Bei der schlimmsten Massenschießerei an einer kanadischen Schule in der jüngeren Geschichte, sind acht Menschen getötet und mehr als 25 verletzt worden. Die Polizei identifizierte den mumaßlichen Täter als den 18-jährigen Jesse Van Rootselaar. Der Schütze hat vor sechs Jahren mit der Geschlechtsumwandlung begonnen und identifiziert sich seitdem als Frau. Sie war den Polizeidienststellen aufgrund psychischer Probleme bekannt war, so die Behörden.

Der 18-Jährige wurde nach dem Angriff auf die Schule, bei dem sechs Menschen - darunter fünf Schüler und ein Lehrer - getötet wurden, tot aufgefunden. Außerdem wurden zwei Personen in einem Haus in der Kleinstadt Tumbler Ridge identifiziert. Es handelt sich um die 39-jährige Mutter und den 11-jährigen Stiefbruder des Angreifers, so die Polizei.

Der stellvertretende Kommissar der Royal Canadian Mounted Police, Dwayne McDonald, sagte, dass die Opfer in der Schule nicht mit Van Rootselaar verwandt seien und der Grund für den Angriff unklar bleibe.

Die Polizei, die zwei Minuten nach dem ersten Anruf eintraf, sagte, dass bei ihrem Eintreffen Schüsse in ihre Richtung abgefeuert wurden und dass sie eine Langwaffe und eine modifizierte Handfeuerwaffe sicherstellte.

Premierminister Mark Carney sprach bei seiner Ankunft im Parlament und wandte sich an die Familien der Opfer. Er sagte: "Eltern, Großeltern, Schwestern, Brüder in Tumbler Ridge werden ohne jemanden aufwachen, den sie lieben. Die Nation trauert mit Ihnen, und Kanada steht Ihnen bei".

Er fügte hinzu: "Wir werden das durchstehen." In der Zwischenzeit werden die Flaggen an den Regierungsgebäuden für die nächsten sieben Tage auf Halbmast gesetzt.

Eine Gemeinschaft in Trauer

Der seltene Anschlag hat eine Gemeinde in Trauer zurückgelassen. Shelley Quist, sagte, ihre Nachbarin habe ihren 12-jährigen Sohn verloren. "Wir haben seine Mutter gehört. Sie stand weinend auf der Straße," sagte Quist.

Quist, die zum Zeitpunkt des Angriffs im örtlichen Krankenhaus arbeitete, sagte, ihr 17-jähriger Sohn sei ebenfalls in der Schule gewesen und konnte mehr als zwei Stunden lang nicht raus. Laut der Website der Provinzregierung gehen auf die Tumbler Ridge Secondary School 175 Schüler.

Fünf der Opfer wurden nach Angaben der kanadischen Polizei in der Schulbibliothek gefunden. Quist sagte: "Die siebten und achten Klassen waren, glaube ich, oben in der Bibliothek, und dorthin ist der Schütze gegangen." Ihr Sohn sei nur 15 Minuten vor dem Angriff in der Bibliothek gewesen.

"Ich wollte schon zur Schule rennen, aber mein Kollege hielt mich zurück. Und dann konnte ich Darian anzufen, um zu erfahren, dass es ihm gut geht", sagte sie.

Als der Direktor durch die Schulflure lief und rief, dass alle schnell ihre Türen schließen sollten, wurde vielen klar, dass Gefahr drohte. Darian Quist begriff in dem Moment, dass der Angriff echt war. Di8e Schüler waren in der Schule eingeschlossen und die Eltern voller Sorge. Manche erhielten Nachrichten von ihren Kindern und sogar Bilder, auf den Blut zu sehen war.

"Wir haben den Schreibtisch benutzt, um die Türen zu blockieren", sagte er.

Der Bürgermeister der Stadt, Darryl Krakowka, sagte, er sei angesichts der "verheerenden" Nachrichten "zusammengebrochen" und fügte hinzu: "Ich lebe seit 18 Jahren hier. Ich kenne wahrscheinlich jedes einzelne der Opfer."

Kanada hat strenge Gesetze zur Waffenkontrolle, da die Regierung nach früheren Massenerschießungen Maßnahmen ergriffen hat, darunter ein kürzlich erweitertes Verbot aller Angriffswaffen.