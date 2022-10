Liverpool, Salamanca, Montpellier - Von Turner bis zum Turiner Grabtuch

Ausstellung: Turner-Preis Finalisten in der Tate Liverpool

Der Turner – Preis ist eine der weltweit bedeutendsten Auszeichnungen in der bildenden Kunst. Seit 1984 werden Britische Kunstschaffende von traditioneller Malerei bis zu Video- und Performance-Kunst ausgezeichnet.

Dieses Jahr stehen vier Finalisten in der engeren Wahl, ihre Arbeiten sind in der Tate Liverpool zu sehen, der Gewinner oder die Gewinnerin werden im Dezember bekannt gegeben.

Bis zum 19.03. 2023.

Ausstellung: "The Mystery Man" inn Salamanca

"The Mystery Man" ist eine Einführung in den historischen, archäologischen und wissenschaftlichen Hintergrund des Grabtuchs von Turin, in das angeblich der Körper Jesu nach seinem Tod eingewickelt worden sein soll.

Ob Fakt oder Fiktion, diese Frage wird letztlich nicht beantwortet, denn – so der Kurator - "Irgendwann muss man einfach akzeptieren, dass die wunderbarsten Dinge auf der Welt nicht vollständig erklärt werden können."

Bis zum 31.12. 2022 in der Kathedrale von Salamanca

Filmfestival: CINEMED

Das Kino des Mittelmeerraumes - von Spanien bis Griechenland, von Nordafrika über Israel bis Palästina – die Region hat ihr eigenes Filmfestival, das Cinemed in Montpellier.

Seit 1979 werden die besten Produktionen ausgezeichnet, eröffnet wird dieses Jahr mit L'immensità des italienischen Regisseurs Emanuele Crialese und Penelope Cruz in der Hauptrolle.

Bis zum 29.10.2022 in Montpellier