Chinas Präsident Xi Jinping sagte am Mittwoch vor einer Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, die Menschheit müsse sich heute zwischen Frieden und Krieg, zwischen Dialog und Konfrontation entscheiden.

Der chinesische Staatschef würdigte die Opfer und trauerte um die tapferen Soldaten, die ihr Leben für das Land geopfert haben. Er rief auch dazu auf, die Wurzeln des Krieges zu beseitigen, damit sich die Geschichte nicht wiederholen könne.

Der chinesische Präsident Xi Jinping inspiziert Truppen vor der Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Andy Wong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Nach seiner Ansprache begann die Parade, bei der die Truppen in rhythmischem Gleichschritt marschierten. Bei der Parade wurden auch Pekings Raketenarsenal, moderne Kampfflugzeuge und andere militärische Ausrüstungen gezeigt, von denen einige zum ersten Mal öffentlich zu sehen waren, da China versucht, seinen Einfluss auf der Weltbühne zu vergrößern.

Neben Präsident Xi nahmen auch der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un an der Parade teil, die am historischen Tor des Himmlischen Friedens stattfand, um die Parade zu beobachten.

Die drei Staatsoberhäupter stiegen zu einem privaten Bereich auf der Aussichtsplattform mit Blick auf den Tiananmen-Platz hinauf, um die Zeremonie zu beobachten.

Kurz nach Beginn der Parade meldete sich US-Präsident Donald Trump auf Truth Social zu Wort und teilte seine eigene Meinung zu diesem Ereignis mit.

"Die große Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob Chinas Präsident Xi die massive Unterstützung und das "Blut" erwähnen wird, das die Vereinigten Staaten von Amerika China gegeben haben, um dem Land zu helfen, seine FREIHEIT vor einem sehr unfreundlichen ausländischen Eindringling zu sichern", fragte Trump.

"Viele Amerikaner starben bei Chinas Streben nach Sieg und Ruhm. Ich hoffe, dass sie zu Recht geehrt und ihrer Tapferkeit und ihres Opfers gedacht wird!"

Wladimir Putin, Xi Jinping und Kim Jong Un treffen sich in Peking, um der Militärparade beizuwohnen. Sergei Bobylev/Sputnik

Xi erwähnte in seiner Ansprache die Vereinigten Staaten nicht namentlich, dankte aber dem Ausland, das China im Zweiten Weltkrieg beim Widerstand gegen die japanische Invasion unterstützt hatte.

"Mögen Präsident Xi und das wunderbare chinesische Volk einen großen und dauerhaften Tag des Feierns erleben. Bitte grüßen Sie Wladimir Putin und Kim Jong Un, die sich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika verschworen haben, von mir", schrieb Trump am Ende seines Beitrags.

Aus Peking gab es keinen unmittelbaren Kommentar zu den Äußerungen des US-Präsidenten.

Militärangehörige nehmen an einer Parade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg teil. Andy Wong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Innenpolitisch ist das Gedenken an den Jahrestag eine Möglichkeit zu zeigen, wie weit China gekommen ist. Peking war eine wichtige Front im Krieg, eine Tatsache, die in Berichten, die sich mehr auf den Kampf um Europa und die US-Seeschlachten im Pazifik konzentrieren, oft übersehen wird. Der japanischen Invasion vor dem Krieg und dem Konflikt selbst sind Millionen von Chinesen zum Opfer gefallen.

Die Militärparade ist auch eine Demonstration der Stärke, um die Unterstützung für die Kommunistische Partei und ihren Führer Xi zu stärken und sich als globale Alternative zur von den USA dominierten Nachkriegszeit darzustellen.

Die Zeremonie begann mit einem Artilleriesalut aus 80 Kanonen, um das 80-jährige Kriegsende zu feiern. Es folgte die Nationalhymne, der "March of the Volunteers", ein Lied, das 1935 während der ersten Jahre des Widerstands gegen die japanischen Streitkräfte komponiert wurde.