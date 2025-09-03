Video. Putin und Kim teilen Limousine nach Militärparade in China

Der Kreml veröffentlichte ein Video von den beiden Staatsoberhäuptern, wie sie nach bilateralen Gesprächen im Diaoyutai-Staatsgästehaus gemeinsam zu einem offiziellen Empfang fuhren. Zuvor hatten sie zusammen mit anderen ausländischen Führungspersönlichkeiten an einer 90-minütigen Militärparade teilgenommen.
Diese Parade zeigte die neuesten militärischen Ausrüstungen Chinas, darunter Hyperschallraketen, Unterwasserdrohnen und die interkontinentale ballistische Rakete DF-61.
Chinas Präsident Xi Jinping überprüfte die Formationen aus einer schwarzen Limousine heraus, grüßte die Truppen und inspizierte die Waffen entlang der Chang’an Avenue im Herzen der chinesischen Hauptstadt.