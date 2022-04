Blkan-Kulturfestivalfestival erstmals nach Covid wieder in Belgien

Balkanmusik kommt zurück nach Belgien. Nach zwei langen Jahren ohne sein übliches Format bringt das Musikfestival Balkan Trafik vier Tage voller Rhythmus, Tanz und kultureller Aktivitäten ins Land.

Und um die Rückkehr zu feiern, hat Balkan Trafik ein Doppelkonzert mit einem der bekanntesten Musiker der Region vorbereitet, Goran Bregovic. Begleitet wird der Künstler von seinem Orchester.

„Ich mag das Gefühl, mit ihnen zu spielen. Heutzutage kann man alles technisch verstärken, von der Bühne mit PA-Systemen, mit dem Ton, mit den Lichtern. Aber ein Orchester? Sie können es nicht verstärken. Es ist entweder voll da oder nicht. Wir sind ein Orchester mit guter Laune. Das ist ein Orchester für Hochzeiten und Beerdigungen. Es ist immer gut.“

Bregovic stammt aus Sarajevo und wurde durch den Krieg in Bosnien geprägt, der Europa vor Russlands Invasion in der Ukraine erschütterte.

Bregovic: "Die Sache mit dem Krieg ist, dass er plötzlich passiert ist, unvorstellbar. Auch in Sarajewo war es nicht vorstellbar, dass es zum Krieg kommt. Aber es ist passiert. Und eines Tages wird das natürlich in Büchern mit Helden und großen, spektakulären Militärreflexionen nacherzählt. Aber Krieg ist nur Elend und Traurigkeit."

Das Festival will auch andere Dinge, die vom Balkan kommen, nach Belgien bringen.

"Wenn wir über den Balkan sprechen, ist es meist der Handel mit Prostitution oder alten Autos. Aber die Realität sieht ganz anders aus", sagt Festival-Veranstalter Nicolas Wieërs. "Der Balkan ist in erster Linie eine Kulturregion. Das will Balkan Trafik zeigen. In diesem Jahr haben wir den Meister der Balkanmusik eingeladen, Goran Bregovic. Er ist wirklich eine universelle Persönlichkeit.."

Bregovics erstes Konzert, bei dem er einige seiner berühmtesten Lieder spielte, war in Namur. Aber das Festival zieht an diesem Wochenende nach Brüssel, wo er vor mehr als 3500 Menschen spielen wird.