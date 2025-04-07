WERBUNG

Die Flüsse sind gestiegen, und die Überschwemmungen in den überschwemmten Regionen des Südens und des Mittleren Westens der USA haben zugenommen. Sie bedrohen Gemeinden, die durch tagelange schwere Regenfälle und Winde bereits erheblich geschädigt wurden, und haben mindestens 18 Menschen das Leben gekostet.

Obwohl die Regenfälle in einigen der am stärksten betroffenen Gebiete in Arkansas, Tennessee und Kentucky nachgelassen haben, steigen die Wasserstände in verschiedenen Gemeinden weiter an, überschwemmen Häuser und Geschäfte und setzen Straßen unter Wasser.

In Frankfort, Kentucky, sind Rettungsteams in Schlauchbooten durch die überfluteten Straßen gefahren, um nach den Bewohnern der Hauptstadt des Bundesstaates zu sehen. Die Versorgungsleitungen wurden abgeschaltet, nachdem der Kentucky River weiter angeschwollen war. Arbeiter errichteten zum Schutz von Häusern und Geschäften Sandsackbarrieren.

Ein überschwemmtes Wohnviertel in Frankfort, Kentucky, am Sonntag, 6. April 2025. Jon Cherry/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Am Sonntag hatte die Flusstiefe 14 Meter überschritten und wird voraussichtlich auf fast 15 Meter ansteigen, was nach Angaben des Bürgermeisters von Frankfort, Layne Wilkerson, einen neuen Höchststand bedeuten könnte. Das Hochwasserschutzsystem der Stadt ist so ausgelegt, dass es Wasserständen von bis zu 15,5 Metern standhalten kann.

Meteorologen haben angedeutet, dass die Überschwemmungen anhalten könnten, da mehrere Bundesstaaten weiterhin von schweren Regenfällen betroffen sind. Für Teile von Alabama, Georgia und Florida wurde für den größten Teil des Sonntags eine Tornadowarnung herausgegeben.

Die Stürme kosten Menschenleben

Unter den 18 gemeldeten Todesopfern seit Beginn der Stürme am Mittwoch befinden sich zehn Personen aus Tennessee. Ein neunjähriger Junge in Kentucky wurde von den Fluten mitgerissen, als er auf dem Weg zu seinem Schulbus war.

In Arkansas starb ein 5-jähriger Junge, als ein Baum auf das Haus seiner Familie stürzte und ihn einschloss, wie die Polizei mitteilte. Außerdem kam ein 16-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann aus Missouri bei einem Autounfall ums Leben, als er versuchte, andere vom Sturm eingeschlossene Menschen zu retten.

Der Nationale Wetterdienst meldete, dass an zahlreichen Orten in mehreren Bundesstaaten mit dem Erreichen der Hochwasserstufe "Major Flood Stage" gerechnet wird, was zu weitreichenden Überschwemmungen von Gebäuden, Straßen, Brücken und anderen wichtigen Infrastrukturen führen kann.

Feuerwehrleute führen Gesundheitskontrollen in einem Wohnviertel durch, Frankfort, Kentucky, 6. April 2025. Jon Cherry/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Im nördlichen Kentucky haben die Katastrophenschutzbehörden die Evakuierung der Städte Falmouth und Butler angeordnet, die in der Nähe des ansteigenden Licking River liegen.

Vor 30 Jahren erreichte der Fluss eine Rekordhöhe von 15,24 Metern, was fünf Todesopfer und die Zerstörung von 1.000 Häusern zur Folge hatte.

Kurz vor den Stürmen hatte die Trump-Regierung Stellen in den Vorhersagebüros des NWS gestrichen, so dass in der Hälfte der Büros etwa 20 Prozent der Stellen unbesetzt blieben, doppelt so viel wie vor zehn Jahren.

Überschwemmungen erzwingen Evakuierungen

Eine kleine Stadt im Nordwesten von Tennessee mit rund 200 Einwohnern wurde am Sonntag fast vollständig überflutet, nachdem der Obion River aufgrund eines Deichbruchs bereits im Februar über die Ufer getreten war.

Das überflutete Stadtzentrum von Frankfort, Kentucky, 6. April 2025. Jon Cherry/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Am frühen Sonntag hatte Memphis nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes seit Mittwoch 35 Zentimeter (14 Zoll) Niederschlag verzeichnet. In West Memphis und Arkansas waren es 25 Zentimeter (10 inches).

Der Regen und die starken Winde zogen am Sonntag weiter ostwärts und entwurzelten Bäume in Alabama und Georgia.

Die Meteorologen führen die Unwetter auf erhöhte Temperaturen, eine instabile Atmosphäre, starke Winde und einen starkem Zustrom von Feuchtigkeit zurück, die vom Golf einströmte.