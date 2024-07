Attentat auf Donald Trump

Trump wurde durch einen Schuss am Ohr verletzt. Seine Personenschützer brachten ihn in Sicherheit. Der Attentäter wurde erschossen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist bei einem Attentat verletzt worden. Bei einer Wahlkampfkundgebung wurde er durch einen Schuss am Ohr verletzt.

Personenschützer des Secret Service umringten ihn und brachten Trump zu einem Fahrzeug. Eine Salve von Schüssen löste bei der Kundgebung auf einer Landwirtschaftsmesse in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania Panik aus

Der Attentäter wurde erschossen.

Das FBI identifizierte den Schützen am frühen Sonntag als Thomas Matthew Crooks, 20, aus Bethel Park, Pennsylvania. Die Behörde sagte, die Ermittlungen seien noch aktiv und würden fortgesetzt.

Die Ermittlungen des Secret Service konzentrieren sich darauf, wie ein mit einem AR-Gewehr bewaffneter Schütze nahe genug herankommen konnte, um auf Trump zu schießen und den Ex-Präsidenten zu verletzten – ein monumentales Versagen der Behörde, zu deren Kernaufgaben der Schutz des amtierenden und der ehemaligen US-Präsidenten gehört.

Der Schütze, der von Mitarbeitern des Secret Service getötet wurde, feuerte mehrere Schüsse auf die Bühne von einer „erhöhten Position außerhalb des Kundgebungsortes“, so die Behörde.

Eine Analyse von mehr als einem Dutzend Videos und Fotos, die bei der Trump-Kundgebung aufgenommen wurden, sowie Satellitenbildern des Ortes durch die Nachrichtenagentur Associated Press zeigt, dass der Schütze erstaunlich nahe an die Bühne herankommen konnte, auf der der ehemalige Präsident sprach. Ein in den sozialen Medien gepostetes und von der AP geolokalisiertes Video zeigt die Leiche eines Mannes in grauer Tarnkleidung, der reglos auf dem Dach einer Fabrik nördlich des Geländes der Butler Farm Show liegt, wo Trumps Kundgebung stattfand.

Scharfschützen der Polizei erwidern das Feuer, nachdem Schüsse auf den republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump abgegeben wurden. Gene J. Puskar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Das Dach war weniger als 150 Meter von Trumps Podium entfernt, eine Entfernung, aus der ein guter Schütze ein menschengroßes Ziel durchaus treffen könnte. Zur Referenz: 150 Meter ist eine Distanz, auf die Rekruten der US-Armee eine menschengroße Silhouette treffen müssen, um sich für die Grundausbildung mit dem Sturmgewehr M16 zu qualifizieren. Das AR-15, wie es der Schütze bei der Trump-Kundgebung hatte, ist die halbautomatische zivile Version des militärischen M16.

Wie aus Kreisen der Sicherheitsorgane verlautet waren Mitglieder des Scharfschützen- und des Gegenangriffsteams des Secret Service bei der Kundgebung.

Das schwer bewaffnete Counter Assault Team, dessen Codename beim Secret Service „Hawkeye“ ist, ist dafür verantwortlich, Bedrohungen zu eliminieren, damit andere Agenten die von ihnen beschützte Person abschirmen und wegbringen können. Das Counter Sniper Team, bekannt unter dem Codenamen „Hercules“, verwendet Ferngläser mit großer Reichweite und ist mit Scharfschützengewehren ausgestattet, um Bedrohungen aus großer Entfernung zu begegnen.

Polizeiangaben zufolge wurde ein Teilnehmer der Kundgebung getötet und zwei Zuschauer schwer verletzt. Alle wurden als Männer identifiziert.

Trumps Wahlkampfteam sagte, dem mutmaßlichen Kandidaten der Republikaner gehe es nach der Schießerei, die ihm zufolge den oberen Teil seines rechten Ohrs durchbohrt habe, „gut“.

„Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel durch die Haut drang. Es kam zu starken Blutungen“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Seite.

Das Attentat war der schwerwiegendste Mordversuch an einem Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten seit den Schüssen auf Ronald Reagan im Jahr 1981. Er lenkte weniger als vier Monate vor der Präsidentschaftswahl erneut die Aufmerksamkeit auf die Bedenken hinsichtlich politischer Gewalt in einem tief polarisierten Amerika. Und er könnte den Ton und die Sicherheitslage beim Republikanischen Nationalkonvent verändern, der am Montag in Milwaukee beginnt und bei dem Trump als Präsidentschaftskandidat nominiert werden soll..

Die Organisatoren sagten, der Parteitag werde wie geplant stattfinden.

Trump flog nach einem Besuch in einem örtlichen Krankenhaus in Pennsylvania nach New Jersey und landete kurz nach Mitternacht am Newark Liberty International Airport. Ein von einem Mitarbeiter gepostetes Video zeigt den ehemaligen Präsidenten, wie er aus seinem Privatjet aussteigt, flankiert von Agenten des US-Geheimdienstes und schwer bewaffneten Mitgliedern des Gegenangriffsteams der Behörde – eine ungewöhnlich sichtbare Machtdemonstration seiner Sicherheitskräfte.

Präsident Joe Biden, der gegen Trump antritt, wurde über den Vorfall informiert und sprach mehrere Stunden nach der Schießerei mit Trump, teilte das Weiße Haus mit.

„Für diese Art von Gewalt gibt es in Amerika keinen Platz“, sagte der Präsident. „Es ist krank. Es ist krank.“

Biden plante, früher nach Washington zurückzukehren und verkürzte ein Wochenende in seinem Strandhaus in Rehoboth Beach, Delaware