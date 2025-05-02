Syrien: Zweiter Angriff Israels innerhalb von zwei Tagen

Die Lage im Nahen Osten eskaliert weiter. Israel hat innerhalb von zwei Tagen seinen zweiten Luftangriff auf Syrien durchgeführt. Das bestätigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er bekräftigte seine Verpflichtung, die drusische Gemeinschaft angesichts zunehmender konfessioneller Spannungen zu schützen.

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"Israel hat letzte Nacht in der Nähe des Präsidentenpalastes in Damaskus angegriffen“, sagte Netanjahu in einer gemeinsamen Erklärung mit Verteidigungsminister Israel Katz. "Das ist eine klare Botschaft an das syrische Regime: Wir werden den Einsatz syrischer Streitkräfte südlich von Damaskus oder irgendeine Bedrohung der drusischen Gemeinschaft nicht zulassen."

Das israelische Militär bestätigte, dass der Angriff "in der Nähe des Ahmed-Hussein-al-Sharaa-Palastes in Damaskus" stattgefunden habe. Das genaue Ziel wurde nicht genannt. Die syrischen Behörden haben den Vorfall zunächst nicht kommentiert.

Die Angriffe spiegeln das Misstrauen Israels gegenüber den sunnitischen Islamisten wider, die im Dezember Baschar al-Assad stürzten. Sie stellen eine zusätzliche Herausforderung für die Bemühungen des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa dar, die Kontrolle über das zersplitterte Land zu erlangen. Die konfessionellen Spannungennehmen zu.

Die konfessionell motivierte Gewalt, die diese Reaktion auslöste, begann am Dienstag mit Zusammenstößen zwischen militanten Drusen und Sunniten in Jaramana, einem überwiegend von Drusen bewohnten Gebiet. Auslöser der Vorfälle war eine Sprachaufnahme, in der der Prophet Mohammed beleidigt wurde. Sunnitische Militante vermuteten, dass sie von einem Drusen stammte. Am Dienstag wurden Berichten zufolge mehr als ein Dutzend Menschen getötet, bevor die Gewalt am Mittwoch auf die überwiegend von Drusen bewohnte Stadt Sahnaya am Stadtrand von Damaskus übergriff.

Die Drusen bekennen sich zu einem Glauben, der ein Ableger des Islam ist und Anhänger in Syrien, im Libanon und in Israel hat. Diese Minderheitengemeinschaft war in Zeiten politischer Instabilität in der Region schon immer gefährdet, was Israels schnelles Eingreifen zu ihrem Schutz erklärt. Seit Assads Sturz im Dezember hat Israel die Kontrolle über Gebiete im Südwesten Syriens übernommen, den Drusen Schutz versprochen, Druck auf Washington ausgeübt, um den Nachbarstaat schwach zu halten, und in den Tagen nach dem Sturz einen Großteil der schweren Waffen der syrischen Armee zerstört.

Interimspräsident Sharaa, ein ehemaliger Al-Kaida-Kommandeur, hat wiederholt geschworen, Syrien inklusiv zu regieren. Allerdings haben religiös motivierte Gewaltausbrüche, darunter die Tötung Hunderter Alawiten im März, die Ängste der Minderheiten vor den mittlerweile dominierenden Islamisten verstärkt.