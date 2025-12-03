Es wird noch fünfzig Jahre dauern, bis die vollständige Gleichstellung der Geschlechter in der Europäischen Union erreicht ist. Die jüngsten Untersuchungen des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen zeigen, dass noch viel Arbeit nötig ist, um die Gleichstellung zu erreichen.

Das Institut stellte fest, dass Frauen in der gesamten EU nur 77 % des Jahresgehalts von Männern verdienen**. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt 15 Monate und 18 Tage arbeiten müssen**, um in einem Jahr den gleichen Betrag wie Männer zu verdienen.

In dem Jahresbericht, der die Fortschritte Europas auf dem Weg zur vollständigen Gleichstellung überwacht, erhält die EU eine Gesamtbewertung von 63,4 von 100 Punkten. Das sind zwar 10,5 Punkte mehr als im Jahr 2010, aber bei der derzeitigen und aktualisierten Rate bedeutet das auch, dass wir noch ein halbes Jahrhundert von der vollständigen Gleichstellung der Geschlechter entfernt sind.

"Einfach ausgedrückt: Frauen arbeiten das Äquivalent eines ganzen nicht existierenden Quartals umsonst. Diese drei Monate und 18 Tage, die jedes Jahr aufgrund des Einkommensgefälles verloren gehen, sind ungerecht. Sie sind ein Hindernis für die Gleichstellung und die Wettbewerbsfähigkeit in ganz Europa", sagt EIGE-Direktorin Carlien Schill.

Die in dem Bericht beschriebene "Geisterviertel-Ökonomie" ist bedeutsam, weil diese verlorenen Monate Zeit darstellen, die nicht für Familie, Studium, Ausbildung oder Erholung genutzt wird. Und sie werden auf die Renten und das Lebenseinkommen angerechnet.

Archivfoto Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Die Messmethodik

Der Index verfolgt den Fortschritt in den sechs Bereichen: Arbeit, Geld, Wissen, Zeit, Macht und Gesundheit, wobei die Leistung auf einer Skala von 0 bis 100 (was volle Geschlechterparität bedeutet) eingestuft wird. Der Index erfasst auch Gewalt gegen Frauen und Ungleichheiten im Querschnitt, wobei verschiedene Lebensfaktoren wie Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung oder Migrationshintergrund berücksichtigt werden.

Geld: Frauen verdienen 77 % des Jahreseinkommens der Männer (gegenüber 69 % im Jahr 2015), während Frauen in Paaren im Durchschnitt 30 % weniger verdienen als ihre Partner.

Wissen: Junge Frauen übertreffen die Männer in der Hochschulbildung, werden aber in "Karrieren in Bereichen der Bildung, Gesundheit oder Sozialarbeit" gelenkt, die in der Regel unterbewertet sind, was zu begrenzten Chancen in Bezug auf Führung und Bezahlung führt.

Zeit: Frauen übernehmen nach wie vor den größten Teil der unbezahlten Pflege- und Hausarbeit, was ihre Teilnahme an Freizeit und öffentlichem Leben einschränkt.

Stärke: Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Entscheidungsfindung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind der wichtigste Faktor für den Fortschritt im Index ab 2020. Trotz dieser Fortschritte bleibt dieser Bereich aufgrund der anhaltenden Ungleichheiten der am schlechtesten bewertete (40,5).

Gesundheit: Dies ist zwar der Bereich mit der höchsten Punktzahl (86,2), aber die Fortschritte stagnieren, und es bestehen weiterhin Ungleichheiten in Bezug auf das Gesundheitsverhalten und die Zahl der gesunden Lebensjahre, insbesondere bei Frauen mit niedrigem Bildungsniveau. In diesem Bereich sind Männer bei der Übernahme gesunder Verhaltensweisen wie Rauchen und Trinken im Rückstand.

Arbeit: Der Index zeigt, dass die Beschäftigung von Frauen zunimmt, aber nur wenige von ihnen erreichen Führungspositionen, Positionen im IKT-Sektor oder höher bezahlte Positionen. Und während die Elternschaft die Karriereaussichten von Männern fördert, schränkt sie diese für Frauen ein.

Aus dem Index geht auch hervor, dass Gewalt gegen Frauen nach wie vor weit verbreitet ist und zu wenig darüber berichtet wird. Die Daten zeigen, dass alarmierende 31 % der Frauen im Erwachsenenalter körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren haben, wobei Frauen unter 45 Jahren stärker betroffen sind.

