Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Montag: Selenskyj kommt zu Friedensgesprächen mit Merz nach Berlin

Montag: Selenskyj komt zu Friedensgesprächen mit Merz nach Berlin
Montag: Selenskyj komt zu Friedensgesprächen mit Merz nach Berlin Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Diana Resnik & Laura Fleischmann
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
Teilen Kommentare
Teilen Close Button

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Montag in die Hauptstadt. Im Fokus stehen auch deutsch-ukrainische Wirtschaftsthemen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Montag nach Berlin, wie der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mitteilte.

WERBUNG
WERBUNG

In der Hauptstadt wollen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Selenskyj an einen Tisch kommen. Am Abend sollen "zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO" dazustoßen. Ob Vertreter der USA darunter sein werden, möglicherweise zugeschaltet, ist noch unklar.

Im Fokus stehen sollen deutsch-ukrainischen Wirtschaftsthemen sowie ein Austausch über den aktuellen Stand der Friedensverhandlungen.

Related

Selenskyj hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt einen überarbeiteten Friedensplan vorgelegt. Am Wochenende soll über mögliche Gebietsabtretungen an Russland verhandelt werden. "Nur Kyjiw kann entscheiden, welche territoriale Regelung es akzeptieren kann", betonte Merz am Donnerstag.

Im Vorfeld berichtete die Bild-Zeitung "ungewöhnlich hohen Sicherheitsvorkehrungen" in Berlin. Die Berliner Polizei soll Flugplätze über einen Besuch einer "Schutzperson höchster Gefährdungsstufe am 15.12.2025" informiert haben, heißt es.

Bereits am Donnerstag deutete der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte an, dass es nächste Woche zu Friedensgesprächen in Berlin kommen könnte.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Druschba-Kommission in Kyjiw: Ungarns Untersuchungsteam zieht unverrichteter Dinge ab

Ungarn kritisiert Ukraine auf Facebook und in deutscher Presse

Ukraine fordert von Ungarn beschlagnahmtes Geld und Gold zurück, sagen Behörden in Kyjiw zu Euronews