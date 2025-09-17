WERBUNG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zur gemeinsamen Verteidigung unserer europäischen Lufträume mit einem mehrschichtigen Luftverteidigungssystem aufgerufen, nachdem russische Streitkräfte Saporischschja im Süden der Ukraine bombardiert hatten und mindestens zwei Menschen getötet wurden.

Bei dem Angriff wurden Dutzende verletzt, darunter vier Kinder, sagte Selenskyj am Dienstag und forderte die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, den Kontinent durch den Aufbau eines ehrgeizigen Luftverteidigungsschirms sicher zu machen.

„Jetzt ist die Zeit gekommen, die gemeinsame Verteidigung unseres europäischen Luftraums mit einem mehrschichtigen Luftverteidigungssystem zu implementieren. Alle Technologien dafür sind vorhanden“, sagte Selenskyj auf Telegram. „Wir brauchen Investitionen und den Willen, wir brauchen starke Handlungen und Entscheidungen von allen unseren Partnern.“

Der Krieg dauert seit mehr als drei Jahren an, seit Moskaus großangelegte Invasion im Februar 2022 begann. Immer wieder und ohne Unterlass bombardiert Russland zivile Regionen der Ukraine.

Trotz monatelanger, von den USA geführten Friedensgespräche, einer Einigung zur Beendigung des Krieges und Ultimaten von Präsident Donald Trump, scheint ein Waffenstillstand immer noch in weiter Ferne zu sein.

Auf diesem Foto, das am Dienstag, den 16. September 2025, von den ukrainischen Notdiensten zur Verfügung gestellt wurde, löschen Rettungskräfte ein Feuer in einem Gebäude, das durch einen russischen Angriff in Saporischschja zerstört wurde. Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

In Saporischschja trafen die russischen Angriffe mehr als 20 Wohnhäuser früh am Dienstag, was Brände auslöste, sagte der regionale Gouverneur Iwan Fedorow im Staatsfernsehen.

„Wir hatten uns noch nicht von den feindlichen Angriffen am 30. August erholt. Wir reparieren derzeit diese Gebäude, diese Fenster, aber jetzt hat der Feind unseren kommunalen Arbeitern mehr Arbeit hinzugefügt“, sagte Fedorow.

Allein in den vergangenen zwei Wochen, sagte Selenskyj auf Telegram, hat Russland mehr als 3.500 Drohnen, mehr als 2.500 mächtige Gleitbomben und fast 200 Raketen auf Ziele innerhalb der Ukraine abgefeuert.

Laut Selenskyj traf Russland auch eine zivile logistische Einrichtung in der Region Kyjiw. Außerdem teilte er ein Video in den sozialen Medien, das zeigt, wie eine russische Drohne Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine im Nordosten, trifft.

Laut lokalen Beamten traf die Drohne die Nationale Pharmazeutische Universität im Stadtzentrum und verletzte vier Menschen.

Selenskyj wiederholt Forderung nach weiteren Sanktionen gegen Russland

Selenskyj wiederholte seinen Aufruf, strengere wirtschaftliche Strafen gegen Russland zu verhängen.

„Der einzige Grund, warum sich Russland all das erlauben kann, ist, dass es keine Schmerzen spürt“, schrieb Selenskyj in den sozialen Medien. „Solange Russland keine wirklich schweren Verluste erleidet – vor allem wirtschaftliche –, wird es echte Diplomatie und ein Ende des Krieges vermeiden.“

Russische Gleitbomben, die normalerweise von Jets in großer Höhe und weit hinter der Frontlinie abgeworfen werden, und Drohnenschwärme sind eine große Herausforderung für die ukrainische Verteidigung. Gleitbomben sind nicht sehr präzise, aber sie hinterlassen große Krater, und die Ukraine hat keine wirksame Gegenmaßnahme gegen sie.

Russische Drohnen landeten kürzlich auch auf polnischem Boden, was die NATO dazu veranlasste, die europäischen Luftverteidigungen des Bündnisses zu verstärken, da die Spannungen mit Moskau zunehmen.