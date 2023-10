Die 59-jährige Inhaberin eines Megastores in Rom ist für ihre humorvollen Videos und kultigen Sprüche bekannt und hat sich eine riesige Online-Fangemeinde erarbeitet. Was also hat zu Angelas plötzlichem Erfolg geführt - und bekämpft oder verstärkt sie ethnische Stereotypen?

"Ci penso io!" ("Ich kümmere mich darum!")

Diese beruhigende Antwort, ein deus ex machina, der selbst die ängstlichsten Einkäufer beruhigt, ist zum Slogan der neuesten italienischen Social-Media-Sensation geworden.

Darf ich vorstellen: Angela, die 59-jährige chinesischstämmige Inhaberin von "An Megastore", einem Discounter am südlichen Stadtrand von Rom.

In den letzten Monaten hat sich die lokale Einzelhändlerin zu einem echten Star und kulturellen Phänomen entwickelt. Ihre Tik Tok- und Instagram-Konten haben zusammen eine halbe Million Follower, während ihre Videos auf der ersten Plattform 15,2 Millionen Likes erhalten haben.

Die Prämisse ihrer Videos ist einfach: Angela hilft ihren Kunden bei allen Wünschen, egal wie ausgefallen sie auch sein mögen. Aber der Schlüssel zu Angelas Popularität sind ihre fröhliche Persönlichkeit und ihre einprägsamen Sprüche, die dem Online-Marketing Leben einhauchen, indem sie eine kluge kommerzielle Strategie mit Social-Media-Comedy kombinieren.

Wie kam es also zu dem kometenhaften Aufstieg der Ladenbesitzerin? Und welche weitreichenden sozialen Auswirkungen haben ihre Videos? Euronews Kultur wirft einen Blick auf die Person hinter der Kamera und dem Tresen.

"Bella fisica" - das Zeug zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien

Wenn man eine schmuddelige Seitenstraße in Roms Stadtteil Ostiense hinunterfährt, kommt man an einem Laden vorbei, über dem ein Schild mit der Aufschrift "An Mega" prangt - das Tor zu Angelas Reich.

So majestätisch es auch klingen mag, wenn Sie blinzeln, werden Sie den Laden übersehen, denn sein Äußeres ist ausgesprochen unscheinbar. Beim Betreten des Ladens - einem Labyrinth mit einer schwindelerregenden Vielzahl von Produkten - finden Sie Angela an der Kasse, versteckt hinter einer übergroßen rosa Gesichtsmaske.

Das scheint kaum der Schauplatz eines Social-Media-Phänomens zu sein. Und doch ist Angela heute ein fester Bestandteil der italienischen Populärkultur, so dass ihr Laden zu einer Pilgerstätte für Fans geworden ist, die ein Foto mit der bodenständigen Ladenbesitzerin machen wollen.

Was also hat eine lokale Geschäftsfrau innerhalb weniger Monate zum Internetkönig gemacht? Hinter den Videos von An Megastore steckt ein klares, prägnantes Format, das den Nerv der Zuschauer getroffen hat.

Angela in ihrem Megastore, in Rom, Dienstag, 19 September 2023. Andrea Carlo Martinez

In jedem Clip wendet sich ein anderer Kunde an Angela, der dringend ein bestimmtes Produkt benötigt, woraufhin sie ihre Ressourcen mobilisiert und eine Lösung findet, um ihr wichtigstes Verkaufsargument unter Beweis zu stellen - dass ihr Geschäft, wie sie behauptet, "alles" hat.

Die Anfragen sind oft bizarrer Natur, und der ausgeprägte Humor der Videos beruht auf Angelas fröhlichem Auftreten und ihren süßen, aber subtil sarkastischen Antworten sowie auf sprachlichen Missverständnissen.

"Ich möchte das iPhone wechseln... aber auf der Website steht, das das am 15. November herauskommt. Ich weiß, dass Sie mir helfen können, denn Sie haben doch alles im Voraus, oder?", fragt eine Kundin in einem Video. Angela versichert ihr, dass sie das scheinbar Unmögliche tun kann, zeigt der verblüfften Kundin aber schließlich einen Satz Föhne.

