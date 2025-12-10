Misshandlung in Paris: Kind von Heimerzieherin gewaltsam geschoren

Es handelt sich um einen Fall von Kindesmisshandlung, der vom Sender Franceinfo aufgedeckt wurde und bis in die höchsten politischen Kreise Frankreichs für Empörung sorgt.

WERBUNG WERBUNG

Im Februar 2025 erstellten mehrere Erzieher im "Foyer éducatif Jenner" im 13ᵉ Arrondissement von Paris ein Video. Die Einrichtung wird im Rahmen der Kinderfürsorge von der Vereinigung Jean-Cotxet betrieben. In dem Video ist zu sehen, wie einem achtjährigen Jungen gewaltsam der Kopf geschoren wird.

Video von gewaltsamem Akt per App geteilt

Das Video dieser Szene, in dem der Junge mit nacktem Oberkörper und teilweise geschorenem Kopf zu sehen ist, wurde in einer WhatsApp-Gruppe für Erzieher verbreitet. Während einige ihr Unbehagen zum Ausdruck brachten, amüsierten sich andere darüber, während die Erzieherin, die den Vorgang veranlasst hatte, behauptete, es handele sich um eine "Strafe". Sie schien das Vorgehen also mit erzieherischen Zielen zu rechtfertigen.

Nach Informationen von Franceinfo hatten weder das Kind - das zur Wahrung seiner Anonymität mit dem Namen Elliot bezeichnet wurde - noch seine Mutter oder der Heimleiter den Haarschnitt gefordert oder abgesegnet.

Der Sender France 3 Paris Île-de-France berichtete von einem Kontakt mit dem Anwalt der Mutter des Jungen. Nachdem sie bei einem Besuch im Heim Elliots kahlgeschorenen Kopf entdeckt hatte, soll sie bei der Einrichtung um eine Erklärung gebeten haben, die wiederum einen Fehler des Friseurs als Grund angab.

Elliot hatte mehrere Monate lang eine Mütze getragen, die ihm sogar seine Lehrerin im Unterricht erlaubt hatte. Das Kind wurde jedoch von seinen Schulkameraden verspottet.

Erst mehrere Monate später, im September, soll die Mutter das Video entdeckt haben. Das Heim habe daraufhin erklärt, dass Elliot geschoren worden sei, weil er Läuse gehabt habe, und dass sich die Friseursalons geweigert hätten, ihm die Haare zu schneiden. Elliots Mutter alarmierte die Familienrichterin, die zu diesem Zeitpunkt bereits für den kleinen Jungen zuständig war.

Behörden schalten Justiz ein

Die Stadt Paris, der das Heim untersteht, kündigte am Dienstag an, die Justiz anzurufen.

"Keine der vorgebrachten Rechtfertigungen - sei es die angebliche Zustimmung des Kindes, die mögliche Genehmigung seiner Mutter oder auch die in jedem Fall nicht überprüften Versuche, sich von Läusen zu befreien - kann die ihm zugefügte Gewalt legitimieren. Angesichts dieser inakzeptablen Verstöße hat die Stadt Paris beschlossen, unverzüglich die Justizbehörde einzuschalten, damit weitere Schritte unternommen werden, und wird gegebenenfalls auch als Zivilpartei auftreten", heißt es in einer Erklärung der Stadt.

Im sozialen Netzwerk X kündigte die Ministerin für Gesundheit und Familien, Stéphanie Rist, ebenfalls an, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Die Ministerin verurteilte "inakzeptableTatsachen ", die "eine schwere Verletzung der Würde" des Kindes darstellten.

Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete daraufhin eine Untersuchung wegen "vorsätzlicher Gewalt" ein und auch die Staatsanwältin Claire Hédon kündigte an, den Fall an sich zu ziehen.

Beschuldigte Erzieherin vom Dienst suspendiert

Die Pariser Stadtverwaltung teilte mit, "dass dem kindlichen Opfer besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, das in diesem Heim bleiben möchte und sagt, dass es sich dort trotz der gewalttätigen Episode im Februar wohlfühle".

Die Erzieherin, die die Tat initiiert hatte, wurde von der Vereinigung, die das Heim betreibt, suspendiert, die darauf hinwies, dass das Erzieherteam "weitgehend umgestaltet" worden sei.

Franceinfo berichtet außerdem, am Mittwoch habe eine von der Stadt Paris verlangte Verwaltungsinspektion in dem Heim stattgefunden.