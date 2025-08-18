Vor dem wegweisenden Treffen der "Koalition der Willigen" am Montag in Washington bekräftigten die europäischen Staats- und Regierungschefs die Notwendigkeit der Solidarität mit der Ukraine, um Frieden in Europa zu sichern.

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Die europäischen Staats- und Regierungschefs nahmen am Sonntag vor den Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump an einem Videogespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymr Selenskyj und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen teil.

Die Gespräche konzentrierten sich Berichten zufolge auf Schlüsselfragen wie die Notwendigkeit, die Kämpfe in der Ukraine zu beenden, den vollen Druck auf Russland durch Sanktionen aufrechtzuerhalten, den Grundsatz, dass es der Ukraine obliegt, Entscheidungen auf ihrem Territorium zu treffen, und die Notwendigkeit starker Sicherheitsgarantien, um sowohl die Sicherheitsinteressen der Ukraine als auch Europas zu schützen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Sonntagabend vor Journalisten: "Die Situation vor den morgigen Gesprächen in Washington ist äußerst ernst, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa."

"Wenn wir heute gegenüber Russland Schwäche zeigen, legen wir den Grundstein für künftige Konflikte", sagte er und fügte hinzu, dass die Verbündeten der Ukraine einen starken und dauerhaften Frieden in der Ukraine und die Wahrung ihrer territorialen Integrität wollen.

Macron sagte, er unterstütze Trumps Wunsch nach Frieden und betonte, dass die Ukraine bei allen Gesprächen über die Zukunft der Ukraine vertreten sein müsse.

Der finnische Präsident Alexander Stubb bekräftigte diesen Standpunkt, indem er sagte, es bestehe "ein starker Konsens zwischen den Ländern der Koalition über die Notwendigkeit, die Ukraine weiterhin zu unterstützen".

Auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekräftigte am Vorabend des Gipfels in Washington ihre Unterstützung für die ukrainische Sicherheit. Sie sagte, dass "nur die Ukraine über die Bedingungen auf ihrem Territorium diskutieren kann".

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala erklärte, die Staats- und Regierungschefs der "Koalition der Willigen" seien sich einig, dass "klare Sicherheitsgarantien für die Ukraine seitens der Vereinigten Staaten und Europas für weitere Verhandlungen absolut notwendig sind."

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul lobte am Sonntag den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und andere europäische Staats- und Regierungschefs, die Zelenskyy ins Weiße Haus begleiten wollen.

"Das zeigt erstens, dass Deutschland in diesem Konflikt eine führende, moderierende und verbindende Rolle spielt, und zweitens, dass Deutschland fest an der Seite der Ukraine steht", sagte er.

"Wir werden Präsident Selenskyj auf diesem schwierigen Weg der anstehenden Verhandlungen nicht allein lassen", fügte Wadephul hinzu.

Die Demonstrationen der europäischen Unterstützung erfolgen vor dem Hintergrund der Äußerungen des US-Gesandten Steve Witkoff, der sagte, der russische Präsident Wladimir Putin habe in den Gesprächen mit Trump in Alaska neue Flexibilität signalisiert.

Witkoff sagte, Putin habe sich bereit erklärt, den USA und ihren europäischen Verbündeten zu gestatten, der Ukraine eine Sicherheitsgarantie zu geben, die dem kollektiven Verteidigungsmandat der NATO ähnelt und Teil einer möglichen Vereinbarung zur Beendigung der andauernden, groß angelegten Invasion durch Moskau ist.

Artikel 5, das Herzstück des 32 Mitglieder zählenden Militärbündnisses, besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein oder mehrere Mitglieder als Angriff gegen alle Mitglieder zu betrachten ist.

Obwohl Witkoff nur wenige Einzelheiten über die Funktionsweise eines solchen Abkommens nannte, schien die Nachricht für Putin eine große Veränderung zu sein.