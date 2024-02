Zut alors! Französisch wurde als der attraktivste Akzent der Welt entthront.

Welcher Akzent zieht Sie am meisten an?

Ein singender irischer Tonfall?

Oder ein schnittiger spanischer?

Oder vielleicht das King's English?

Nun, laut der Sprachlernplattform Babbel ist es jetzt offiziell: Französisch ist nicht mehr der attraktivste Akzent der Welt.

Diese kühne Behauptung wird für viele eine Enttäuschung sein, zumal Babbel im Jahr 2017 mehr als 15 000 Menschen befragt hat, die Französisch als den "sexiest accent" bezeichneten.

Wer hat also " la belle langue française" entthront?

6 000 Menschen aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland sowie den USA wurden gebeten, zu bewerten, welche Sprachen als "am attraktivtsen", "am romantischsten" und "am leidenschaftlichsten" wahrgenommen werden.

Die Ergebnisse besagen, dass Italienisch von den meisten Teilnehmern der Studie als "am attraktivsten" und als "am romantischsten" empfunden wurde.

"Es gibt bestimmte Eigenschaften des Italienischen, die zu seiner Anziehungskraft beitragen", erklärte Babbel-Sprachlehrer Noël Wolf gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail.

"Das Ansteigen und Abfallen der Tonhöhe im gesprochenen Italienisch kann eine musikalische Qualität erzeugen, die manche Menschen als verlockend und attraktiv empfinden", so Wolf, "bestimmte phonetische Merkmale, wie das Rollen von 'r'-Lauten, können im Italienischen unverwechselbar sein, was von vielen als charmant oder attraktiv empfunden wird."

Das britische Englisch wurde als die "höflichste", das deutsche als die "direkteste" Sprache eingestuft.

Offensichtlich wurden hier keine Erwartungen enttäuscht.

Die Umfrage befasste sich auch mit der Einstellung gegenüber Partnern, die unterschiedliche Sprachen sprechen.

Der Umfrage zufolge gaben mehr als 70 Prozent der befragten Briten an, dass das Erlernen einer Sprache eine stärkere emotionale Bindung zwischen ihnen fördern würde, wenn ihr Liebespartner eine andere Muttersprache als sie selbst hat.

Im Jahr 2017 stellte die Linguistin Patti Adank, Professorin für Sprachwahrnehmung und -produktion am University College London, fest, dass "Englischsprachige von der Melodie einer Sprache wie Französisch oder Italienisch angezogen werden."

Andere Linguisten und Psychologen haben häufig auf soziale und kulturelle Assoziationen mit Akzenten als Pull-Faktor in dieser Art von Umfragen hingewiesen. Aber wie auch immer man es begründen will, die Ergebnisse liegen vor und Frankreich wird sich damit abfinden müssen.

Amor vecchio non fa ruggine, Ich bin nicht nachtragend.

Ihr habt diese Runde gewonnen.