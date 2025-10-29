Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Vom Kreuzfahrtschiff vergessen? Frau tot auf australischer Insel aufgefunden

Hook Reef in der Whitsunday-Region vor der Küste Australiens aus der Luft betrachtet, 23. Juli 2021
Hook Reef in der Whitsunday-Region vor der Küste Australiens aus der Luft betrachtet, 23. Juli 2021 Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Rory Sullivan
Zuerst veröffentlicht am
Nach dem Fund der Leiche der 80-jährigen Frau auf der australischen Eidechseninsel am Sonntag sind die Ermittlungen im Gange.

Die australischen Behörden untersuchen die Umstände, die zum Tod einer 80-jährigen Frau führten, die von einem Kreuzfahrtschiff auf einer tropischen Insel im Great Barrier Reef zurückgelassen wurde.

Die Leiche der namenlosen Frau wurde am Sonntag auf Lizard Island nahe der Küste von Queensland gefunden. Die Polizei bezeichnete ihren Tod als "plötzlich und unverdächtig".

Die Passagierin, die vor kurzem zu einer Kreuzfahrt rund um Australien an Bord der Coral Adventurer aufgebrochen war, wurde am Samstag gegen 21 Uhr Ortszeit vom Kapitän als vermisst gemeldet, teilte die australische Behörde für die Sicherheit im Seeverkehr (AMSA) mit.

Zuvor hatte das kleine Schiff im Rahmen seiner Reiseroute einen Zwischenstopp auf der Eidechseninsel eingelegt.

Australischen Medienberichten zufolge soll sich die 80-Jährige bei einem Spaziergang um die Insel von ihren Mitreisenden getrennt haben.

Ein Boot sitzt über einem Abschnitt des Great Barrier Reef vor der Küste von Queensland, 14. November 2022
Ein Boot liegt über einem Teil des Great Barrier Reefs vor der Küste von Queensland, 14. November 2022 AP Photo

Die AMSA untersucht den Vorfall, einschließlich der Umstände, die dazu geführt haben, dass das Fehlen der Passagierin während des Anbordgehens nicht bemerkt wurde. Bei der Untersuchung werde man eng mit anderen Behörden zusammenarbeiten, hieß es.

Beamte der Behörde werden die Coral Adventurer in Darwin, einer Stadt im Northern Territory, treffen, wo das Schiff im Laufe dieser Woche eintreffen soll.

In einer Erklärung bestätigte Mark Fifield, der CEO des Kreuzfahrtunternehmens Coral Expeditions, den "tragischen Tod eines Passagiers der Coral Adventurer während eines Ausflugs zur Eidechseninsel".

"Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern noch an, aber wir bedauern diesen Vorfall zutiefst und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an", sagte er.

Laut der Website des Unternehmens können Kreuzfahrten mit der Coral Adventurer, die bis zu 120 Gäste aufnehmen kann, mehrere zehntausend australische Dollar kosten.

