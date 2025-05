Wie viele Mädchen in ihrem Alter teilt die fünfzehnjährige Mirnesa Junuzovic ihre Tage in Freizeit, Schule und Hausarbeiten ein. Doch wie sie ihre Freizeit verbringt, macht sie ziemlich ungewöhnlich. Jeden Tag geht Junuzovic mit ihrem Stier Cobra spazieren und trainiert das Tier für traditionelle Stierkämpfe, die seit über zweihundert Jahren in Bosnien organisiert werden. Traditionell wurden die Stiere in Bosnien von Männern trainiert, aber vor einigen Jahren begannen auch Frauen, sich daran zu beteiligen. Dennoch sind Frauen in diesem Bereich selten, und Junuzovic, die im Alter von zwölf Jahren mit dem Training begann, bleibt die jüngste der Trainer. Die Stiere kämpfen in verschiedenen Gewichtsklassen und Cobra, der 620 kg wiegt, gehört zur Leichtgewichtsklasse.