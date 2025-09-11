Ukraine: Russland setzt Luftangriffe fort - Sumy und Donbass im Visier

Die russischen Angriffe wurden fortgesetzt und zielten auf verschiedene ukrainische Stellungen in mehreren Städten und Regionen.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, der Kreml habe ein Sperrfeuer aus Dutzenden von Raketen und Drohnen auf zivile Einrichtungen abgefeuert und mehr als 60 Geschosse erfolgreich abgefangen.

Gegen 1 Uhr morgens Ortszeit am Donnerstag schlugen russische Raketen in der nördlichen Region Sumy ein und trafen eine Bildungseinrichtung. Nach Angaben der Behörden wurden bei dem Angriff das Hauptgebäude der Einrichtung sowie mehrere Werkstätten und Fahrzeuge beschädigt.

Durch die Druckwelle wurden außerdem die Fenster von mindestens drei Wohnhochhäusern sowie mehrere in der Nähe geparkte Zivilfahrzeuge beschädigt. Offiziellen Berichten zufolge gab es bei dem Angriff keine Verletzten.

Der Angriff auf die Bildungseinrichtung löste auch ein Feuer aus, wie der Regionalchef Oleh Hryhorov in einem Beitrag auf seinem offiziellen Telegramm-Kanal am frühen Donnerstag bekannt gab.

Der Schauplatz eines russischen Luftangriffs auf ein Wohngebäude in Kostiantynivka, 10. September 2025 AP Photo

Anderswo in Sumy, in der Siedlung Myropillia, wurden mehrere Menschen verletzt, nachdem russische Raketen in der Gegend eingeschlagen waren. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde der Fahrer eines Brotlieferwagens durch Schrapnelle verwundet. Bei einem weiteren Angriff in der nahe gelegenen Siedlung Krasnopillia wurde mindestens eine Person verletzt.

Moskau führt auch weiterhin mehrere Angriffe in der östlichen Donbass-Region durch, die seit Beginn seiner umfassenden Invasion in der Ukraine, die sich mittlerweile im vierten Jahr befindet, im Mittelpunkt seiner Offensive steht.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Industriestadt Kostiantynivka wurde am Mittwoch mindestens ein Zivilist getötet und Wohnhäuser beschädigt, wie die örtliche Führung mitteilte.

Kurz darauf begannen die Behörden mit Evakuierungsmaßnahmen, um so viele Menschenleben wie möglich zu retten, da die russischen Streitkräfte ihre Bemühungen um die Besetzung einer der letzten großen ukrainischen Hochburgen in der Region weiter verstärken.

Nach Angaben der Behörden dauern die Evakuierungsmaßnahmen an. Lokale Medien berichteten, dass ukrainische Truppen am Donnerstagmorgen fünf Bewohner der Frontstadt erfolgreich evakuiert haben.

Polizeibeamte evakuieren Maria Hodus, 90, aus ihrem Haus in Kostiantynivka, Ukraine, Dienstag, 2. September 2025 Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wehrt sich Kyjiw weiterhin und greift russische Militärstellungen und Ressourcen an.

Der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst (DIU) meldete, dass die ukrainischen Spezialkräfte erfolgreich ein russisches Schiff im Schwarzen Meer angegriffen haben.

Laut DIU handelt es sich bei dem Schiff im Wert von 60 Millionen Dollar (51,3 Millionen Euro) um eines von vier Schiffen dieser Art, die von Moskau betrieben werden und 2015 in Dienst gestellt wurden.

Nach Angaben Kyjiws befand sich das Schiff zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Weg zur Novorossiyska-Bucht, wo sich die berüchtigte Schwarzmeerflotte des Kremls mit ihren Kriegsschiffen und Flugzeugträgern befindet, auf Patrouillenfahrt und führte "funkelektronische Aufklärungsarbeiten" durch.

Die Ukraine erklärte in einem Beitrag, der von Videobeweisen der Operation gestützt wurde, dass die Navigations- und Kommunikationssysteme des Schiffes beim Aufprall zerstört wurden, nachdem eine von der Ukraine hergestellte Drohne einen erfolgreichen Präzisionsschlag ausgeführt hatte.

Die DIU erklärte, das Schiff sei bis zu einer umfassenden Reparatur außer Betrieb genommen worden, und versprach, die russischen Bedrohungen weiterhin zu bekämpfen und abzuwehren.