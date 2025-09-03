Video. Putin und Kim besuchen Xis große Militärparade in Peking

In seiner Rede bei der Veranstaltung erklärte Xi, er wolle den Aufbau einer erstklassigen Armee beschleunigen, die strategische Unterstützung für die Verwirklichung der großen Verjüngung der chinesischen Nation bieten werde.
Die Parade, die den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs markiert, zeigte Raketen, moderne Kampfflugzeuge und andere militärische Macht, während China versucht, größeren Einfluss auf der globalen Bühne auszuüben. Einige der militärischen Ausrüstungen sind zum ersten Mal öffentlich zu sehen.
Die Demonstration der wachsenden militärischen Stärke Chinas hat bei einigen seiner asiatischen Nachbarn und den Vereinigten Staaten Besorgnis ausgelöst, weshalb einige westliche Führungspersönlichkeiten der Veranstaltung fernblieben.