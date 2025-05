Trump trifft sich mit Syriens Präsident und hebt Sanktionen auf

WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat sich am Mittwoch in Saudi-Arabien mit dem syrischen Interimspräsidenten Ahmad al-Scharaa getroffen.

Es war das erste Treffen zwischen Präsidenten Syriens und den USA seit 25 Jahren - und ein historisches Treffen, bei dem Trump den Weg für die Aufhebung der Sanktionen freimachte.

Das Treffen am Rande des Gipfeltreffens zwischen Trump und den Staats- und Regierungschefs des Golf-Kooperationsrates (GCC) in Riad stellt eine bedeutende Wende für Syrien dar, das nach dem abrupten Sturz von Baschar al-Assad im vergangenen Jahr versucht, einen Kurswechsel zu absolvieren.

Nach dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter teilte Trump dem Golf-Kooperationsrat mit, dass er "die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien anordnet, um dem Land einen Neuanfang zu ermöglichen".

"Das gibt dem Land eine Chance auf Größe. Die Sanktionen waren wirklich lähmend, sehr stark", erklärte Trump.

Weiter sagte Trump, dass das Meeting "großartig" verlief und bezeichnete den syrischen Präsidenten als einen "jungen, attraktiven und starken Mann".

Das syrische Außenministerium erklärte, Trump und al-Scharaa hätten darüber gesprochen, wie die USA und Syrien gemeinsam gegen Gruppen wie den so genannten Islamischen Staat (IS) vorgehen könnten, die die Stabilität in der Region bedrohen.

In Damaskus jubelten am Dienstagabend Tausende in den Straßen und zündeten Feuerwerkskörper, um das Ende der Sanktionen zu feiern, in der Hoffnung, dass ihr Land, das lange Zeit vom globalen Finanzsystem ausgeschlossen war, wieder in die Weltwirtschaft eintreten kann.

Syrer feiern nachdem Trump das Ende der Sanktionen gegen Syrien angekündigt hat. Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Das Treffen zwischen Trump und al-Scharaa am Mittwoch war besonders bemerkenswert, da der syrische Präsident früher Verbindungen zu al-Qaida hatte und sich vor dem Ausbruch des Syrienkonflikts im Jahr 2011 den Rebellen angeschlossen hatte, die im Irak gegen die US-Truppen kämpften. Mehrere Jahre lang hatten ihn US-Truppen sogar gefangen gehalten.

Das Treffen fand auch statt, obwohl der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Trump Berichten zufolge davon abgeraten hatte, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, was die wachsende Kluft zwischen dem Weißen Haus und der israelischen Regierung angesichts des tödlichen Krieges im Gaza-Streifen andeutet.

Wie ist das historische Treffen verlaufen?

Nach Angaben des Weißen Hauses fand das Treffen zwischen Trump und al-Scharaa hinter verschlossenen Türen statt und dauerte etwas mehr als 30 Minuten.

In einer Erklärung erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, Trump habe al-Scharaa aufgefordert, "allen ausländischen Terroristen zu erklären, dass sie Syrien verlassen sollen", Israel diplomatisch anzuerkennen und die USA dabei zu unterstützen, ein Wiederaufleben des IS zu verhindern.

Journalisten durften der Veranstaltung nicht beiwohnen, die al-Scharaa zum ersten Treffen eines syrischen Staatsoberhauptes mit einem amerikanischen Präsidenten seit dem Besuch von Hafez Assad bei Bill Clinton in Genf im Jahr 2000 machte.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nahm Berichten zufolge per Telefon an dem Treffen teil. Die Türkei war einer der Hauptunterstützer von al-Scharaa und seiner Rebellengruppe.

"Ich war der festen Überzeugung, dass sie dadurch eine Chance bekommen würden", so Trump über Syrien. "Es wird sowieso nicht einfach sein, also gibt es ihnen eine gute, starke Chance. Und es war mir eine Ehre, dies zu tun."

Präsident Donald Trump (Mitte), Außenminister Marco Rubio (links) und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sprechen während einer Kaffeezeremonie Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Arabische Staaten unterstützen al-Scharaa

Zuvor hatte Trump am Mittwoch seine Entscheidung, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, zum großen Teil auf das Eingreifen des saudischen Prinzen Mohammed bin Salman Al Saud zurückgeführt.

"Wir haben gestern Abend eine Rede gehalten, und das war das, was den größten Applaus im Saal ausgelöst hat."

Der saudische Prinz Mohammed lobte die Entscheidung in einer Rede vor dem Golf-Kooperationsrat (GCC) und sagte, sie werde "das Leiden des syrischen Volkes lindern".

Vor dem ruinösen Bürgerkrieg, der 2011 begann, kämpfte Syrien mit einer streng kontrollierten Planwirtschaft und Sanktionen, die von den USA verhängt wurden, die das Land 1979 erstmals als staatlichen Sponsor des Terrors einstuften.

Analysten glauben, dass Trumps Öffnung gegenüber Damaskus einen Wendepunkt für die neue Regierung markieren könnte, die von vielen arabischen Präsidenten unterstützt wird.

Als Trump sich am Mittwoch auf den Weg machte, um Riad zu verlassen, lobte der US-Regierungschef al-Scharaa vor Journalisten und sagte, er sei ein "junger, attraktiver Mann. Ein harter Kerl. Starke Vergangenheit. Sehr starke Vergangenheit. Ein Kämpfer."

"Er hat eine echte Chance, es zusammenzuhalten", so Trump. "Er ist ein echter Anführer. Er hat eine Ladung angeführt, und er ist ziemlich erstaunlich."