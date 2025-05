WERBUNG

Der ukrainische Journalist und einer der bekanntesten Menschenrechtsaktivisten des Landes, Maksym Butkevych, verbrachte mehr als zwei Jahre in russischer Gefangenschaft.

Er meldete sich im Februar 2022 zum ukrainischen Militär, als Russland mit der umfassenden Invasion der Ukraine begann. Butkevych nahm an der Verteidigung von Kiew teil, und als die russischen Streitkräfte aus der Hauptstadt zurückgedrängt wurden, wurde er in die Ostukraine geschickt.

Im Juni 2022 wurde er von der russischen Armee in der Nähe der besetzten Städte Zolote und Hirske in der Region Luhansk im Osten der Ukraine gefangen genommen.

Russische Medien berichteten am 24. Juni über seine Gefangennahme und veröffentlichten ein Propaganda-Verhörvideo. Im September desselben Jahres bestätigte das russische Verteidigungsministerium offiziell seine Inhaftierung.

Von Russland eingesetzte Richter in den besetzten Regionen Luhansk und Donezk in der Ukraine verurteilten Butkewytsch im März 2023 wegen erfundener Anschuldigungen zu 13 Jahren Gefängnis.

Am 18. Oktober 2024 kehrte er im Rahmen eines Kriegsgefangenenaustauschs in die Ukraine zurück.

Nach einer kurzen Rehabilitationsphase von vier Wochen widmet sich Butkevych nun wieder dem, was er schon immer tun wollte: der Verteidigung der Menschenrechte. Er konzentriert sich auf den Schutz der Rechte von illegal inhaftierten Zivilisten und Kriegsgefangenen und geht gegen russische Propaganda und Hassreden vor.

Euronews traf Butkevych in Brüssel an dem Tag, an dem Russland und die USA ihr erstes Treffen zu einem möglichen Abkommen über die Ukraine abhielten - ohne die Ukraine, was "der russischen Ideologie in die Karten spielt", so Butkevych.

"Die moderne russische Ideologie, die ich sowohl im Gefängnis als auch in der Gefangenschaft von innen gesehen habe, lautet: Alles wird vom Staat und den Staatsführern entschieden. Die Menschen sind entbehrliches Material, Werkzeuge, die keinen eigenen Willen haben. Und der Widerstand, den die Ukraine zu Beginn der Invasion leistete, war für die Russen wirklich ärgerlich".

Er sagt, Russland habe versucht, das Narrativ zu verbreiten, dass die Ukraine und die Ukrainer "ein Werkzeug" seien, das von den Amerikanern und Europäern kontrolliert werde. Gleichzeitig ist Russland der Meinung, dass die Ukraine zu Moskau gehört, und hat versucht, sie wieder unter seine Kontrolle zu bringen.

"Und das Instrument, dieses Werkzeug, zeigte plötzlich einen eigenen Willen. Das Instrument wurde plötzlich unabhängig, aktiv und sagte, es sei eine Gemeinschaft von Menschen, die frei sein wollen."

Diese Realität sei so unvereinbar mit der Ideologie des "Russkiy Mir" oder der "Russischen Welt", dass sogar die Art und Weise, wie russische Gefängniswärter die Ukrainer behandeln, für Ärger sorgt.

"Die Tatsache, dass es die Menschen sind, die die Entscheidungen treffen, die für ihre eigene Zukunft verantwortlich sind, führt zu Missverständnissen und Wut bei denen, die uns gefangen genommen haben, und denen, die uns bewacht haben", erklärte Butkevych.

Und schlägen alle Treffen über die Ukraine ohne die Ukraine in dieselbe Kerbe.

"Ich fürchte, dass andere internationale Akteure und internationale Akteure, die die Ukraine jetzt so behandeln, den gleichen - nennen wir es beim Namen - imperialen Ansatz verfolgen, der die Ukraine, die Ukrainer ihrer eigenen Subjektivität beraubt", sagte er.

"Und in dieser Weltanschauung stehen sie Wladimir Putin sehr nahe, dem Kriegsverbrecher, dem Initiator des schlimmsten und blutigsten Massakers in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg."

Krieggefangene kehren zurück, unbekannter Ort in der Ukraine, 18. Oktober 2024 AP Photo

Deshalb könne die Ukraine nicht zu irgendwelchen territorialen Zugeständnissen gezwungen werden. "Wenn wir zustimmen, dass Teile des gegenwärtig besetzten Territoriums an den Aggressorstaat übergeben werden, werden wir das Sicherheitssystem, das in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, tatsächlich abschaffen."

Dies wäre ein "erfolgreicher" Fall, in dem ein Staat in das Gebiet eines Nachbarstaates eindringt, "viele Menschen tötet, Teile des Gebietes einnimmt und sie für sich behält. Und jeder ist damit einverstanden".

Doch für Butkevych, dessen Künstlername "Moses" lautet, ist selbst dies nicht die größte Angst. "Ich habe keinen Fetisch für Gebiete", erklärte er und fügte hinzu, dass seine größte Sorge den Millionen Ukrainern gilt, die in diesen Gebieten leben.

Butkevych war in einer Strafkolonie in der russisch besetzten Region Luhansk in der Ukraine inhaftiert, und nach dem, was er gesehen hat, insbesondere im Hinblick auf Zivilisten in russischem Gewahrsam, "ist jeder, der sich in den besetzten Gebieten aufhält, eine Geisel des russischen Regimes."

Es handelt sich um Menschen, die unter Bedingungen leben, unter denen sie jederzeit ihrer Freiheit beraubt werden können und ihre Rechte verletzt werden können.

