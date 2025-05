Israel greift 100 neue Ziele im Gazastreifen an

WERBUNG

Israel hat seine Großoffensive im Gazastreifen fortgesetzt. Nach Angaben der israelischen Verteidigungskräfte hat das Militär in den vergangenen 24 Stunden mehr als 100 Ziele getroffen. Zu den Zielen gehörten nach Angaben der IDF von der Hamas genutzte Gebäude, eine Raketenabschussrampe, Tunnel und andere Infrastrukturen.

Mindestens 60 Menschen wurden bei israelischen Angriffen innerhalb von 24 Stunden getötet, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mitteilte.

Am Samstag wurden sechs bewaffnete palästinensische Männer, die Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern bewachten - angeblich um deren Plünderung zu verhindern - bei einem Drohnenangriff der israelischen Streitkräfte getötet. Israel behauptet, die Männer seien Mitglieder der Hamas gewesen, was die Gruppe bestreitet. Sie bestehen darauf, dass es sich um "Mitglieder der Sicherheits- und Schutzteams für Hilfsgüter" handelte, "die rein humanitäre Aufgaben erfüllten".

Seit der Aufhebung der Hilfsblockade am Montag sind nach israelischen Angaben 388 Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen gelangt. Palästinensische Hilfsorganisationen bestreiten dies jedoch und geben an, dass nur 119 Lastwagen den Grenzübergang Karem Shalom passiert haben.

Berichte über Palästinenser als menschliche Schutzschilde

In einem weiteren Bericht der Associated Press werden Aussagen von Palästinensern und israelischen Soldaten zitiert, wonach die israelischen Streitkräfte palästinensische Gefangene bei Operationen im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde eingesetzt haben.

Ayman Abu Hamadan erklärte, er sei in Uniform und mit einer Kamera auf dem Kopf in Häuser in Gaza gezwungen worden, um nach Bomben und Bewaffneten zu suchen. Als eine israelische Einheit mit ihm fertig war, wurde er an eine andere übergeben.

"Sie schlugen mich und sagten mir: 'Du hast keine andere Wahl; tu dies oder wir töten dich'", beschrieb der 36-Jährige die zweieinhalb Wochen, in denen er letzten Sommer vom israelischen Militär im nördlichen Gazastreifen festgehalten wurde.

Ein israelischer Offizier, der aus Angst vor Konsequenzen anonym sprach, erklärte, dass die Befehle oft von höherer Stelle kämen und dass viele Truppen Palästinenser zur Räumung von neuen Gebieten einsetzten.

Danach sollen die israelischen Truppen im Gazastreifen routinemäßig Palästinenser als menschliche Schutzschilde nutzen und sie in Gebäude und Tunnel zwingen, um nach Sprengstoff oder Kämpfern zu suchen.

Israel wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass es den Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde strikt verbiete und derzeit mehrere gemeldete Fälle untersuche.

Seit Beginn der israelischen Offensive wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 53.762 Palästinenser getötet, die meisten davon Frauen und Kinder, wobei nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden wird.