Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un umarmen sich nach ihrem Treffen im Diaoyutai Staatsgästehaus in Peking, China, am 3. September 2025.
No Comment

Video. Putin und Kim teilen Limousine nach Militärparade in China

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un teilten sich am Mittwoch in Peking eine Limousinenfahrt. Sie nahmen an Veranstaltungen zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teil.

Der Kreml veröffentlichte ein Video von den beiden Staatsoberhäuptern, wie sie nach bilateralen Gesprächen im Diaoyutai-Staatsgästehaus gemeinsam zu einem offiziellen Empfang fuhren. Zuvor hatten sie zusammen mit anderen ausländischen Führungspersönlichkeiten an einer 90-minütigen Militärparade teilgenommen.

Diese Parade zeigte die neuesten militärischen Ausrüstungen Chinas, darunter Hyperschallraketen, Unterwasserdrohnen und die interkontinentale ballistische Rakete DF-61.

Chinas Präsident Xi Jinping überprüfte die Formationen aus einer schwarzen Limousine heraus, grüßte die Truppen und inspizierte die Waffen entlang der Chang’an Avenue im Herzen der chinesischen Hauptstadt.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG