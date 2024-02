Der ukrainische Komiker Dima Watermelon würde nichts lieber tun, als keine Witze mehr über Putin zu machen. Aber solange der Krieg in der Ukraine andauert, fühlt er sich gezwungen, "den Elefanten im Raum" anzusprechen.

Manche glauben, dass Humor immer hilft, aber am 24. Februar 2022, als die flächendeckende russische Invasion in der Ukraine begann, gab es dort nichts mehr zu Lachen. Der ukrainische Komiker Dima Watermelon sagt: "Ich glaube nicht, dass die Ukrainer jemals vergessen werden, wo sie in dem Moment waren. Das ist so, wie wenn man die Amerikaner nach 9/11 fragt."

Nur dass für die Ukrainer:innen ihre gesamte Existenz als souveräner Staat bedroht war. Dima erinnert sich genau daran, wo er an diesem Tag war. Er war in München und bereitete sich auf seinen Flug nach Südafrika vor, der Heimat seiner Frau. Dima lebte seit einigen Jahren in Berlin, nachdem er in Finnland studiert hatte.

Wie kommt man von der IT-Branche zur Stand-up-Comedy?

Nachdem er sein Studium in Berlin beendet und angefangen hatte, in der IT-Branche zu arbeiten, begann Dima, live Stand-up-Auftritte zu geben. Mittlerweile ist Dima ein Vollzeit-Comedian und ein fester Bestandteil der lebendigen Berliner Stand-up-Comedy-Szene. Da ist es hilfreich, einen Nachnamen wie 'Wassermelone' zu haben. Es ist sein ukrainischer Nachname Kabyh, übersetzt ins Englische. Wir trafen Dima vor einer Live-Show in einem bekannten Comedy-Lokal im Berliner Stadtteil Neukölln.

Über den Krieg zu scherzen ist wie "den Elefanten im Zimmer" anzusprechen

Ursprünglich waren politische Witze nicht wirklich Dimas Ding. Aber die Umstände zwingen einen dazu, sich anzupassen, auch in der Welt des Humors.

"Ich wollte nie ein politischer Komiker sein. Aber wegen des Krieges muss ich das Thema ansprechen, es ist wie der Elefant im Zimmer. Also schreibe ich natürlich mehr Witze über den Krieg, über Russland und über Putin. Humor ist wichtig, denn das ist eine Sache, die die Menschen immer haben. Man kann lachen, und wenn man lacht, fühlt man sich besser.

Und einige seiner Witze sind besser gealtert, als er es sich erhofft hatte. Als er 2018 zum ersten Mal als Comedian auftrat, scherzte er, dass er, wenn ihn jemand nach seiner Nationalität fragte, da er aus der Ukraine stammt, erst einmal die Nachrichten überprüfen musste:

Während seines Live-Sets fragt ihn ein Zuhörer, warum er hier und nicht dort sei. Dima bittet den Mann um ein persönliches Gespräch nach der Show, um weiter über dieses Thema zu sprechen. Er muss weitermachen, das Haus ist voll und die Leute haben für die Show bezahlt - sie wollen unterhalten werden.

Wir haben Dima vor Beginn seiner Show "Culturally Inappropriate aka Ukrainian Dream". auch diese Frage gestellt. Das sei eine schwierige Frage, erklärt er, aber wenn man ihn einberufen würde und es keine andere Möglichkeit gäbe, würde er natürlich gehen. Er ist sich nicht sicher, was er wirklich zu bieten hat. Er ist der Meinung, dass bestimmte Gruppen von Menschen nicht wirklich für die Armee geeignet sind, und Künstler gehören zu dieser Kategorie, allerdings er hat eine militärische Grundausbildung als Funker für Luftraumsysteme erhalten.

Dimas Heimatstadt ist Irpin, ein Kiewer Vorort, die durch den Krieg traurige Berühmtheit erlangt hat.

Und natürlich ist seine Comedy in einer Fremdsprache - Englisch. In seiner Muttersprache hat er noch nie Stand-up gemacht. Obwohl er in der Ukraine zweisprachig aufgewachsen ist, seine Mutter sprach Ukrainisch, sein Vater Russisch, hat er immer Ukrainisch gesprochen.

Dima stammt aus den östlichen Vororten von Kiew, einem Ort namens Irpin, der heute als einer der Orte bekannt ist, an denen der russische Einmarsch in die Ukraine Sprache in den ersten Monaten des Krieges gestoppt wurde. Früher hat Dima den Leuten nicht einmal gesagt, dass er aus Irpin kommt, weil es unbekannt war, er sagte einfach Kiew. Jetzt steht es auf der Landkarte, wie so viele andere Orte in der Ukraine, die vor dem Krieg niemand wirklich kannte. Dima war seit Beginn des Krieges nicht mehr in Irpin.

Ein Bewohner sitzt vor einem durch Granatenbeschuss zerstörten Haus in Irpin, einem Außenbezirk von Kiew, Ukraine, Dienstag, 24. Mai 2022. Vadim Ghirda/AP

"So gerne ich auch dorthin fahren würde. Ich möchte es nicht mit eigenen Augen sehen, und Sie wissen, was ich meine, denn die Hälfte meiner Heimatstadt zerstört worden. Ich bin in Irpin und Bucha aufgewachsen, und als ich die Bilder aus Bucha sah, konnte ich 48 Stunden lang nicht schlafen... Dima Watermelon Stand-up Comedian

"Das war wirklich herzzerreißend, ich würde diese Orte gerne in meinem Kopf, in meiner Erinnerung behalten. Ich bin mir nicht sicher, was das Richtige ist."

"Den Krieg ernst nehmen und die Ukraine mit mehr Waffen versorgen"

Eines ist sich Dima sicher: Die Menschen im Westen und in Westeuropa nehmen die ganze Situation nicht ernst genug.

"Ich habe gerade Putin und Russland zugehört. Sie spielen nicht und sie meinen es ernst. Und diese Vorstellung, dass sie in der Ukraine aufhören werden und die Krim und den Donbas einnehmen und dann aufhören werden, ist einfach nicht wahr, denn wie ich schon sagte, war Russland 20 Jahre lang konsequent darin, sich die ehemalige Sowjetunion anzueignen, sie wiederherzustellen, wie das Russische Reich."

Laut Dima muss sich der Westen viel stärker engagieren und den Ernst der Lage erkennen: "Ich hoffe, dass die westliche Welt diesen Krieg ernster nimmt und die Ukraine tatsächlich mit mehr Waffen versorgt und nicht nur mit Resten."

Die ukrainische Gemeinschaft ist enger zusammengewachsen als je zuvor

Dima ist sehr pessimistisch, was die Zukunft der Ukraine und auch Europas angeht. Seiner Meinung nach kann es nur noch viel schlimmer werden. Er hofft, dass er, seine Familie und seine Freunde diesen anhaltenden Albtraum überleben werden.

"Eine Sache, die sich verändert hat, ist, dass die Ukrainer als Volk viel näher zusammengerückt sind."

Auch andere große Veränderungen haben in seinem Leben stattgefunden. Dimas Mutter zum Beispiel kam als Flüchtling nach Berlin. Auch sie sind sich viel näher gekommen als sie sich vor der Invasion waren.

Dima sagt, dass das Klischee, dass Menschen wegen finanzieller Vorteile nach Deutschland kommen wollen, nicht wirklich stimmt. Vor allem ältere Menschen wie seine Mutter wollen nicht hier sein. Es macht keinen Spaß, in einer Stadt zu leben, in der es sehr schwierig ist, als Flüchtling eine Unterkunft zu finden, und in der die bürokratischen Hürden so hoch sind, dass viele lieber nach Hause zurückkehren würden.

Er scherzt, dass sie "lieber Sirenen hören würde, als sich jeden Tag der deutschen Bürokratie zu stellen".

Putin hat nur Krieg zu bieten, sonst nichts

Dima fügt hinzu, dass Putin den Russen nur den Krieg anbieten kann und sonst nichts. Er hat keinen Weg zurück, keinen Ausweg, selbst wenn ihm seiner Meinung nach ein Friedensabkommen angeboten würde. Er fügt hinzu: "Putin meint es ernst mit den baltischen Ländern", und Dima glaubt, dass sie auch auf Putins Invasionsliste stehen. "Er hasst Polen. Wir müssen das ernst nehmen."

Und in einem seiner Auftritte scherzt er, dass das Publikum in Westeuropa und das Publikum in Osteuropa sehr unterschiedliche Erwartungen an sein Material und an seine Witze über Russland haben, da er ein ukrainischer Komiker ist.

Dima weiß, dass mit der Inflation und der Krise der Lebenshaltungskosten die tägliche Lebensqualität für die meisten, auch in Westeuropa, gesunken ist: "Aber wenigstens sterben die Menschen hier nicht."

"Ich hoffe, dass sich das auf magische Weise regeln wird. Aber ja, lasst uns das ernst nehmen, Leute."