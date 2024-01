Von Euronews Green

Im Gegensatz zum Menschen können Tiere wie Honigbienen und Kolibris aufgrund ihrer Augenstruktur ultraviolettes Licht sehen.

Wollten Sie schon immer wissen, wie Tiere die Welt sehen? Das könnte bald möglich sein, denn eine neue Technologie gibt Aufschluss darüber, wie sie Farben wahrnehmen.

Verschiedene Tiere nehmen die Welt aufgrund der Funktionsweise ihrer Augen unterschiedlich wahr. Der Mensch hat drei Arten von Farbsinnzellen, die so genannten Zapfenzellen, in seiner Netzhaut, die es ihm ermöglichen, rote, grüne und blaue Wellenlängen des Lichts zu sehen. Mischungen dieser drei Farben bilden den Regenbogen der Farben, die wir jeden Tag sehen.

Um zu verstehen, wie diese Lebewesen kommunizieren und mit ihrer Umwelt interagieren, können Wissenschaftler ihre Sicht auf die Welt rekonstruieren. Herkömmliche Methoden sind jedoch oft zeitaufwändig, erfordern eine spezielle Beleuchtung oder können keine bewegten Bilder aufnehmen.

Eine neue Technologie ermöglicht es Ökologen und Filmemachern nun, Videos zu produzieren, die die Farben, die verschiedene Tiere sehen, mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent wiedergeben.

Wie jemand, der Sonnencreme aufträgt, für eine Honigbiene aussieht. Daniel Hanley

Wie funktioniert die Sichtkamera für Tieraugen?

"Wir sind schon lange davon fasziniert, wie Tiere die Welt sehen", sagt Daniel Hanley, einer der Autoren der Studie und Assistenzprofessor für Biologie an der George Mason University in Virginia.

Hanley fügt hinzu, dass Tiere oft wichtige Entscheidungen über Ziele anhand von sich bewegenden Objekten treffen, so dass bewegte Bilder für ihr Verständnis von entscheidender Bedeutung sind.

Das neue Kamerasystem nimmt in vier verschiedenen Farbkanälen auf: Blau, Grün, Rot und UV. Die Bilder werden dann auf der Grundlage dessen, was bereits über die Lichtrezeptoren in den Augen der Tiere bekannt ist, verarbeitet, um eine genaue Darstellung dessen zu erstellen, was sie sehen.

"Das Kamerasystem und das dazugehörige Softwarepaket werden es Ökologen ermöglichen, zu untersuchen, wie Tiere Farben in dynamischen Verhaltensdarstellungen verwenden, wie die natürliche Beleuchtung die wahrgenommenen Farben verändert und andere Fragen zu klären, die bisher mangels geeigneter Werkzeuge unbeantwortet blieben", schreiben die Forscher.

Die Technologie wurde von Wissenschaftlern der University of Sussex im Vereinigten Königreich und des Hanley Color Lab an der George Mason University in den USA entwickelt. Sie verwendet Kameras, die jeder kaufen kann, Open-Source-Software und 3D-Druck, so dass andere Teams auf der ganzen Welt die Tierperspektive nachbilden können.

