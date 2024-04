Weltweit erster Patient mit Schweineniere aus Krankenhaus entlassen

Von Euronews

Wenige Wochen nach der Operation wird in den USA der erste Patient mit einer eingepflanzten Schweineniere aus der Klinik entlassen. Den Ärzten zufolge war die Zeit nach der Transplantation eine Achterbahnfahrt.

Der weltweit erste Patient mit einer transplantierten Schweineniere hat das Krankenhaus knapp drei Wochen nach der Operation verlassen können.

"Diesen Moment, das Krankenhaus mit einem der besten Gesundheitszeugnisse verlassen zu können, das ich seit langer Zeit hatte, habe ich seit vielen Jahren herbeigesehnt", sagte der 62-Jährige aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, der mit einer Nierenerkrankung im Endstadium gelebt hatte. "Nun ist er Wirklichkeit geworden."

Slayman war der weltweit erste Empfänger einer genetisch veränderten Schweineniere. Die vierstündige Operation fand am 16. März statt.

Die sogenannte Xenotransplantation wird seit langem erforscht. Schweine sind als Spender besonders geeignet, da ihr Stoffwechsel dem des Menschen ähnelt. Um solche Organe verwenden zu können, muss unter anderem das Erbgut der Spendertiere verändert werden. Andernfalls würde es bei der Übertragung auf den Menschen zu einer sofortigen Abstoßungsreaktion kommen.

Auch der 62-Jährige habe am achten Tag nach der Operation Anzeichen einer Abstoßung gezeigt, zitierte die New York Times einen der Ärzte. Die Immunreaktion sei mit Medikamenten unter Kontrolle gebracht worden. "In der ersten Woche war es eine Achterbahnfahrt", sagte der Arzt.

Zuvor hatte er eine Nierentransplantation von einem menschlichen Spender erhalten, die jedoch fehlschlug, so dass er wieder auf die Dialyse angewiesen war.

Allerdings traten bei Slayman Komplikationen auf, die alle zwei Wochen Krankenhausaufenthalte "zur Gerinnselentfernung und für chirurgische Korrekturen" erforderlich machten, was seine Lebensqualität beeinträchtigte, wie das Massachusetts General Hospital in einer Erklärung mitteilte.

Das Verfahren wurde im Rahmen einer Sondergenehmigung der US-Zulassungsbehörde durchgeführt, die Patienten mit schweren Krankheiten den Zugang zu experimentellen Behandlungen ermöglicht.

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Rick Slayman, unser erster Patient, dem eine gentechnisch veränderte Schweineniere transplantiert wurde, heute aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er erholt sich gut und wird seine Genesung zu Hause im Kreise seiner Familie fortsetzen.

"Ich freue mich darauf, wieder Zeit mit meiner Familie zu verbringen"

"Ich freue mich darauf, wieder Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden und meinen Lieben verbringen zu können, ohne die Last der Dialyse, die meine Lebensqualität viele Jahre lang beeinträchtigt hat", sagte Slayman in einer Erklärung, die das Krankenhaus anlässlich seiner Entlassung veröffentlichte.

_"Abschließend möchte ich allen danken, die meine Geschichte verfolgt und mir gute Wünsche geschickt haben, insbesondere den Patienten, die auf eine Nierentransplantation warten. Der heutige Tag ist nicht nur ein Neuanfang für mich, sondern auch für sie._Meine Genesung verläuft gut, und ich bitte darum, mich in dieser Zeit in Ruhe zu lassen", sagte er.

Die Schweineniere war mit Hilfe der CRISPR-Cas9-Technologie genetisch verändert worden, um "schädliche Schweinegene zu entfernen und bestimmte menschliche Gene hinzuzufügen, um die Kompatibilität mit dem Menschen zu verbessern", wie das Krankenhaus mitteilte.

Nieren sind die am häufigsten transplantierten Organe, aber die Nachfrage nach Organen ist größer als die Zahl der verfügbaren Transplantate.

Die Xenotransplantation, d.h. die Verpflanzung von Tierorganen in den Menschen, wurde als mögliche Lösung angepriesen.

Nach Angaben des Europäischen Direktorats für die Qualität von Arzneimitteln und Gesundheitsfürsorge (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare) wurden 2022 in den Staaten des Europarats rund 39.000 Patienten transplantiert und 48.000 neue Patienten auf Wartelisten für Organtransplantationen registriert.