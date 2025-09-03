Video. Peter Salzmanns 347 km/h Wingsuit-Rekord in neuem Video gezeigt

Der 38-jährige Salzburger übertraf den bisherigen B.A.S.E.-Wingsuit-Rekord von 340 km/h bei einem 35-sekündigen Abstieg von der Nordwand des Eiger.
Am 19. August sprang Salzmann von der 'Ecstasy Board'-Kante auf 3.713 Metern Höhe und sank 2.073 Meter hinab, bevor er sicher auf 1.640 Metern landete. Sein maßgeschneiderter Wingsuit trug ihn schneller als die schnellste Kameradrohne der Welt. Präzise Tracker bestätigten den Rekord unter extremen Bedingungen. Zum Vergleich: Formel-1-Autos erreichen am Red Bull Ring eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 320 km/h.