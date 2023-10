"Die Schönheit der Natur ist überall um uns herum", sagt der junge israelische Gewinner des Wettbewerbs, und diese Fotos machen es deutlich.

Ein "ergreifend schönes" Foto eines Hufeisenkrebses hat den ersten Preis beim renommierten Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" gewonnen.

Das Foto stammt von dem französischen Meeresbiologen Laurent Ballesta, der den Preis gestern zum zweiten Mal gewann und sich damit gegen fast 50 000 andere Beiträge aus 95 Ländern durchsetzte.

Wildlife Photographer of the Year" wird vom Natural History Museum in London entwickelt und produziert. Ab Oktober können Besucher 100 dieser beeindruckenden Fotos von Wildtieren in der Sonderausstellung des Museums sehen.

Nachfolgend sehen Sie das Siegerbild in seiner ganzen weltlichen Pracht und eine Handvoll unserer Lieblingsgewinner aus den 19 Kategorien des Wettbewerbs.

Wer ist der Gewinner des Wettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year 2023"?

Auf den ersten Blick sieht es fast zu fremdartig aus, um es einzuordnen. Doch ein Trio von Fischen über ihm bestätigt, dass es sich bei dieser schwebenden goldenen Kugel tatsächlich um etwas auf unserem Planeten handelt.

Der Unterwasserfotograf Laurent Ballesta hat die dreistachlige Hufeisenkrabbe in Begleitung von drei goldenen Trevallies in den geschützten Gewässern der Insel Pangatalan auf den Philippinen aufgenommen.

Der alte Seefahrer von Laurent Ballesta. Gewinner in der Kategorie Portfolio Award. Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

Der Schutz ist der Schlüssel zum Überleben dieser einzigartigen Art. Die dreistachlige Hufeisenkrabbe existiert seit mehr als 100 Millionen Jahren, ist aber heute mit der Zerstörung ihres Lebensraums und der Überfischung zur Gewinnung von Nahrung und blauem Blut konfrontiert, das für die Entwicklung von Impfstoffen verwendet wird.

"Einen Hufeisenkrebs zu sehen, der in seinem natürlichen Lebensraum so pulsierend lebendig ist, und das auf so eindringlich schöne Weise, war erstaunlich", sagt die Vorsitzende der Jury und Herausgeberin Kathy Moran. "Es handelt sich um eine uralte, stark gefährdete Art, die auch für die menschliche Gesundheit wichtig ist. Dieses Foto ist beeindruckend."

Laurent ist erst der zweite Fotograf in der 59-jährigen Geschichte des Wettbewerbs, der zweimal mit dem Großen Titel ausgezeichnet wurde. Er gewann erstmals 2021 mit einem Foto von Tarnbarschen in Fakarava, Französisch-Polynesien.

Als Meeresbiologe, der sein Leben der Erforschung der Ozeane gewidmet hat, hat Laurent mehr Gelegenheiten als die meisten anderen; er hat eine Reihe von großen Expeditionen geleitet, bei denen es um wissenschaftliche Rätsel und taucherische Herausforderungen ging.

Wer hat den Preis für den jungen Wildtierfotografen des Jahres 2023 gewonnen?

Die 17-jährige Carmel Bechler aus Israel erhielt in diesem Jahr den Hauptpreis für eine dynamische Aufnahme mit dem Titel "Owls´ road house".

Nachdem er mehrere Schleiereulen in einem verlassenen Betongebäude in der Nähe einer stark befahrenen Straße in Hof HaSharon entdeckt hatte, nutzten Carmel und sein Vater das Auto der Familie als Versteck, um diese Siegeraufnahme zu machen.

Eulenhaus von Carmel Bechler. Gewinner in der Kategorie 15-17 Jahre. Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year

Israel hat die dichteste Schleiereulenpopulation der Welt. Im Rahmen eines nationalen Projekts wurden Nistkästen in der Nähe landwirtschaftlicher Felder angebracht, um Eulen zum Nisten in der Nähe von Ackerland zu ermutigen. Da die Eulen Nagetiere jagen, die sich von Saatgut und Pflanzen ernähren, konnte so der Einsatz von Pestiziden auf den Feldern reduziert werden.

