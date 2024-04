Im Rahmen dieser Initiative wurden Projekte durchgeführt, die junge Bürger:innen dazu ermutigen sollen, an der Europawahl 2024 teilzunehmen.

Wie kann man die jüngste Generation für das Wählen begeistern? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Initiative im Vorfeld der diesjährigen Europawahlen.

Changemakers ist eine breit angelegte Initiative der European University College Association (EucA), die Programme zur Einbindung junger Wähler:innen auf dem ganzen Kontinent durchführt. Ihr neuestes Programm, Gen Z Votes, umfasst vier Veranstaltungen in vier verschiedenen Ländern, bei denen die Teilnehmer:innen Politikgestaltung und Informationskampagnen rund um die Wahlen mitbestimmen können.

Bei den Veranstaltungen in Coimbra (Portugal), Catania (Italien), Thessaloniki (Griechenland) und Dubrovnik (Kroatien) werden 240 Teilnehmer:innen aus 15 Ländern ein Brainstorming durchführen und ansprechende Videos drehen und schneiden, die das Interesse anderer junger Wähler:innen wecken sollen, um Veränderungen zu fordern. "Diese Videos sollen die Macht der jungen Wähler, das Wie und Warum der verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung bei nationalen und europäischen Wahlen und die Auswirkungen der EU-Politik auf das tägliche Leben zeigen", so ein Sprecher der EucA gegenüber Euronews.

Das Hauptziel der EucA ist es, junge Wähler dazu zu bringen, an die Macht zu glauben, die sie als demokratische Bürger:innen der EU haben, und diese Macht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni dieses Jahres auszuüben. "Der Weg, dies zu erreichen, bestand darin, mit den Jugendlichen in ihrer Sprache" zu sprechen und ihnen zu vermitteln, dass sie sich "in ihrer Komfortzone, den sozialen Medien, politisch engagieren können", erklärt die EucA.

Wachsende Stimmen der Jugend

Seit den ersten Wahlen zum Europaparlament 1979 ist die Wahlbeteiligung rückläufig. Dieser Trend hat sich 2019 zum ersten Mal umgekehrt, denn bei den jüngsten Wahlen lag die Wahlbeteiligung bei 50,6 % - acht Prozentpunkte höher als 2014.

Ein Grund für den Aufwärtstrend bei der Wahlbeteiligung wurde auf eine engagierte junge Wählerschaft zurückgeführt. Die Wahlbeteiligung der unter 25-Jährigen stieg in diesem Jahr um 14 Prozentpunkte. Seit diesen Wahlen haben sowohl Belgien als auch Deutschland ihr Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt, ebenso wie Malta und Österreich. Auch in Griechenland wurde das Wahlalter vor den jüngsten Wahlen auf 17 Jahre gesenkt.

"Junge Europäer glauben fest an die Werte der EU wie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit, sodass ihre Hauptanliegen sicherlich mit deren Schutz verbunden sind. Themen im Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit, Rassengleichheit und systemischer Diskriminierung haben unter jungen Erwachsenen stark an Bedeutung gewonnen", so die EucA. Die Möglichkeit, sich zu wichtigen Themen wie Vielfalt, Klimawandel und psychische Gesundheit zu äußern, hat die Zahl der Wähler unter 25 Jahren erhöht.

Trotz des zunehmenden Engagements junger Wähler:innen prognostiziert das Eurobarometer 2023, dass 21 % der Europäer:innen zwischen 18 und 25 Jahren bei den kommenden Wahlen nicht wählen gehen werden.

Hackathons und Guerrilla-Marketing

Die von Gen Z Votes organisierten Veranstaltungen zielen darauf ab, diese Diskrepanz auszugleichen. Zu den vier Veranstaltungen gehören ein Video-Storytelling-Workshop, ein Hackathon, eine Video-Olympiade und ein Workshop über Guerilla-Marketing-Kampagnen.

Die ersten drei Workshops haben bereits stattgefunden, der Guerilla-Marketing-Workshop in Dubrovnik steht in diesem Monat an. Vom 25. bis 28. April werden 90 junge Studenten in die kroatische Stadt kommen, um Videos zu produzieren, die Jugendliche zur Stimmabgabe ermutigen sollen.

Die Schülerinnen und Schüler werden sich mit Guerilla-Marketing-Techniken vertraut machen, bevor sie auf den Straßen von Dubrovnik ihre Videos drehen und bearbeiten, um sie vor den Wahlen zu veröffentlichen.

Von den ersten drei Gruppen sind bereits 350 Videos auf den Social-Media-Plattformen der EucA online. Inhalte, die von jungen Menschen für junge Menschen gemacht wurden.

Nach den Ergebnissen der Jugendumfrage des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2021 informieren sich junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren zu gleichen Teilen in sozialen Medien und auf Nachrichten-Websites (beide zu 41 %).

Die EucA, die mehr als 18.000 Studenten in 17 EU-Ländern vertritt, stellte fest, dass es noch große Hindernisse für das Engagement junger Menschen gibt: "Erstens wissen viele junge Menschen nicht genug über die Europäische Union und ihre Funktionsweise. Sie halten die EU für weit entfernt von ihrem täglichen Leben und haben ein allgemeines Misstrauen gegenüber dem politischen System, da sie sich unterrepräsentiert fühlen."

"Darüber hinaus haben junge Menschen möglicherweise keinen ausreichenden Zugang zu Informationen über den Wahlprozess, die Kandidaten und politische Themen, was sie von einer Teilnahme abhalten kann. Und schließlich haben junge Menschen ein Gefühl des Desinteresses oder der Unbeteiligtheit in Bezug auf ihren potenziellen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse. Manche glauben, dass ihre Stimme nicht zählt oder keinen Einfluss auf den Wahlausgang haben wird."

Im Zeitalter der sozialen Medien, die die Art und Weise, wie die Menschen Nachrichten erhalten, dominieren, zielt die Kampagne "Gen Z Votes" darauf ab, Desinformation zu bekämpfen, indem sie junge Wähler dazu befähigt, sich selbst an der Erstellung von Wahlwerbung zu beteiligen, um die Stimme der Jugend zu einem der stärksten demografischen Blöcke bei den nächsten Wahlen zu machen.