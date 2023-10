Wenn TV-Helden der Vergangenheit sterben, verschwindet mit ihnen auch ein Teil unserer Kindheit oder Jugend. Nun ist es wieder geschehen: "Friends"-Schauspieler Matthew Perry ist tot.

Als ich am Sonntagmorgen, am 29. Oktober, aufwachte und diese Nachricht hörte, hatte ich die wenig beneidenswerte Pflicht, zum Handy zu greifen und meiner Schwester eine SMS zu schicken: "RIP Chandler Bing."

Er war der erste aus der "Friends"-Gang, der von uns ging.

"Ohhhh, es ist, als ob ein Stück unserer Kindheit verschwunden wäre." Diese Antwort meiner Schwester traf mich mitten ins Herz.

Meine Schwester und ich hatten viele VHS-Kassetten der beliebten Sitcom gesammelt und die 90er Jahre damit verbracht, Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey und Chandler dabei zuzusehen, wie sie sich mit ihrem Alltag, mit ihren Beziehungen und Jobproblemen herumschlugen.

Diese eingeschworene Gruppe junger Erwachsener, die sich gegenseitig auf der Tasche lagen und den Großteil ihres Gehalts für Kaffee im Central Perk ausgaben, war unser Nachmittagsvergnügen. Nach den Hausaufgaben schauten wir uns zwei oder drei Folgen an. Balsam für unsere Seelen - das, was man heute eine "parasoziale Interaktion" nennen würde.

Wir saßen vor dem Fernseher und schauten jeden Tag diesen Freunden und ihrem täglichen Blödsinn zu, was uns als Geschwister auf einer neuen Ebene zusammenbrachte. Unser gemeinsamer Bezugspunkt: genau dieses Stück Popkultur. Einzeiler aus der Serie wurden zu unseren kommunikativen Kodes.

Natürlich war Chandler derjenige, den wir am häufigsten zitierten. "Ich fliege in den Jemen!" wurde regelmäßig geäußert, wenn wir gefragt wurden, wohin wir gehen würden.

Wie die Mitschöpferin von Friends, Marta Kauffman, in der Wiedersehenssendung von 2021 sagte: "Wenn Matthew den Dialog liest, funkelt er."

Ein Teil der "Friends"-Gang, 5. Mai 2002 Tina Fineberg/AP2002

Eine für uns besondere Szene bewirkte, dass meine Schwester und ich uns im Streit nicht mehr nur sagten: "Halt die Klappe", sondern: "Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe!"

Perrys Spiel, sein außergewöhnliches komödiantisches Timing und sein Sprachduktus gelangen stets auf den Punkt, und er machte jeden Witz unvergesslich.

Er war auch körperlich ein großartiger Darsteller, jemand, der einen klaren Sinn für Slapstick und die Vorzüge eines elegant ausgeführten Fehltritts hatte.

Werbung für die Serie "Friends" NBC

In den Folgen aus den Jahren 1994 und 1995 stand Perrys Figur Chandler im Mittelpunkt, vor allem, weil er sich in Joeys Freundin Kathy verliebte und damit die zentrale Beziehung der Serie belastete. In der achten Folge dieser Staffel 4, "Chandler in der Kiste", schaffte es Perry sogar, aus einer Kiste heraus seinen Mitspielenden die Show zu stehlen und uns durch das Luftloch in der Box das Herz zu brechen, als er sich so von Kathy verabschiedete.

Und dann ist da noch meine Lieblingsszene aus meiner Lieblings-Folge: Staffel 4, Folge 12 - "Alles ist relativ".

Die Jungs und die Mädchen liefern sich ein hitziges Quizspiel, das sich Ross ausgedacht hat. Als die Jungs gewinnen, reiten sowohl Chandler als auch Joey auf einer Hundesskulptur in Monicas und Rachels Wohnung.

Chandler isst ein Sandwich und grinst, während er seine Arme ausstreckt.

Diese wenigen Gesten waren so einprägsam. Wortloses Comedy-Gold - und wohl einer der besten Einstiege aller Zeiten.

Im Nachhinein betrachtet, hätte Chandler als Figur durchaus auch als unsympathisch empfunden werden können. Auf dem Papier war er der unendlich sarkastische Typ, dessen Unsicherheit durch das unaufhörliche Bedürfnis, andere zum Lachen zu bringen, in Schach gehalten wird.

Doch Perry schaffte es, Wärme und charmante Unbeholfenheit in die Rolle zu bringen. Sogar Tiefgang. Man verstand, dass Chandler die Lacher brauchte, damit sich sein Leben nicht leer anfühlte, dass sein trockener Humor ein Deckmantel für tief sitzende Gefühle der Unzulänglichkeit und Zweifel war.

