Russland hat ein Einkaufszentrum in der ostukrainischen Stadt Dobropillia mit einer 500-kg-Fliegerbombe vom Typ FAB angegriffen. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet und 28 weitere verletzt, wie regionale Behörden am Mittwoch mitteilten.

Vierundfünfzig Einzelhandelsgeschäfte, 304 Wohnungen und acht Fahrzeuge seien getroffen worden, und nach dem Angriff sei ein Feuer ausgebrochen, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Angriff als "einfach entsetzlich" und sagte, es gebe "keine militärische Logik" dafür.

"Das ist abscheulicher, dummer russischer Terror. Einfach ein Versuch, so viele Menschen wie möglich zu töten. Russland steht für abscheuliche Angriffe wie diesen."

Dobropillia ist eine Stadt im Westen der Region Donezk, etwa 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die russischen Streitkräfte versuchen, von Südosten her auf die Stadt vorzustoßen.

Eine Gleitbombe ist eine einfache, oft primitive Bombe, die aus der Luft abgeworfen wird, mit Flügeln versehen und häufig mit einem Satellitennavigationssystem ausgestattet ist, so dass sie aus der Ferne und nicht direkt über einem Ziel abgeworfen werden kann.

Die FAB - ein Akronym für "hochexplosive Fliegerbombe" auf Russisch - ist eine der am weitesten verbreiteten Bomben seit der Sowjetzeit und wird von Russland in seinem umfassenden Krieg gegen die Ukraine aktiv eingesetzt.

Diese Luftbomben sind zu einer ernsten Bedrohung für die ukrainische Infrastruktur und die Städte an der Front geworden. Sie werden bei Angriffen auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte, Logistikzentren, Brücken und Industrieanlagen eingesetzt, da sie gegen statische Ziele am wirksamsten sind.

Nach Angaben der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine wurden im Jahr 2024 durch russische Gleitbomben 360 ukrainische Zivilisten getötet und 1.861 verletzt; damit hat sich die Zahl der Todesopfer im Vergleich zum Jahr 2023 verdreifacht und die Zahl der Verletzten versechsfacht.

Die russischen Streitkräfte setzen Gleitbomben in verschiedenen Größen ein, die 250, 500 oder 1.000 Kilogramm wiegen. Die stärkste Bombe in Russlands Arsenal ist die FAB-3000, eine dreizüngige hochexplosive Bombe, die nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in die Massenproduktion gegangen ist.

Gleitbomben sind äußerst zerstörerisch und sehr schwer abzuschießen. Im Gegensatz zu Raketen verfügen sie über kein Antriebssystem, erzeugen also kaum Wärme und sind daher weitgehend immun gegen das Abfangen durch Infrarot-Zielsuchraketen.