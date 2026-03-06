Video. Neue israelische Luftangriffe auf Beiruter Vorort – Zivilisten fliehen vor Eskalation

Im Libanon haben schwere israelische Luftangriffe von Donnerstagabend bis Freitag die südlichen Vororte Beiruts erschüttert. Vorausgegangen war erstmals ein Evakuierungsbefehl für den gesamten Stadtteil Dahiyeh. Die israelische Armee forderte die Bewohner auf, das Gebiet sofort zu verlassen und bestimmte Routen ins Zentrum Beiruts oder weiter nach Norden zu nutzen. Sie warnte, es gehe um ihr Leben.

Binnen weniger Stunden kam der Verkehr in der Hauptstadt zum Erliegen. Tausende versuchten, das Gebiet zu verlassen. Autos verstopften die Hauptstraßen aus den südlichen Vororten. Viele Familien suchten Zuflucht bei Verwandten oder in sichereren Vierteln. Krankenhäuser im Bezirk brachten Patienten und Personal vorsorglich in Sicherheit.

In der Nacht trafen mindestens elf Luftangriffe das Gebiet. Einige Explosionen lösten Brände in der Nähe einer Tankstelle aus und schickten dichten Rauch über Wohnhäuser. Aus diesen konkreten Angriffen wurden zunächst keine Opfer bestätigt.

Der Beschuss folgte auf Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah auf Israel zu Wochenbeginn. Seither hat Israel seine Angriffe im ganzen Libanon verstärkt. Nach Angaben der libanesischen Behörden hat die neue Eskalation bereits mehr als 120 Menschen getötet und über 83.000 vertrieben.