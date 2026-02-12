Laut Meteo France ist Sturm Nils ungewöhnlich stark. Ein Mensch ist ums Leben gekommen und 850.000 Haushalte sind ohne Strom. In rund dreißig Departements gilt die Warnstufe Orange, in vier Departements sogar Rot.
Durch einen umstürzenden Baum in ein LKW-Fahrer in Dax in Westfrankreich ums Leben gekommen. 850.000 Haushalte haben keinen Strom. Sturmtief Nils hat weite Teile des Landes im Griff.
In den Departements Aude und Pyrénées-Orientales, den beiden am stärksten betroffenen Regionen, bleiben die Schulen geschlossen.
In Biscarrosse wurden Böen von 162 km/h, in Pau 145 km/h und in Bordeaux von über 120 km/h gemessen.
Die Behörden warnen vor der Gefahr von Überschwemmungen des Flusses Garonne mit möglichen Hochwassern, die mit denen vom Januar 2022 vergleichbar sind.
Warnstufe Rot in 4 Départements
Bis mindestens Freitag setzte Meteo France die Warnstufe in vier Departements wegen Sturm und Hochwassergefahr auf die höchste Stufe ROT. Es sind die Regionen Gironde, Lot-et-Garonne, Aude, Savoyen. In 22 Departements von Finistère bis Hérault gilt Warnstufe Orange.
Der Sturm Nils wird von starken Niederschlägen begleitet und verlagert sich im Laufe des Tages in Richtung des Golfs von Lion und soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Korsika erreichen.
Der Schiffsverkehr zwischen Korsika und dem Festland könnte teilweise unterbrochen werden.
Zuvor hatte Sturmtief Kristin weiter südlich in Europa - vor allem in Portugal - eine Spur der Verwüstung hinterlassen.