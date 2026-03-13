Das israelische Militär führt eine intensive Kampagne zur Verfolgung und Zerstörung von Kontrollpunkten und anderen Orten, die von der gefürchteten Basidsch-Miliz des iranischen Regimes in Teheran besetzt sind, durch. Dies berichten Israelischen Streitkräfte (IDF), mehrere israelische Medien und Beobachtungen des persischen Dienstes von Euronews über Aktivitäten in sozialen Medien aus dem Iran.

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Das israelische Ziel scheint darin zu bestehen, die Basidsch-Einheiten - die paramilitärische Miliz der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) - zu zerstören und zu demoralisieren und generell den internen Sicherheitsapparat des iranischen Regimes zu schwächen, der zur Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt wird.

In einer Rede an die Nation sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Donnerstag, dass Israel "den Revolutionsgarden und den Basidsch vernichtende Schläge versetzt, und wir haben gerade erst angefangen".

Da das Regime die Basidsch-Miliz einsetzt, um gewaltsam gegen abweichende Meinungen und Proteste vorzugehen, könnte die israelische Offensivtaktik dazu führen, dass regimefeindliche Demonstranten wieder auf die Straße gehen.

Netanjahu machte dies in seiner Rede deutlich, indem er sich direkt an das iranische Volk wandte: "Ich sage dem iranischen Volk: Der Moment der Freiheit ist nahe. Wir stehen an eurer Seite und wir helfen euch."

Letzte Woche haben die iranischen Behörden direkte Drohungen gegen die Bürger ausgesprochen und davor gewarnt, dass die Sicherheitskräfte den Befehl erhalten haben, "auf Demonstranten und mutmaßliche Diebe" zu schießen.

In einer auffälligen Entwicklung behaupten mehrere vom persischen Team von Euronews beobachtete Social-Media-Konten, dass gewöhnliche iranische Bürger Basidsch-Kontrollpunkte oder militärische Verstecke filmen und die Videos in den sozialen Medien als eine Form des Widerstands veröffentlichen, nachdem Tausende iranischer Demonstranten von der Basidsch-Miliz und anderen Sicherheitskräften während der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste vor dem Krieg getötet und verletzt wurden.

Laut Insidern im Iran, mit denen Euronews damals sprach, sollen bis Mitte Januar bis zu 32.000 Menschen getötet worden sein, nachdem Teheran mit Gewalt auf die wachsenden landesweiten Unruhen reagierte, die ursprünglich im Dezember durch die Hyperinflation und die Lebenshaltungskosten ausgelöst worden waren, sich dann aber zu großen Anti-Regime-Demonstrationen ausweiteten.

Der persische Dienst von Euronews wies auf eine weitere Entwicklung hin: Es kursiert ein Satz, der besagt, dass jede Drohne, die einen Basidsch-Kontrollpunkt trifft, "die Seelen von Dutzenden von Javid-nam erfreut", womit auf die Opfer der blutigen Niederschlagung im Januar angespielt wird.

Berichten des Wall Street Journals zufolge sammelt und überprüft Israel derzeit einige der auf diesen Videos enthaltenen Informationen.

Auf einem dieser Videos sind offenbar Mitglieder der Basidsch und der Sicherheitskräfte zu sehen, die sich unter einer Brücke in Teheran verstecken, um einer israelischen Entdeckung und Luftangriffen zu entgehen.

Iranische Staatsmedien berichteten am Mittwoch, dass mehrere Basidsch-Milizen und andere Sicherheitskräfte bei israelischen Drohnenangriffen auf Kontrollpunkte und Straßensperren in Teheran getötet wurden.

Die IDF veröffentlichte Aufnahmen aus dem Cockpit, die die Drohnenangriffe auf die Basidsch-Sicherheitskontrollpunkte zeigen sollen.

Andere Beiträge in den sozialen Medien, die am Freitag aus Teheran kamen, zeigen angeblich die Folgen der Angriffe auf die Infrastruktur der Basidsch in der iranischen Hauptstadt in den letzten Tagen, auch am Freitag.

In den sozialen Medien wird auch berichtet, dass Basidsch-Mitglieder in ganz Iran Drohbotschaften auf Telegram erhalten haben, in denen sie gewarnt werden: "Ihr steht vollständig unter unserer Überwachung. Wir wissen, welche Verbrechen Sie gegen das iranische Volk begangen haben. Wir haben Sie und alle Ihre Verbündeten identifiziert. Ergeben Sie sich oder fliehen Sie. Es wird keine zweite Warnung geben."

Infolgedessen wurde berichtet, dass die Sicherheitsbeamten des iranischen Regimes gezwungen sind, neue Taktiken anzuwenden, um der Überwachung durch die IDF zu entgehen, einschließlich der Verkleidung als Frauen.

Die in Washington ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) beobachtete bereits in der ersten Woche des Krieges, dass Israel die Basidsch-Stützpunkte in Teheran ins Visier nahm, um die Fähigkeit des Regimes zur Aufrechterhaltung der Kontrolle im Inland zu schwächen.

Das ISW berichtete, dass kommerziell verfügbare Satellitenbilder zeigten, dass seit dem 6. März mindestens neun der 23 regionalen Basidsch-Stützpunkte in Teheran angegriffen worden waren.

Das Regime demonstrierte am Freitag Stärke und Trotz, als Tausende an der jährlichen Kundgebung zum Quds-Tag in Teheran teilnahmen, mit der das Regime seine Unterstützung für die Palästinenser bekunden wollte.

Präsident Masoud Pezeshkian und hochrangige Beamte, darunter Ali Laridschani, versammelten sich auf dem Ferdowsi-Platz, wo die Menge anti-amerikanische und anti-israelische Slogans skandierte.

Israel warnte die Anwohner in einem persischsprachigen Beitrag in den sozialen Medien, das Gebiet zu evakuieren, kurz bevor der Platz während der Kundgebung von einer Explosion getroffen wurde. Iranische Staatsmedien berichteten, dass eine Person ums Leben kam.

Gholamhossein Mohseni Ejei, der Leiter des iranischen Justizwesens, wurde vom staatlichen Fernsehen interviewt, als die Explosion stattfand. Umringt von Sicherheitskräften sagte er, der Iran werde sich "unter diesem Regen und den Raketen niemals zurückziehen".

Laridschani sagte den iranischen Medien, der Angriff sei ein "Zeichen der Verzweiflung" Israels.

Die IRGC - eine militärische Elitetruppe mit rund 125.000 Mann, die ausschließlich dem Ayatollah unterstellt ist - wurde von der EU, den USA, Kanada, Australien und anderen Ländern als terroristische Organisation eingestuft.

Nach dem Tod von Ayatollah Ali Chamenei und angesichts von Fragen über den Zustand und die Regierungsfähigkeit seines Sohnes und neu ernannten Nachfolgers Mojtaba Khamenei wird davon ausgegangen, dass die IRGC dezentralisiert operiert und Befehle aus der Zeit vor dem Krieg befolgt.