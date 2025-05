Konflikt zwischen Atommächten: Indien greift Pakistan an, mindestens 8 Tote

WERBUNG

Indien hat am Mittwochmorgen Luftangriffe auf mehrere Ziele in Pakistan gestartet. Dabei sind mindestens acht Menschen, darunter ein Kind, getötet worden. Der pakistanische Staatschef Shehbaz Sharif spricht von einer " Kriegshandlung".

Nach indischen Angaben wurden Einrichtungen angegriffen, die von Militanten genutzt werden, die mit dem jüngsten Massaker an Touristen in der von Indien verwalteten Region Kaschmir in Verbindung gebracht werden. Durch den pakistanischen Beschuss waren mindestens drei Zivilisten getötet worden.

Trümmer eines Flugzeugs liegen auf dem Gelände einer Moschee in Pampore im Bezirk Pulwama im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs, Mittwoch, 7. Mai 2025 Dar Yasin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Die Beziehungen zwischen den atomwaffenfähigen Nachbarländern haben sich nach dem Anschlag in Pahalgam, bei dem 26 Menschen getötet wurden, erheblich verschlechtert. Indien macht Pakistan dafür verantwortlich.

Islamabad hat diese Behauptungen zurückgewiesen. Premierminister Shehbaz Sharif verurteilte die Luftangriffe vom Mittwoch als feige Angriffe eines "verräterischen Gegners" und versicherte, dass sein Land entsprechend reagieren werde.

"Pakistan hat jedes Recht, auf diese Kriegshandlung Indiens mit aller Entschiedenheit zu reagieren, und das wird auch geschehen", sagte Sharif.

Sharif hat für Mittwochmorgen eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsausschusses einberufen, um die Angriffe zu diskutieren und eine pakistanische Antwort zu formulieren.

Rettungskräfte bergen eine Leiche aus einem beschädigten Gebäude im indischen Muridke, Provinz Punjab, Mittwoch, 7. Mai 2025 K.M. Chaudary/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Der Sprecher der Vereinten Nationen, Stéphane Dujarric, erklärte, Generalsekretär Antonio Guterres sei "sehr besorgt über die indischen Militäroperationen jenseits der Kontrolllinie und der internationalen Grenze" und rief beide Länder zu größtmöglicher militärischer Zurückhaltung auf.

"Die Welt kann sich eine militärische Konfrontation zwischen Indien und Pakistan nicht leisten", hieß es in der Erklärung.

Die Raketen schlugen an sechs Orten im pakistanisch verwalteten Kaschmir und in der östlichen Provinz Punjab ein, wobei nach Angaben des pakistanischen Armeesprechers mindestens acht Menschen getötet und mehr als drei Dutzend weitere verletzt wurden.

Eine Rakete schlug in einer Moschee in Bahawalpur (Punjab) ein und tötete beim Einschlag ein Kind. Andere Raketen trafen Gebiete in der Nähe von Muridke im Punjab und Kotli im pakistanisch kontrollierten Kaschmir.

Die Behörden im pakistanisch verwalteten Kaschmir haben für die Krankenhäuser der Region den Ausnahmezustand ausgerufen.

Demonstranten skandieren Slogans während einer Demonstration zur Verurteilung indischer Raketenangriffe in Hyderabad, Pakistan, Mittwoch, 7. Mai 2025 Pervez Masih/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Auch der Unterricht in den Schulen in Kaschmir und Punjab wurde infolge des Angriffs ausgesetzt. Seminare in Kaschmir wurden bereits früher geschlossen, um auf einen möglichen Angriff Indiens vorbereitet zu sein.

Das indische Verteidigungsministerium teilte mit, dass mindestens neun Orte angegriffen wurden, an denen angeblich Pläne für Terroranschläge gegen Indien geschmiedet wurden.

"Unsere Aktionen waren zielgerichtet, maßvoll. Es wurden keine pakistanischen Militäreinrichtungen ins Visier genommen", hieß es in der Erklärung, und weiter: "Indien hat bei der Auswahl der Ziele und der Art der Ausführung erhebliche Zurückhaltung geübt."

Die Armee gab der Operation den Namen "Sindoor", ein Hindi-Wort für das leuchtend rote Zinnoberpulver, das verheiratete Hindu-Frauen auf der Stirn und im Haar tragen, in Anspielung auf die Frauen, die mit ansehen mussten, wie ihre Ehemänner vor ihren Augen getötet wurden.

WERBUNG

Pakistan übt Vergeltung

Die indische Armee teilte mit, dass drei Zivilisten durch den wahllosen Beschuss der pakistanischen Streitkräfte ums Leben gekommen seien. Dabei handelte es sich sowohl um Gewehrfeuer als auch um Artilleriebeschuss über die Kontrolllinie hinweg, die inoffizielle Grenze, die die umstrittene Region Kaschmir zwischen den beiden Nationen trennt, sowie die internationale Grenze.

Soldaten der indischen Luftwaffe kommen in Pampore im Bezirk Pulwama im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs an, Mittwoch, 7. Mai 2025 Dar Yasin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Die Armee sagte, dass sie die Maßnahmen in angemessener Weise ergreife. Nach den Militäraktionen Indiens stürzte ein Flugzeug in ein Schulgebäude am Rande der wichtigsten Stadt im indisch verwalteten Kaschmir, wie die örtliche Polizei und Anwohner bestätigten.

Das staatliche pakistanische Fernsehen berichtete unter Berufung auf ranghohe Sicherheitsbeamte, dass die pakistanische Luftwaffe daraufhin fünf indische Flugzeuge abgeschossen habe, wobei jedoch keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben wurden.

Indien hat noch nicht auf die pakistanischen Aussagen reagiert. Das Außenministerium in Islamabad sagte, die indischen Streitkräfte hätten die Angriffe aus ihrem eigenen Luftraum heraus initiiert.