Die bezauberndsten Gewinnerbilder der Dog Photography Awards 2023

Im richtigen Licht strahlt selbst der alltäglichste Ort Magie aus.

Die Idee zu diesem Bild hatte ich schon seit geraumer Zeit im Kopf, als ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule an dem Holzstapel vorbeifuhr.

Und schließlich hielt ich eines Tages auf dem Heimweg von der Schule das Auto an und bat mein azawakhisches Mädchen Soleil, für einen Moment die Pose zu halten, während ich das Foto machte.

Schon in der Kamera sah ich, dass es mehr geworden war, als ich erhofft hatte; ein Moment reiner Stille im geschäftigen und chaotischen Alltag, mehr als ein posierender Hund auf einem Holzstapel.

Das Bild ließ mich in dem Moment verweilen.