Einige von Angelas Videos haben einen eher filmischen Touch und verzichten auf direkte Produktwerbung. In den letzten Clips verkleidete sich die Ladenbesitzerin als Zorro und Barbie, sang chinesische Musik in einer vorgetäuschten Talentshow ("An.Mega's Got Talent") und verabredete sich mit ihren Kunden zu Blind Dates.

Im Laufe ihrer Clips ist Angela vor allem für ihre kultigen Sprüche bekannt geworden.

"Bella fisica!" (eine grammatikalisch falsche Wiedergabe von "schöner Körperbau") nennt sie eine junge Kundin, Michela, die regelmäßig in ihren Videos auftaucht und um Modetipps bittet. Der Satz ist so berühmt geworden, dass er zum Stoff für Memes und sogar für eine Musikvideo-Parodie geworden ist.

Jetzt, nur wenige Monate nach ihrem Debüt in den sozialen Medien, hat sich Angelas Online-Ruhm auf die reale Welt übertragen.

In ihrem Laden wird Angela regelmäßig von Kunden angehalten, die sie um ein Foto oder ein Video bitten - und sie genießt jede Sekunde davon.

"Ich bin glücklich, egal wo ich hingehe, die Leute erkennen mich - in jedem Geschäft, sogar am Flughafen", sagte Angela zu Euronews Kultur.

Vom ländlichen China in die Ewige Stadt: Wer ist Angela?

Die italienische Öffentlichkeit hat Angela und ihr Geschäft, das sie seit sechs Jahren betreibt, vielleicht gerade erst kennengelernt. Aber nur wenige wissen von der Reise, die sie nach Italien geführt hat, und warum sie sich entschlossen hat, ihrer Heimat Lebewohl zu sagen.

Als Angela vor 40 Jahren die ländliche Stadt Qingtian in China verließ, erinnerte sie sich lebhaft an die Armut, die sie zur Auswanderung aus ihrer Heimat veranlasste.

"Das Land war damals so arm... jeder wollte weg", sagt sie. "Meine Cousine lebte bereits in Italien, in Bologna, und so kam eine Gruppe von 10 Personen zu uns".

Aber ihre Reise hörte nicht auf, als sie die Küste von Bel Paese erreichte; tatsächlich lebte Angela in verschiedenen italienischen Städten, bevor sie sich schließlich in der Hauptstadt des Landes niederließ.

"Ich lebte in Bologna, in Mailand, in Palermo, sogar auf Sizilien, und dann kam ich nach Rom", erzählte sie.

Wie zu erwarten war, war das Leben in der Fremde mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, und es folgte der drohende Schatten von ethnischen Stereotypen und Rassismus.

"Damals, als ich nach Italien kam, waren die Dinge schwieriger als heute, es gab viele Stereotypen", sagte sie, "die Leute sagten Dinge wie 'wenn du dich mit einem Chinesen anfreundest".

Angela mit ihren beiden Söhnen An Megastore

Aber Angela hat sich nicht nur einen Namen in Italien gemacht, sondern hat auch zwei italienische Söhne, darunter den 31-jährigen Alessandro, der im Laden mitarbeitet und dessen Akzent sofort seine römische Herkunft verrät.

Angela hat in der Tat keine direkte Familie mehr in China, da alle ihre Verwandten nach Italien gezogen sind. Aber sie kehrt häufig zurück, um Freunde zu besuchen, und stellt fest, dass sich die Lebensbedingungen dort verbessert haben - obwohl sie Italien als ihre Heimat empfindet.

"Dort ist es besser und sauberer als in Europa", scherzt sie, "aber ich will und werde in Italien bleiben."

Brütende Fehden hinter den Kulissen? Einblicke in die Entstehung von Angelas Videos

Die spontane, fast amateurhafte Qualität der Videos von An Megastore verleiht ihnen einen unbeschwerten Anstrich, so dass man vielleicht nicht viel darüber nachdenkt, was hinter den einzelnen Clips steckt.

