Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Gebiete im Südlibanon angegriffen, darunter auch Ziele in der drittgrößten Stadt des Landes, Sidon.

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Ein Angriff gegen 1 Uhr morgens Ortszeit machte ein dreistöckiges Gebäude in der Küstenstadt Sidon dem Erdboden gleich, nur wenige Tage bevor der libanesische Armeechef die Regierung über ihren Auftrag zur Entwaffnung der Hisbollah in den Gebieten entlang der Grenze zu Israel informieren soll.

Das Gebäude befand sich in einem belebten Geschäftsviertel, in dem sich vor allem Werkstätten befinden. Anwohnern zufolge war das Gebäude unbewohnt.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Todesopfer, aber mindestens eine Person wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Rettungskräfte wird weiterhin nach weiteren Opfern auf der zerstörten Baustelle und in anderen betroffenen Gebieten gesucht.

Libanesische Feuerwehrleute löschen ein durch einen israelischen Luftangriff zerstörtes Gebäude in der südlichen Hafenstadt Sidon, Libanon, am frühen Dienstag, 6. Januar 2026 Mohammad Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Am Montag griff die israelische Armee mehrere Gebiete im Süden und Osten des Libanon an und erklärte, dort befänden sich Infrastrukturanlagen der Hisbollah und der im Gazastreifen ansässigen Hamas.

Die Angriffe erfolgten nur wenige Stunden, nachdem der arabischsprachige Sprecher des israelischen Militärs, Avichay Adraee, auf der Social-Media-Plattform X angekündigt hatte, dass das Militär Einrichtungen der Hisbollah und der Hamas in zwei Dörfern im östlichen Bekaa-Tal und zwei weiteren im Südlibanon angreifen werde.

Die Gebiete wurden nach der israelischen Warnung evakuiert, und es gab keine Berichte über Verletzte bei diesen Angriffen.

Zuvor hatte das libanesische Gesundheitsministerium am Montag mitgeteilt, dass bei einem Drohnenangriff auf ein Auto in der südlichen Ortschaft Braikeh zwei Menschen verletzt worden seien. Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe zwei Hisbollah-Mitglieder getroffen.

Die libanesische Armee hat im vergangenen Jahr mit der Entwaffnung der bewaffneten Gruppen begonnen, während die Regierung erklärt hat, dass bis Ende 2025 alle Gebiete nahe der Grenze zu Israel - das so genannte südliche Litani-Gebiet - von der bewaffneten Präsenz der Hisbollah befreit sein werden.

Rettungskräfte suchen nach möglichen Opfern in einem durch einen israelischen Luftangriff zerstörten Gebäude in der südlichen Hafenstadt Sidon, Libanon, am frühen Dienstag, 6. Januar 2026 Mohammad Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Die Regierung will die Entwaffnung der Hisbollah auf einer Sitzung am Donnerstag erörtern, an der auch der Befehlshaber der Armee, General Rudolph Haikal, teilnehmen wird. Die Luftangriffe vom Montag erfolgten in Dörfern nördlich des Litani-Flusses und weit entfernt von der Grenze zu Israel.

Die Entwaffnung der Hisbollah und anderer Gruppen durch die libanesische Regierung erfolgte nach einem 14-monatigen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah, in dem ein Großteil der politischen und militärischen Führung der vom Iran unterstützten Gruppe getötet wurde.

Der jüngste Krieg zwischen Israel und der Hisbollah begann am 8. Oktober 2023, einen Tag nach dem Angriff der Hamas auf Südisrael, als die Hisbollah in Solidarität mit der Hamas Raketen auf Israel abfeuerte.

Der Krieg endete im November 2024 mit einem Waffenstillstand, der von den USA unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden vermittelt wurde.

Seitdem hat Israel fast täglich Luftangriffe auf angebliche Hisbollah-Stellungen und -Infrastrukturen geflogen, wobei nach Angaben des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, mindestens 127 Zivilisten getötet wurden.