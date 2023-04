Von euronews

Johnny Depps Comebackfilm, ein französisches Historiendrama, in dem er König Ludwig XV. spielt, wird der Eröffnungsfilm der Filmfestspiele von Cannes sein. Jeanne du Barry wird von der französischen Regisseurin Maïwenn inszeniert, die auch die Hauptrolle der berühmten Kurtisane aus dem 18. Jahrhundert spielt, die sich die Zuneigung des Königs erarbeitet.

Depp wird in dem Film zum ersten Mal in seiner Karriere Französisch sprechen.

Die Produktion ist die erste größere Rolle für Depp seit drei Jahren (zuletzt war er 2020 in Minamata zu sehen, der bei den Berliner Filmfestspielen Premiere hatte), seit seinem viel beachteten Verleumdungsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard, die ihm körperliche Gewalt vorwarf.

Sein neuer Film, Maïwenn, ist der sechste Spielfilm nach dem Gewinner des Jurypreises von Cannes 2011, Polisse. Er wird am 16. Mai in der Eröffnungsnacht der Filmfestspiele von Cannes gezeigt und kommt, wie für die Eröffnungsnacht üblich, noch am selben Tag in die französischen Kinos.

Das diesjährige Filmfestival von Cannes, das vom 16. bis 28. Mai stattfindet, hat bereits einige hochkarätige Hollywood-Filme im Programm: Indiana Jones und die Schicksalswaage feiert Weltpremiere, ebenso wie der neueste Film von Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen.

Das vollständige Programm soll am 13. April bekannt gegeben werden.