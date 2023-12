Zweit-Obduktion bestätigt Unfalltod von Friends-Star Matthew Perry

Eine zweite Obduktion durch die Gerichtsmediziner von Los Angeles hat bestätigt, dass der Tod des 54-jährigen Schauspielers ein Unfall war, der durch Ketamin verursacht wurde. Perry ertrank im Pool seines Hauses.

Der US-Schauspieler Matthew Perry starb versehentlich an den "akuten Auswirkungen von Ketamin" und ertrank laut einer Autopsie der Behörden von Los Angeles.

Der "Friends"-Star wurde am 28. Oktober in seinem Haus im Stadtteil Pacific Palisades tot im "beheizten Ende seines Pools" aufgefunden, doch eine am nächsten Tag durchgeführte Obduktion ergab keinen Befund.

Autopsiebericht

Personen, die Perry nahestanden, sagten den Ermittlern, dass er sich einer Ketamin-Infusionstherapie unterzog, einer experimentellen Behandlung zur Behandlung von Depressionen und Angstzuständen. Der Gerichtsmediziner von Los Angeles erklärte jedoch, dass die Ketaminwerte in Perrys Körper in dem Bereich lagen, der für eine Vollnarkose bei Operationen verwendet wird, und dass seine letzte Behandlung 1 1/2 Wochen zuvor diese Werte nicht erklären würde. Das Medikament wird normalerweise innerhalb weniger Stunden abgebaut.

In seinem Bericht heißt es, dass eine koronare Herzerkrankung und Buprenorphin, das zur Behandlung von Opioidkonsumstörungen eingesetzt wird, ebenfalls eine Rolle spielten.

Die Menge an Ketamin, die nachgewiesen wurde, "würde ausreichen, um ihn bewusstlos zu machen und seine Körperhaltung und die Fähigkeit, sich über Wasser zu halten, zu verlieren", sagte Dr. Andrew Stolbach, ein medizinischer Toxikologe bei Johns Hopkins Medicine, der den Autopsiebericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Associated Press überprüfte.

"Die Einnahme von Beruhigungsmitteln in einem Schwimmbad oder Whirlpool, vor allem, wenn man allein ist, ist extrem riskant und endet hier leider tödlich", sagte Stolbach, der darauf hinwies, dass sowohl Ketamin als auch Buprenorphin sicher verwendet werden können.

Seit 19 Monaten clean

Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit Drogen genommen, war aber dem Bericht zufolge "seit 19 Monaten clean".

Dem Bericht zufolge hatte Perry Pickleball gespielt. Seine Assistentin, die mit ihm zusammenlebt, fand ihn mit dem Gesicht nach unten im Pool, nachdem er von Besorgungen zurückgekehrt war.

Die Assistentin sagte den Ermittlern, Perry sei nicht krank gewesen, habe keine gesundheitlichen Beschwerden geäußert und habe keine Anzeichen von Alkohol- oder Drogenkonsum in letzter Zeit gezeigt.

Postmortale Bluttests ergaben "hohe Konzentrationen" von Ketamin in seinem Körper, die seinen Blutdruck und seine Herzfrequenz in die Höhe getrieben und seinen Atemimpuls gedämpft haben könnten.

Buprenorphin, das üblicherweise bei Opioidabhängigkeit eingesetzt wird und in Perrys Blut in therapeutischen Mengen gefunden wurde, könnte laut Autopsiebericht zu den Atemproblemen beigetragen haben. Dem Autopsiebericht zufolge wäre es riskant gewesen, das Mittel zur Beruhigung des zentralen Nervensystems mit Ketamin zu mischen, "da es bei hohen Ketaminspiegeln zu additiven Effekten auf die Atmung kommt".

Dem Bericht zufolge hätte ihn seine koronare Herzkrankheit anfälliger für die Wirkung der Drogen gemacht.

Kulturelles Phänomen

Perry gehörte zu den größten Fernsehstars seiner Generation, als er von 1994 bis 2004 zehn Staffeln lang an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer die Rolle des Chandler Bing in der Megahit-Sitcom Friends spielte.

Wie viele seiner Freunde, Familienangehörigen und Fans waren auch seine Schauspielkollegen fassungslos über seinen Tod und zollten ihm in den folgenden Wochen liebevolle Anerkennung.

Perry sprach offen über seinen Kampf mit der Sucht, der auf seine Zeit bei Friends zurückgeht.

"Ich habe alles an der Serie geliebt, aber ich hatte mit meinen Süchten zu kämpfen, was mein Schamgefühl nur noch vergrößerte", schrieb er in seinen 2022 erschienenen Memoiren. "Ich hatte ein Geheimnis und niemand durfte es wissen."

Eine Frau, deren Name im Autopsiebericht geschwärzt wurde, erzählte den Ermittlern, Perry sei gut gelaunt gewesen, als sie ein paar Tage zuvor mit ihm sprach, habe aber Testosteron-Spritzen genommen, die ihn "wütend und gemein" gemacht hätten. Sie sagte, er habe zwei Wochen zuvor mit dem Rauchen aufgehört.

Die Frau sagte, er habe die Ketamininfusionen wegen seiner psychischen Gesundheit erhalten und sein Arzt habe sie ihm weniger oft verabreicht, weil es ihm gut gegangen sei.

Ketamin ist ein starkes Narkosemittel, das von den US-Gesundheitsbehörden für chirurgische Eingriffe zugelassen ist. In den letzten zehn Jahren hat es sich jedoch zu einer experimentellen Behandlungsmethode für eine Reihe psychiatrischer und schwer zu behandelnder Erkrankungen entwickelt, darunter Depressionen, Angstzustände und chronische Schmerzen.