Doch dahinter verbirgt sich eine sorgfältig ausgearbeitete Marketingstrategie.

In Wirklichkeit handelt es sich bei den "Kunden" der Videos um Fachleute, die von einer Kommunikationsagentur (Enne) eingestellt wurden, die mit verschiedenen Unternehmen zusammenarbeitet, um deren Online-Fangemeinde zu vergrößern.

Angelas Sohn Alessandro, der vom Stil der Filmemacher angetan war und unbedingt aus der "langweiligen" Monotonie des Geschäftslebens ausbrechen wollte, nahm Ende letzten Jahres Kontakt mit Enne auf. Die Agentur entwickelte eine klare Videoformel - nämlich die, das Geschäft als eine Art Amazon im echten Leben zu präsentieren, das alles auf Lager hat - und betreut nun zusammen mit Alessandro die Social-Media-Profile des Geschäfts.

Aber die Social-Media-Strategie des Megastores war nicht frei von Versuch und Irrtum. In der Tat war Angela nicht einmal der ursprüngliche Star der Show.

In den ersten Clips, die auf den Januar zurückgehen, ist eine Verkäuferin zu sehen. Doch nach einigen Meinungsverschiedenheiten mit der Agentur beschloss Angela, die Rolle zu übernehmen - mit hervorragenden Ergebnissen.

"Sobald Angela in den Videos auftauchte, gab es ein sofortiges öffentliches Interesse", so Christian Carboni, Mitbegründer von Enne, gegenüber Euronews Culture, "das Wachstum war exponentiell. Sie zu engagieren war die perfekte Entscheidung."

Der Erfolg von Angelas Videos war so groß, dass sogar die Schein-"Kunden" selbst berühmt wurden.

Christians Freundin Michela Rullo (oder Angelas bella fisica) ist wohl der größte Co-Star der Show geworden, denn einige der Videos, in denen sie mitspielt, wurden über eine Million Mal aufgerufen.

Sie behauptet, nicht von Enne engagiert worden zu sein und mit Angela nur aus Freundschaft und gutem Willen zusammenzuarbeiten. Und nun bekommt sie die Auswirkungen des Ruhms aus zweiter Hand zu spüren.

"Ich werde ständig erkannt - vor allem von Kindern, aber auch von Erwachsenen", sagt sie. "Ich wurde sogar im Urlaub auf Mykonos von Leuten angesprochen."

Auf den ersten Blick scheint die Zusammenarbeit von Enne und An Megastore wie eine himmlische Verbindung. Aber ist hinter den Kulissen auch alles so rosig?

Anfang des Monats sah es so aus, als ob die Dinge in Angelas Reich nicht so ruhig wären, nachdem es angeblich zu Unstimmigkeiten zwischen dem Laden und der Agentur über die finanzielle Verwaltung der Social-Media-Seiten und die kreative Ausrichtung der Videos gekommen war.

Christian wies diese Behauptungen zurück und erklärte, dass es "nie" irgendwelche Reibereien gegeben habe und dass die Agentur Enne weiterhin mit dem Geschäft zusammenarbeite.

"Es gab ruhige Diskussionen über die Ausrichtung unserer Inhalte", erklärte er, "es gibt im Moment keine Probleme. Alles ist in Ordnung."

Dies wurde schließlich Ende letzten Monats von Alessandro selbst bestätigt, der erklärte, dass An Megastore und Enne eine Einigung erzielt haben und ihre professionelle Beziehung aufrechterhalten.

Wie das ständige Auftauchen von Michela und Christian in den letzten Videos zeigt, scheint die Ehe von Enne und An Megastore immer noch intakt zu sein, unter einer Bedingung - die Agentur behält den gesamten Gewinn aus den Social Media-Aktivitäten der Seite.

"Wir werden 100 % der Social-Media-Inhalte verwalten", bestätigt Christian.

Kampf gegen oder Verstärkung von ethnischen Stereotypen?

Während Angelas Erfolg weiter wächst, wirft ihr Inhalt einige etwas heiklere Fragen auf, für die es vielleicht keine schnelle Lösung gibt - nämlich die, wie chinesische Menschen und ihre Kultur dargestellt werden.

Rassismus ist in Italien immer noch weit verbreitet, und die Feindseligkeit gegenüber der chinesischen Gemeinschaft wurde nach der COVID-19-Pandemie besonders akut. Anti-asiatische Vorurteile haben sich sogar so sehr verfestigt, dass sie sich oft in die italienischen Mainstream-Medien einschleichen. Im Jahr 2021 wurde die beliebte Fernsehsendung Striscia la notizia wegen eines Sketches verurteilt, in dem sich die Moderatoren über chinesische Akzente und Gesichtszüge lustig machten.

In diesem Zusammenhang könnte Angelas Erfolg entweder als Symptom für anhaltende rassistische Stereotypen oder als Zeichen dafür gewertet werden, dass Italien bereit ist, Einwanderergemeinschaften anzunehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Angelas Megastore in Rom, Dienstag, 19 September 2023. Andrea Carlo Martinez/Euronews

Ein Teil des Humors in Angelas Videos - insbesondere der Slogan bella fisica - rührt von ihren grammatikalischen Fehlern her. Und einige gemeinere Kommentare haben dies aufgegriffen, um sich über Angelas Aussprache lustig zu machen, in Anspielung auf gängige chinesische Stereotypen.

"Die virale Marketingstrategie des An Megastore steht in der gefestigten Tradition der Ausnutzung kultureller Stereotypen für Comedy", sagt Laura Leuzzi, eine in Rom geborene Kunsthistorikerin an der Robert Gordon University in Schottland: "Die Wiederverwendung solcher Stereotypen ist heute zum Beispiel unter italienischen, irischen, indischen und chinesischen Stand-up-Comedians auf YouTube und Instagram weit verbreitet und hat eine lange Tradition."

"Ihr Erfolg ist meiner Meinung nach kein Zeichen für ein Abflauen der rassistischen Welle, die wir in Italien erleben", fügte sie hinzu.

Angelas Erfolg könnte ein zweischneidiges Schwert sein, da die Ladenbesitzerin die chinesische Gemeinschaft entfremdet haben könnte, so ihr Sohn Alessandro. Angela glaubt jedoch, dass alles eine Frage der Technologie ist.

"Unsere Gemeinde schaut sich diese Videos nicht wirklich an", antwortet sie lässig, "nur junge Leute".

Angela und ihr Sohn - die beide zugeben, dass sie rassistischen Vorurteilen ausgesetzt waren - bestreiten jedoch grundsätzlich, dass ihre Videos irgendwelche negativen Auswirkungen haben, und behaupten vielmehr, dass sie dadurch ihre Identität zurückgewinnen konnten.

"Wenn man sichtbar sein will, muss man an den Dingen arbeiten, die erfolgreich sind", erklärte Alessandro, "und wenn ich meine Gemeinschaft nicht kritisieren oder mich über sie lustig machen kann, wer dann? Ich sehe die guten und die schlechten Dinge."

Im Moment gibt es bei An Megastore keine Anzeichen für ein Aufhören. Die Videos des Ladens werden regelmäßig mehr als 100.000 Mal aufgerufen, und vielleicht ist sogar ein Fernsehauftritt in Planung - Details sind allerdings noch geheim.

Ob Angelas Online-Popularität weiter ansteigt und sie in Italiens Pantheon der Mediengötter aufsteigt, ist schwer vorherzusagen, vor allem in der unbeständigen Welt der sozialen Medien.

Aber die Ladenbesitzerin scheint sich über solche Sorgen keine Gedanken zu machen. Sie hat beschlossen, in der Gegenwart zu leben - und das Schicksal entscheiden zu lassen, was auf sie zukommt.

"Im Moment gefällt es mir, wie es ist", sagte Angela, "dann werden wir sehen."