"Dieses Foto ist inhaltlich und kompositorisch sehr vielschichtig. Es schreit gleichzeitig nach "Lebensraumzerstörung" und "Anpassung" und wirft die Frage auf: "Wenn sich Wildtiere an unsere Umwelt anpassen können, warum können wir ihre nicht respektieren", sagt Moran.

Carmel, der im Alter von 11 Jahren zum ersten Mal eine Kamera in die Hand nahm, hofft, zeigen zu können, "dass die Schönheit der natürlichen Welt überall um uns herum zu finden ist, selbst an Orten, an denen wir sie am wenigsten erwarten, wir müssen nur unsere Augen und unseren Geist öffnen".

Faszinierende Verhaltensweisen von Tieren in drei preisgekrönten Bildern festgehalten

Wale machen Wellen von Bertie Gregory. Gewinner in der Kategorie Verhalten: Kategorie Säugetiere. Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year

Das Naturhistorische Museum (NHM) prämiert auch Fotos, die das Innenleben von Tieren auf eine Art und Weise zeigen, in die wir normalerweise nicht eingeweiht sind.

Dieses Drohnenfoto einer Orcagruppe, die sich darauf vorbereitet, eine Weddell-Robbe in der Antarktis zu "bedrohen", ist voller Dramatik. Der britische Fotograf Bertie Gregory erhielt dafür den ersten Preis in der Kategorie "Verhalten von Säugetieren".

"Wir haben jede wache Minute auf dem Dach des Bootes verbracht, um zu scannen", erinnert sich Bertie Gregory an seine zweimonatige Expedition auf der Suche nach Orcas, bei der er gegen starke Winde und eisige Bedingungen ankämpfte.

Diese Orcas gehören zu einer Gruppe, die darauf spezialisiert ist, Robben zu jagen, indem sie sich auf das Eis stürzen und eine Welle erzeugen, die die Robbe ins Wasser spült. Da die steigenden Temperaturen die Eisschollen schmelzen lassen, verbringen die Robben mehr Zeit an Land, und das Verhalten des "Wellenwaschens" könnte verschwinden.

Stille für die Schlangenshow von Hadrien Lalagüe. Gewinner in der Kategorie Verhalten: Kategorie Vögel. Hadrien Lalagüe/Wildlife Photographer of the Year

In der Kategorie "Verhalten der Vögel" gelang dem französischen Fotografen Hadrien Lalagüe ein spektakuläres Bild.

In perfekter Ausrichtung beobachtet eine Reihe von Grauflügeltrompetern eine Boa, die im Regenwald um das Guayana Space Center vorbeischlittert. Es bedurfte einer Kamerafalle und sechs Monate Geduld, um dieses Bild zu erhalten, wobei die Ausrüstung gegen hohe Luftfeuchtigkeit, plastikfressende Ameisen und Schäden durch Wilderer geschützt werden musste.

Trompeter - benannt nach ihren lauten Rufen - verbringen die meiste Zeit mit der Nahrungssuche auf dem Waldboden und fressen reife Früchte, Insekten und gelegentlich auch kleine Schlangen. Mit einer Länge von mehr als drei Metern hätte die Boa constrictor eine Mahlzeit aus ihnen machen können.

Fantastische Lichter von Sriram Murali, Gewinner in der Kategorie Behaviour: Kategorie Wirbellose Tiere. Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year

Dieses spektakuläre Bild des leuchtenden Waldes im indischen Anamalai-Tiger-Reservat entführt uns in die Welt eines ganz besonderen wirbellosen Tieres: des Glühwürmchens.

Sriram Murali kombinierte fünfzig 19-Sekunden-Belichtungen, um die Glühwürmchenblitze zu zeigen, die über einen Zeitraum von 16 Minuten in den Wäldern nahe seiner Heimatstadt in Tamil Nadu erzeugt wurden.

Glühwürmchen, die eigentlich Käfer sind, sind dafür bekannt, dass sie ihre Partner mit Biolumineszenz anlocken. Das Spektakel beginnt in der Dämmerung mit einigen wenigen Glühwürmchen, bevor die Frequenz zunimmt und sie im Gleichklang wie eine Welle durch den Wald schwingen.

