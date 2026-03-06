Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Vertriebene aus dem südlichen Beiruter Vorort Dahiyeh, die vor israelischen Luftangriffen fliehen, rasten an der Uferpromenade der Stadt.
No Comment

Video. Neue israelische Luftangriffe auf Beiruter Vorort – Zivilisten fliehen vor Eskalation

Zuletzt aktualisiert:

Israelische Luftangriffe treffen die südlichen Vororte Beiruts, nachdem eine seltene Evakuierungsanordnung erging. Tausende verlassen Dahiyeh, der Verkehr in der Hauptstadt bricht zusammen.

Im Libanon haben schwere israelische Luftangriffe von Donnerstagabend bis Freitag die südlichen Vororte Beiruts erschüttert. Vorausgegangen war erstmals ein Evakuierungsbefehl für den gesamten Stadtteil Dahiyeh. Die israelische Armee forderte die Bewohner auf, das Gebiet sofort zu verlassen und bestimmte Routen ins Zentrum Beiruts oder weiter nach Norden zu nutzen. Sie warnte, es gehe um ihr Leben.

WERBUNG
WERBUNG

Binnen weniger Stunden kam der Verkehr in der Hauptstadt zum Erliegen. Tausende versuchten, das Gebiet zu verlassen. Autos verstopften die Hauptstraßen aus den südlichen Vororten. Viele Familien suchten Zuflucht bei Verwandten oder in sichereren Vierteln. Krankenhäuser im Bezirk brachten Patienten und Personal vorsorglich in Sicherheit.

In der Nacht trafen mindestens elf Luftangriffe das Gebiet. Einige Explosionen lösten Brände in der Nähe einer Tankstelle aus und schickten dichten Rauch über Wohnhäuser. Aus diesen konkreten Angriffen wurden zunächst keine Opfer bestätigt.

Der Beschuss folgte auf Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah auf Israel zu Wochenbeginn. Seither hat Israel seine Angriffe im ganzen Libanon verstärkt. Nach Angaben der libanesischen Behörden hat die neue Eskalation bereits mehr als 120 Menschen getötet und über 83.000 vertrieben.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG