, die sich "in unsere Demokratie einmischen".

Am Freitag hatte US-Vizepräsident JD Vance den Umgang europäischer Politiker mit Rechtspopulisten scharf kritisiert und sich mit der AfD-Co-Vorsitzenden Alice Weidel getroffen.

Ein Treffen mit Scholz kam offiziell aus "Termingründen" nicht zustande. Aus dem Umfeld des US-Vizepräsidenten wurde jedoch gestreut, ein Treffen sei unnötig, da Scholz sowieso nicht mehr lange Kanzler sein werde.

In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gab Vance seiner Befürchtung Ausdruck, dass die Meinungsfreiheit auf dem gesamten Kontinent "auf dem Rückzug" sei.

Er erklärte, viele Amerikaner sähen in Europa "festgefahrene Interessen, die sich hinter hässlichen Begriffen aus der Sowjet-Ära wie Fehlinformation und Desinformation verstecken und denen der Gedanke einfach nicht gefällt, dass jemand mit einem alternativen Standpunkt eine andere Meinung äußern oder, Gott bewahre, anders abstimmen oder, noch schlimmer, eine Wahl gewinnen könnte."

Vance betonte, er sei nicht so sehr über Russland oder China besorgt, wenn es um die Sicherheit Europas gehe, sondern vielmehr über eine "Bedrohung von innen - einen Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt."

Scholz bekräftigte, dass "Nie wieder" ein historischer Auftrag sei, den Deutschland aufrechterhalten müsse und wolle: Nie wieder Faschismus, Rassismus oder Angriffskrieg. Scharfe Kritik übte er an der AfD: Einige Mitglieder der Partei hätten die Verbrechen der Nazis als "Vogelschiss" in der Geschichte bezeichnet. Scholz betonte klar, dass das Prinzip des "Nie wieder" nicht mit der Unterstützung oder der Zusammenarbeit mit der AfD vereinbar sei.

"Deutschland ist eine sehr starke Demokratie", fügte Scholz an, "und als starke Demokratie ist es für uns absolut klar, dass die extreme Rechte aus der politischen Kontrolle und aus den politischen Entscheidungsprozessen herausgehalten werden muss und dass es keine Zusammenarbeit mit ihr geben wird."

"Wir lehnen wirklich jede Idee der Zusammenarbeit zwischen Parteien, anderen Parteien und diesen rechtsextremen Parteien ab, bekräftigte Scholz"

In Anspielung auf die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland, die "Hassreden" einschränken, sagte Scholz, dass "freie Meinungsäußerung in Europa bedeutet, dass man andere nicht in einer Weise angreift, die gegen die Gesetzgebung und die Gesetze in unserem Land verstößt."

Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Scholz und Vance erfolgt vor dem Hintergrund einer neuen US-Regierung, die transatlantische Konventionen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelten, auf den Kopf stellt.

In Bezug auf die Ukraine bekräftigte Scholz ein gemeinsames Ziel: die Wahrung der Unabhängigkeit der Ukraine. Er betonte, dass nichts in Bezug auf die Ukraine ohne die Beteiligung der Ukraine entschieden werden sollte.

Die Verpflichtung, die Ukraine "so lange wie nötig" zu unterstützen, ende nicht, wenn die Kämpfe aufhörten, fügte Scholz hinzu. Er betonte auch, dass die Ukraine so unterstützt werden muss, dass eine künftige Aggression verhindert wird. Die Ukraine könne nicht alleine dastehen und benötige weiterhin die Unterstützung sowohl der EU als auch der USA. Scholz wies darauf hin, dass die USA und Deutschland nach wie vor die größten Unterstützer des Landes sind.

US-Präsident Donald Trump hatte diese Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und erklärt, dass sich die beiden Staatsoberhäupter wahrscheinlich bald treffen werden, um ein Friedensabkommen für die Ukraine auszuhandeln. Später versicherte Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass auch er einen Platz am Verhandlungstisch haben werde.

Selenskyj forderte vor Gesprächen mit Russland Sicherheitsgarantien. Kurz vor seinem Treffen mit Vance in München erklärte Selenskyj, er werde erst dann zu einem persönlichen Treffen mit Putin bereit sein, wenn ein gemeinsamer Plan mit Trump ausgehandelt worden sei.