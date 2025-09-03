Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Präsident Wladimir Putin, Chinas Präsident Xi Jinping und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un kommen am Mittwoch, den 3. September 2025, zu einer Militärparade in Peking, China, an.
No Comment

Video. Putin und Kim besuchen Xis große Militärparade in Peking

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Chinas Präsident Xi Jinping wurde am Mittwoch bei einer großen Militärparade in Peking von Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Führer Kim Jong Un begleitet.

In seiner Rede bei der Veranstaltung erklärte Xi, er wolle den Aufbau einer erstklassigen Armee beschleunigen, die strategische Unterstützung für die Verwirklichung der großen Verjüngung der chinesischen Nation bieten werde.

Die Parade, die den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs markiert, zeigte Raketen, moderne Kampfflugzeuge und andere militärische Macht, während China versucht, größeren Einfluss auf der globalen Bühne auszuüben. Einige der militärischen Ausrüstungen sind zum ersten Mal öffentlich zu sehen.

Die Demonstration der wachsenden militärischen Stärke Chinas hat bei einigen seiner asiatischen Nachbarn und den Vereinigten Staaten Besorgnis ausgelöst, weshalb einige westliche Führungspersönlichkeiten der Veranstaltung fernblieben.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG