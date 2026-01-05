Myanmar: Amnestie für mehr als 6.000 Gefangene

Die Militärregierung Myanmars hat am Sonntag anlässlich des 78. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien mehr als 6.100 Häftlinge amnestiert und die Strafen anderer Häftlinge reduziert. Es war nicht sofort klar, ob unter den Freigelassenen auch die tausenden politischen Gefangenen waren, die wegen ihres Widerstands gegen die Militärherrschaft inhaftiert wurden.

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Der staatliche Fernsehsender MRTV berichtete, dass Generalmajor Min Aung Hlaing, Chef der Militärregierung, 6.134 Gefangene begnadigt habe.

In einer separaten Erklärung hieß es, dass 52 Ausländer freigelassen und aus Myanmar abgeschoben würden. Eine vollständige Liste der Entlassenen ist nicht verfügbar.

Für andere Gefangene wurden die Strafen reduziert, mit Ausnahme derjenigen, die wegen schwerer Anklagen wie Mord und Vergewaltigung verurteilt worden waren oder die aufgrund verschiedener anderer Sicherheitsgesetze inhaftiert sind.

In den Freilassungsbedingungen wird davor gewarnt, dass entlassene Häftlinge, die erneut gegen das Gesetz verstoßen, den Rest ihrer ursprünglichen Strafe verbüßen müssen, zusätzlich zu einer etwaigen neuen Strafe.

Die Freilassung der Gefangenen, die an Feiertagen und anderen wichtigen Anlässen in Myanmar üblich ist, begann am Sonntag und wird voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Busse transportierten die Freigelassenen nach 11 Uhr aus dem Insein-Gefängnis in Yangon, wo Freunde und Familien der Gefangenen seit dem Morgen auf die angekündigten Entlassungen gewartet hatten.

Angehörige und Freunde begrüßen entlassene Gefangene Thein Zaw/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Zu der ersten Gruppe, die aus dem Insein-Gefängnis entlassen wurde, gehörte nach Angaben des pro-militärischen Popular News Journal Ya Hutt ein ehemaliger hochrangiger Armeeoffizier, der in einer früheren, vom Militär unterstützten Regierung als Informationsminister und Präsidentensprecher fungiert hatte.

Er war im Oktober 2023 verhaftet und im darauffolgenden Monat zu 10 Jahren Gefängnis wegen Aufwiegelung und Anstiftung zu einer Bewegung verurteilt worden, weil er Facebook-Beiträge verfasst hatte, die angeblich falsche oder aufrührerische Nachrichten verbreiteten.

Es gab jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Freilassung der Gefangenen auch die ehemalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi einschließen würde, die während der Machtübernahme durch das Militär im Jahr 2021 abgesetzt worden war und seitdem praktisch in Einzelhaft gehalten wird.

Nach Angaben der Assistance Association for Political Prisoners, einer unabhängigen Organisation, die detaillierte Aufzeichnungen über Verhaftungen und Todesfälle im Zusammenhang mit den politischen Konflikten des Landes führt, befanden sich am vergangenen Dienstag mehr als 22.000 politische Gefangene, darunter Aung Sann Suu Kyi, in Haft.

Die 80-Jährige verbüßt eine 27-jährige Haftstrafe nach einem Gerichtsprozess, den ihre Unterstützer als politisch beeinflusst bezeichnen.

Myanmar wurde im späten 19. Jahrhundert britische Kolonie und erlangte am 4. Januar 1948 seine Unabhängigkeit zurück.

Der Jahrestag wurde in der Hauptstadt Naypyidaw mit einer Zeremonie im Rathaus begangen.