"Europa hat sich langsam, aber sehr langsam bewegt. Der Index zeigt, dass mehr Frauen arbeiten, aber nicht genug in gut bezahlten Jobs oder in den oberen Etagen, wo die Budgets festgelegt werden", sagt Carlien Schill. "Wir müssen die Lohngleichheit verwirklichen und Betreuungssysteme schaffen, bei denen es nicht nur darum geht, den Frauen Zeit zu verschaffen, sondern auch darum, die Last gleichmäßig mit ihren Partnern zu teilen. Und wir müssen uns Führungsziele setzen, die das Potenzial von Frauen in Stärke verwandeln. So kommen wir vom Fortschritt auf dem Papier zur Gleichstellung im Leben der Menschen."

Archivfoto Trisha Ahmed/AP

Gleichstellung in Deutschland: kleine Fortschritte erzielt

Deutschland erreicht im Gleichstellungsindex 63,2 von 100 Punkten. Damit liegt Deutschland auf Platz 11 in der EU. Seit 2015 ist der Gleichstellungsindex um 4,8 Punkte gestiegen, seit 2020 um 3,9 Punkte.

Deutschland verbessert sich im Laufe der Zeit in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter, lag aber 2025 hinter der EU zurück. Die Werte zeigen, dass sich der Abstand zum EU-Durchschnitt verringert.

In den Bereichen Wissen und Gesundheit belegt das Land den höchsten Rang (6.) in der EU. Die Punktzahl im Bereich Wissen ist vor allem auf eine hohe Punktzahl im Teilbereich Bildungserfolg und Teilhabe zurückzuführen (96,1 Punkte, 1. Platz in der EU), während Deutschland im Bereich Bildung nach wie vor mit einer höheren Trennung zwischen Männern und Frauen konfrontiert ist (36,3 Punkte, 22. Platz in der EU).

Größter Verbesserungsbedarf

Den größten Verbesserungsbedarf hat Deutschland im Bereich Arbeit, wo es mit 63,9 Punkten den 25. Platz belegt. Dieses Ergebnis ist vor allem auf eine niedrige Punktzahl im Teilbereich Trennung und Qualität der Arbeit zurückzuführen (49,9 Punkte, Platz 26 im Ranking). Die niedrigste Gesamtpunktzahl wurde jedoch im Bereich Macht mit 47,5 Punkten (Platz 10 in der EU) erzielt.

Größte Verbesserung

Die größte Verbesserung seit 2020 wurde im Bereich Macht erzielt, der um 11,5 Punkte zulegte. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf Verbesserungen in den Teilbereichen politische Macht (+ 12,3 Punkte) und soziale Macht (+ 10,6 Punkte) zurückzuführen.

Die Beschäftigungszuwächse bei Frauen verringern sich, schließen aber die Geschlechterkluft nicht

In Deutschland liegt die Vollzeitäquivalent-Beschäftigungsquote bei Frauen bei 44 % und bei Männern bei 61 %. Seit 2015 ist die FTE-Beschäftigungsquote bei Frauen (+ 4 Prozentpunkte) stärker gestiegen als bei Männern (+ 2 Prozentpunkte). Dies trug zur Verringerung der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei. Die Ungleichheiten sind aber vor allem bei Paaren mit Kindern, Personen mit niedrigem Bildungsniveau und im Ausland geborenen Menschen nach wie vor groß.

Die vertikale und horizontale Segregation auf dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor hoch, das heißt, auf dem Arbeitsmarkt sind Männer und Frauen immer noch stark getrennt – sowohl was die Art der Berufe als auch die Positionen innerhalb eines Berufsfeldes betrifft.

Frauen machen 19 % der Fachkräfte im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie in Deutschland aus, was einem Anstieg von 3 Prozentpunkten in den letzten zehn Jahren entspricht. Weniger als jede dritte Frau hat eine Führungsposition inne, und daran hat sich in den letzten zehn Jahren nichts geändert.

Zahl der erwerbstätigen Frauen mit niedrigem Einkommen zurückgegangen

Der Anteil der Niedriglohnempfängerinnen beträgt 37 %, was einem Rückgang von 5 Prozentpunkten seit 2015 entspricht. Der Anteil bei den Männern liegt bei 18 %, nachdem er in den vergangenen zehn Jahren um 1 Prozentpunkt gestiegen war. Dies führte zu einer Verringerung der Ungleichheiten.

Was ist das EIGE?

Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) führt unabhängige Forschungsarbeiten durch und vermittelt bewährte Verfahren zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Als EU-Agentur für Gleichstellungsfragen unterstützt es die Menschen bei der Verwirklichung der Chancengleichheit, damit sich jeder unabhängig von seinem Geschlecht und seiner Herkunft entfalten kann.

Sie kombiniert Forschung, Daten und Instrumente, um politischen Entscheidungsträgern bei der Gestaltung von Maßnahmen zu helfen, die integrativ und transformativ sind und die Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen fördern.