"Dies kann auf einer systemischen Ebene geschehen, und sie erhalten keinen Schutz", sagte Butkevych. Außerdem können und werden die Menschenrechtsmechanismen auf den Kopf gestellt und gegen sie verwendet werden, sagte er.

Keine Menschenrechte in russischer Gefangenschaft

Mehr als 90 Prozent der ukrainischen Kriegsgefangenen erhalten keine Besuche von Vertretern internationaler Organisationen, einschließlich des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Daher gibt es auch keine Überwachung der Haftbedingungen.

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat im vergangenen Jahr aufgedeckt, dass bis zu 90 Prozent aller zurückgekehrten Kriegsgefangenen angaben, in russischen Gefängnissen gefoltert worden zu sein.

Butkevych sagt, ihm und anderen Ukrainern in derselben Strafkolonie sei vor allem in den ersten sechs Monaten ihrer Haft direkt gesagt worden, dass außer den Gefängniswärtern niemand Zugang zu ihnen haben werde.

"Sie benutzen dies als Mittel, um unsere Moral zu untergraben und uns zu erklären, dass sie mit uns alles machen können. Niemand würde davon erfahren, geschweige denn sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Und wir wussten, dass es wahr war, weil es wahr war."

Butkevych erzählt, dass er im Sommer 2022, gleich nach seiner Gefangennahme, einen Vertreter der UN-Menschenrechtsmission getroffen habe. Vor dem Besuch habe man den Ukrainern Anweisungen und Drohungen gegeben, "was mit uns passieren würde, wenn wir plötzlich etwas Falsches sagten."

Den Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, auf den die Kriegsgefangenen seiner Meinung nach zunächst gehofft hatten, hat er nie getroffen.

Ukrainische Soldaten kehren aus der Kriegsgefangenschaft zurück. AP Photo

"Wir fingen schließlich an zu scherzen... weil es wahrscheinlich die einzige Nichtregierungsorganisation war, deren Mandat im humanitären Völkerrecht verankert war, die uns besuchen sollte. Und das ist nie geschehen", erinnerte sich Butkevych.

Laut Butkevych erwähnen die Russen die Genfer Konvention nur als "Instrument für Schikanen und falsche Anschuldigungen".

Butkevych selbst hat zweimal davon gehört, erinnert er sich: das erste Mal, als er mit anderen ukrainischen Gefangenen in die Strafkolonie in der Region Luhansk gebracht wurde.

"Russische Offiziere sagten uns, dass wir im Moment keine Kriegsgefangenen seien, dass wir einfach im Kriegsgebiet verschwunden seien und dass wir zu Kriegsgefangenen würden, wenn wir an unseren Bestimmungsort gebracht würden, was bedeutet, dass wir einfach verschwinden könnten, wenn wir uns unangemessen verhalten würden", sagte er.

Butkevych sagt, er habe zum zweiten Mal von der Genfer Konvention gehört, als er fälschlicherweise beschuldigt wurde, sie verletzt zu haben. "Es war das zweite Mal, dass ich einen Hinweis auf die Genfer Konvention sah, aber das vierte Mal auf die Behandlung von Zivilisten in der Anklageschrift in dem erfundenen Fall gegen mich und im Urteil."

"Das heißt, ich wurde beschuldigt, gegen die Genfer Konvention verstoßen zu haben, auf deren Grundlage ich zum Kriegsverbrecher erklärt und verurteilt wurde. Das ist das einzige, wofür sie die Genfer Konvention verwenden."

Zivile Gefangene in den Händen des Kremls

Butkevych sagte Euronews, dass sein Hauptaugenmerk als Menschenrechtsaktivist auf ukrainischen Zivilisten liege, die in den von Russland besetzten Gebieten gefangen gehalten werden.

"Wenn man all diejenigen berücksichtigt, die nach ihren Angehörigen suchen und darum kämpfen, sie zu finden, dann sind Hunderttausende von Menschen besorgt über die Notwendigkeit, unsere Zivilisten, die in russischer Gefangenschaft sind, freizulassen. Sie sollten so schnell wie möglich freigelassen werden, sei es durch einen Austausch oder auf andere Weise", sagte er.

Bis dahin sollte es einen unabhängigen Überwachungsmechanismus geben, um die Haftbedingungen zu überprüfen, "denn leider kenne ich die Haftbedingungen aus eigener Erfahrung". Er berichtete dem Europäischen Parlament in Brüssel über diese Erfahrung.

Seine konkrete Botschaft an Europa? Hört auf, dies als eine lokale russisch-ukrainische Geschichte zu betrachten.

"Die russischen Aktivitäten zielen darauf ab, die Grundlagen der Grundwerte und das, was vom System des humanitären Völkerrechts und des internationalen Sicherheitssystems übrig geblieben ist, zu bestätigen und zu zerstören, was für alle anderen Länder der Welt wichtig ist", sagte Butkevych.

"Und deshalb muss die Ukraine helfen, diese Werte dieses Systems zu schützen", sagte er weiter.

Vor drei Jahren gab der Großteil der Welt der Ukraine nur noch wenige weitere Tage, bevor sie an Russland fallen würde.

Doch seitdem "haben die Ukrainer alle schon so oft überrascht und verfügen über enorme Ressourcen, um auch weiterhin jeden zu überraschen, der ein kurzes Gedächtnis hat", betonte Butkevych.

Aber es gibt noch einen anderen Punkt, der weniger optimistisch stimmt, vor allem, wenn es um einige europäische Länder geht.

"Wenn es der Ukraine, rein hypothetisch, nicht gelingt, ihre Ziele ohne Hilfe aus dem Ausland zu erreichen, bedeutet dies, dass die 'russische Welt' zu ihnen kommen wird, und sie wären überrascht, aber es könnte dann zu spät sein", schloss Butkevych.