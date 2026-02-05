Ukrainische, russische und US-amerikanische Delegationen sind am Donnerstag in Abu Dhabi in einen zweiten Verhandlungstag eingetreten und haben sich auf den Austausch von 314 Kriegsgefangenen geeinigt.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Mittwoch, dass sich die Ukraine und Russland am ersten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf einen Austausch von Kriegsgefangenen geeinigt haben, und nannte dies ein "bedeutendes" Ergebnis.

"Es wird auch einen bedeutenden Schritt geben: Wir erwarten in naher Zukunft einen Austausch von Kriegsgefangenen. Die Gefangenen müssen nach Hause zurückkehren", sagte Selenskyj, nachdem er über die Gespräche informiert worden war.

Selenskyj bezeichnet Austausch als "bedeutenden Schritt"

Frühere ukrainisch-russische Gespräche in Istanbul im Frühjahr und Sommer 2025 führten ebenfalls zu einer Handvoll Gefangenenaustauschrunden.

Der letzte Austausch mit Moskau fand am 2. Oktober statt. Der ukrainische Präsident erklärte, Moskau habe den Prozess gestoppt, weil es "nicht das Gefühl hat, dass es ihnen etwas bringt".

Auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff bestätigte am Donnerstag den bevorstehenden Austausch von 314 Gefangenen" zwischen Kyjiw und Moskau.

"Dieses Ergebnis wurde in Friedensgesprächen erzielt, die detailliert und produktiv waren", sagte Witkoff.

"Es bleibt zwar noch viel zu tun, aber Schritte wie dieser zeigen, dass ein nachhaltiges diplomatisches Engagement zu greifbaren Ergebnissen führt und die Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine voranbringt."

"Die Gespräche werden fortgesetzt, und in den kommenden Wochen sind weitere Fortschritte zu erwarten."

Kreml: Europäische Länder würden Friedensprozess "behindern"

Der Hauptunterhändler des Kremls, Kirill Dmitrijew, erklärte gegenüber russischen Medien, dass es "Fortschritte und positive Bewegungen im Verhandlungsprozess über ein Friedensabkommen mit der Ukraine" gebe, und beschuldigte erneut die europäischen Länder, den Prozess zu "behindern".

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umerow, erklärte, die Verhandlungen würden "in denselben Formaten" wie am Mittwoch fortgesetzt und umfassten "trilaterale Konsultationen, Arbeitsgruppen und eine weitere Koordinierung der Positionen".

Russlands Forderungen in Abu Dhabi

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte nach den Treffen, die "Tür zu einer friedlichen Lösung" bleibe offen, aber Russland werde den Krieg fortsetzen, bis die Ukraine die "entsprechenden Entscheidungen" treffe - ohne näher darauf einzugehen, wie diese aussehen könnten.

Trotz der laufenden Gespräche hat der russische Präsident Wladimir Putin nicht öffentlich angedeutet, dass er von den bisherigen Maximalforderungen Moskaus abgerückt ist.

Am Donnerstag enthüllten dem Kreml nahestehende Medien weitere Details über Moskaus territoriale Forderungen.

Berichten zufolge will Russland nicht nur die volle Kontrolle über die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk haben, sondern auch, dass alle Seiten sie als russisches Territorium anerkennen.

Moskau hatte zuvor erklärt, es wolle, dass sich die Ukraine auch aus den südlichen Regionen Saporischschja und Cherson zurückzieht, einschließlich der Gebiete, die Russland nie besetzt oder kontrolliert hat.

Zurzeit ist unklar, ob Moskau seine Forderungen zurückgeschraubt hat und nur noch auf den beiden östlichen Regionen Donezk und Luhansk besteht.

Selenskyj: Die Ukrainer sind sich des Preises durchaus bewusst

In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France TV sagte Selenskyj, dass Russland weiterhin große Verluste erleiden würde, wenn es versuchen würde, die gesamte Ostukraine mit Waffengewalt zu erobern.

"Wir, die Ukrainer, sind uns des Preises, den jeder Meter und jeder Kilometer dieses Landes die russische Armee kostet, durchaus bewusst", sagte Selenskyj in dem Interview.

"Sie zählen nicht die Menschen, die sterben. Wir sind dazu gezwungen. Die Eroberung der Ostukraine würde sie 800.000 weitere Leichen kosten, die Leichen ihrer Soldaten. Es wird mindestens zwei Jahre dauern, und sie werden nur sehr langsam vorankommen. Meiner Meinung nach werden sie nicht so lange durchhalten.

Die in den USA ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schätzt, dass Russland nach mehr als zehn Jahren ständiger Angriffe erst in anderthalb Jahren in der Lage sein wird, die restlichen Gebiete der Region Donezk zu besetzen.

"Unter der Annahme, dass die russischen Streitkräfte dieses schnellere Vormarschtempo konstant beibehalten können, die ukrainischen Verteidigungskräfte stark bleiben und die westliche Unterstützung für die Ukraine konstant bleibt, könnten die russischen Streitkräfte die verbleibenden 22 % der von der Ukraine gehaltenen Region Donezk bis August 2027 einnehmen", so das ISW.

Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) stellte fest, dass das verstärkte Tempo und die Anstrengungen Russlands in der Ostukraine die Moskauer Truppen "außerordentliche" menschliche Verluste kosteten.

Nach Angaben des CSIS haben Moskaus Streitkräfte seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine fast 1,2 Millionen Opfer zu beklagen. Diese Zahl entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Brüssel.