"Hallo, ich bin Chandler, ich mache Witze, wenn ich mich unwohl fühle", gab die Figur sogar zu.

Im wirklichen Leben litt Perry unter ähnlichen Problemen. Während eines Großteils der Laufzeit der Serie war der Öffentlichkeit nicht bewusst, dass er mit seiner Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alkohol zu kämpfen hatte. Und diese Sucht forderte ihren Tribut.

In seinen Memoiren "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing" (Freunde, Liebhaber und die große, schreckliche Sache), die erst letztes Jahr veröffentlicht wurden, schrieb er über seine Unsicherheiten, seine Drogenabhängigkeit und seine Genesung.

"Hallo, ich heiße Matthew, obwohl Sie mich vielleicht unter einem anderen Namen kennen. Meine Freunde nennen mich Matty. Und ich sollte tot sein", schreibt er in der Einleitung und bezieht sich auf die Tatsache, dass die Ärzte ihm eine zweiprozentige Überlebenschance eingeräumt hatten, nachdem sein Dickdarm aufgrund von Opioidmissbrauch geplatzt war.

"Ich hatte ein Geheimnis und niemand durfte es wissen. Ich hatte das Gefühl, dass ich sterben würde, wenn das Live-Publikum nicht lachte, und das ist mit Sicherheit nicht gesund. Aber manchmal konnte ich eine Zeile sagen und das Publikum lachte nicht, und ich schwitzte und bekam manchmal Krämpfe... Wenn ich nicht den Lacher bekam, den ich bekommen sollte, flippte ich aus. Das habe ich jeden Abend gespürt. Dieser Druck hat mich in eine schlechte Lage gebracht. Ich wusste auch, dass von den sechs Leuten, die diese Show machten, nur einer krank war."

"Friends" NBC

Perrys Arbeit umfasste auch die unterschätzte Fernsehserie "Studio 60 On The Sunset Strip" (geschrieben von Aaron Sorkin, dem Schöpfer von "The West Wing"), eine Rolle in "The West Wing" und "The Good Wife", sowie eine Handvoll Filme, darunter "Fools Rush In", "17 Again" und "The Whole Nine Yards" an der Seite von Bruce Willis.

Letzte Nacht, als ich nicht schlafen konnte, habe ich mir "The Whole Nine Yards" als eine Art Hommage noch einmal angesehen.

Die Komödie aus dem Jahr 2000 über den Zahnarzt Nick Oseransky (Perry), der mit dem Mafioso Jimmy 'The Tulip' Tudeski (Willis) zusammenlebt, war für Perry nicht gerade eine große Herausforderung, da er darin eine Version seiner "Friends"-Rolle spielte. Es ist ein kitschiger Rückgriff auf Hollywoods Slapstick-Komödien, aber eine Rolle, die perfekt zu Perrys körperlichen Talenten passte - und auch eine ideale Rolle für Amanda Peet, die darin durchweg unwiderstehlich ist.

Zugegeben, es besteht immer die Versuchung, vergangene Filme nach dem Tod eines Schauspielers zu überhöhen. Das ist hier nicht der Fall.

"The Whole Nine Yards" ist reiner Fluff, aber unterhaltsamer Fluff (Bedeutung: ein Film oder eine Serie besitzt ein Übermaß an Harmonie und Idylle).

Perry hatte im Jahr 1999 eine Wette mit Bruce Willis abgeschlossen. Willis würde als Gast in "Friends" auftreten, sofern der gemeinsame Film die Charts anführen würde. Und es kam, wie es kommen musste. Der Film wurde ein Erfolg und Willis stimmte zu, kostenlos in der Serie aufzutreten, wobei seine Gage an eine von Perry Wohltätigkeitsorganisation gespendet wurde.

"Friends" NBC - YouTube

Ähnlich wie der Rest seiner Co-Stars - insbesondere die Jungs - hatte Perry nach dem Ende der zehn Staffeln und nach 236 Episoden von "Friends" keinen großen Kino-Durchbruch auf der Haben-Seite. Aber diese Staffeln und Episoden trugen dazu bei, dass Chandler zu einer der beliebtesten Sitcom-Figuren aller Zeiten wurde.

Meine Schwester hatte recht. Ähnlich wie beim Tod von Robin Williams im Jahr 2014 ist auch nun wieder ein Stück unserer Kindheit verschwunden.

So werde ich seinen Verdienst um uns in Erinnerung behalten: Ich unkontrolliert kichernd mit meiner Schwester vor dem Fernseher. Er im triumphierenden Bewusstsein, dass er das Publikum zum Lachen gebracht hat.