WERBUNG

Russland beschuldigt Serbien, Waffen in die Ukraine zu exportieren. Der Kreml spricht von einem "Dolchstoß" durch einen der langjährigsten europäischen Verbündeten Moskaus.

Der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) gab am Donnerstag eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass "serbische Rüstungsunternehmen entgegen der vom offiziellen Belgrad erklärten 'Neutralität' weiterhin Munition an Kyjiw liefern".

In der Mitteilung wurde behauptet, dass der Export serbischer Waffen in die Ukraine über NATO-Vermittler, "vor allem die Tschechische Republik, Polen und Bulgarien", erfolge.

"In letzter Zeit wurden auch exotische Optionen unter Einbeziehung afrikanischer Staaten zu diesem Zweck genutzt", so der SVR.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić wies die Vorwürfe an diesem Freitag zurück und erklärte, dass mit der Tschechischen Republik zwar ein Vertrag existiere, dieser aber nicht den Export des Materials in ein anderes Land erlaube.

"Es wird zum Beispiel richtig gesagt, dass es einen Vertrag mit der Tschechischen Republik gibt. Aber es wurde keine Genehmigung erteilt, und keine (Munition) wurde an die Ukraine geliefert", sagte Vučić dem serbischen Staatssender RTS.

Er habe die Frage der Waffenexporte in die Ukraine bereits kürzlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erörtert. Es sei vereinbart worden, dass Moskau und Belgrad eine "Arbeitsgruppe" einrichten, um festzustellen, wie die in Serbien hergestellten Waffen in die Ukraine gelangt seien.

Moskau kritisiert "anti-russische Aktionen"

Es ist nicht das erste Mal, dass Vučić auf ähnliche Behauptungen reagieren muss.

Die Financial Times berichtete im Juni 2024, dass serbische Munition im Wert von 750 Millionen Euro indirekt in die Ukraine gelangt sei.

Im März bestritt Belgrad, Waffen nach Kyjiw exportiert zu haben, nachdem Moskau gefragt hatte, ob es Tausende Raketen für die Verteidigung der Ukraine gegen Russland geliefert habe.

Die Präsenz serbischer Waffen in der Ukraine, bei denen es sich größtenteils um im ehemaligen Jugoslawien hergestellte und als Standard übernommene Munition sowjetischen Kalibers handelt, wird seit 2023 öffentlich diskutiert. Aber es ist unklar, warum der russische Auslandsgeheimdienst beschlossen hat, jetzt zu reagieren.

Der SVR hat behauptet, dass die Waffenverkäufe über ein "einfaches Schema mit gefälschten Endnutzerzertifikaten und Zwischenländern" abgewickelt werden. Dieses diene als "Deckmantel für antirussische Aktionen".

Die Anschuldigungen aus Moskau gehen sogar noch weiter: "Der Beitrag der serbischen Rüstungsindustrie zu dem vom Westen entfesselten Krieg, dessen Ergebnis Europa gerne als 'strategische Niederlage' Russlands sehen würde, beläuft sich auf Hunderttausende Granaten... sowie eine Million Schuss Munition für Kleinwaffen".

"Es scheint, dass der Wunsch der serbischen Rüstungsindustrie und ihrer Gönner, vom Blut brüderlicher slawischer Völker zu profitieren, sie völlig vergessen lässt, wer ihre wahren Freunde und wer ihre Feinde sind", heißt es in der Erklärung.

Vučić entgegnete, dass die Angriffe auf Serbien aus dem Osten und dem Westen "häufig" seien, weil Belgrad "eine autonome und unabhängige Politik" betreibe.

Serbien ist eines der Länder auf dem westlichen Balkan, das als wichtiger Kandidat für die EU-Mitgliedschaft gilt. Gleichzeitig unterhält Vučić enge Beziehungen zu Russland, auch nach Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Er gehörte zu den wenigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die am 9. Mai an Putins Parade zum Tag des Sieges in Moskau teilnahmen. Vučić verteidigte diese Entscheidung damit, dass er dort die Beteiligung Serbiens an der Befreiung des Kontinents vom Faschismus im Zweiten Weltkrieg feiern wollte.

Serbien war auch nicht bereit, sich den westlichen Sanktionen gegen Russland anzuschließen und hat die meisten EU-Erklärungen, in denen Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt wurde, nicht unterstützt, obwohl es in der UNO für die Verurteilung gestimmt hat.