Die Dunkelheit ist eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg dieses Prozesses. Doch die Lichtverschmutzung beeinträchtigt viele nachtaktive Lebewesen, und Glühwürmchen sind besonders anfällig.

Von klein bis groß: Weitere außergewöhnliche Porträts aus der Welt der Natur

Letzter Atemzug des Herbstes von Agorastos Papatsanis. Gewinner in der Kategorie "Pflanzen und Pilze". Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year

Dieses magische Bild eines Pilzes, der seine Sporen im Wald freisetzt, konnte nur mit ungewöhnlichen Techniken erzielt werden.

Der griechische Fotograf Agorastos Papatsanis, der schon lange von Pilzen fasziniert ist, benutzte einen silbernen Regenschirm, damit seine Kamera nicht nass wird, und bedeckte seinen Blitz mit einer Plastiktüte.

Parasolpilze geben Sporen aus den Kiemen unter ihrem Hut ab. Milliarden winziger Sporen bewegen sich - meist unsichtbar - in den Luftströmen. Einige landen dort, wo es Feuchtigkeit und Nahrung gibt, so dass sie Netzwerke unter dem Waldboden bilden können.

Gesicht des Waldes von Vishnu Gopal. Gewinner in der Kategorie Tierporträts. Vishnu Gopal/Wildlife Photographer of the Year

Ein einzelnes Auge taucht aus der farnartigen Dunkelheit auf, eingebettet in ein vorsichtiges Gesicht mit großen Ohren und einem langen Rüssel, der sich von der Kamera wegdreht.

Es ist ein Flachlandtapir, den der indische Fotograf Vishnu Gopal meisterhaft porträtiert hat, als er aus dem sumpfigen brasilianischen Regenwald in Tapiraí, São Paulo, auftaucht.

Flachlandtapire sind auf den Wald angewiesen, um sich von Früchten und anderen Pflanzen zu ernähren, und im Gegenzug fungieren die Tapire als Samenverbreiter. Diese wichtige Beziehung ist durch den Verlust von Lebensraum, die illegale Jagd und Zusammenstöße im Straßenverkehr bedroht.

Der letzte Atemzug von Lennart Verheuvel. Gewinner in der Kategorie Ozeane: The Bigger Picture" Kategorie. Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year

Der niederländische Fotograf Lennart Verheuvel zeigt die letzten Momente eines gestrandeten Orcas.

Dieser Orca lag auf der Seite in der Brandung und hatte nur noch eine kurze Zeit zu leben. Nachdem er zunächst gerettet worden war, strandete er bald wieder am Strand und starb.

Eine Untersuchung ergab später, dass er nicht nur stark unterernährt, sondern auch extrem krank war.

Untersuchungen zeigen, dass Orcas in europäischen Gewässern die weltweit höchsten Konzentrationen an polychlorierten Biphenylen aufweisen. Diese verbotenen Chemikalien können viele Jahre lang in den marinen Nahrungsnetzen verbleiben, das Immunsystem schwächen und den Fortpflanzungserfolg von Walen, Schweinswalen und Delfinen verringern.

Wie andere preisgekrönte Fotos - von Jakartas verschmutztem Ciliwung-Fluss bis hin zu der mit Bulldozern zerstörten Trasse einer neuen Touristenbahn durch den Wald in Quintana Roo, Mexiko - zeigt Verheuvels Aufnahme die tödlichen Auswirkungen des Menschen auf andere Tiere und Ökosysteme.

"Die diesjährigen Gewinnerbilder lösen nicht nur absolute Ehrfurcht und Verwunderung aus, sondern liefern auch überzeugende Beweise für unseren Einfluss auf die Natur - sowohl im positiven als auch im negativen Sinne", kommentiert Dr. Doug Gurr, Direktor des Natural History Museum.

"Die weltweiten Versprechen müssen in Taten umgesetzt werden, um die Bedrohnung der Natur zu beenden".

Die Flaggschiff-Ausstellung "Wildlife Photographer of the Year" mit den ausgezeichneten Bildern wird am Freitag im Natural History Museum in London eröffnet und läuft bis zum 30. Juni 2024.

Wenn Sie sich inspiriert fühlen, selbst vor die Kamera zu treten, können Sie vom 16. Oktober bis zum 7. Dezember 2023 am 60. Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" teilnehmen.