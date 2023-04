Von Euronews

Die belgischen Behörden wollen die Immunität von Alexis Georgoulis aufheben. Der beliebte griechische Schauspieler war 2019 für das Linksbündnis SYRIZA ins EU-Parlament gewählt worden.

Dem Politiker wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der Vorfall soll drei Jahre zurückliegen, wie Euronews aus Brüsseler Kreisen erfuhr.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola erklärte am Montag zu Beginn der Plenarsitzung in Straßburg: "Ich habe von den zuständigen belgischen Behörden einen Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Alexis Georgoulis erhalten. Der Antrag wird an den Rechtsausschuss weitergeleitet", so Metsola.

Georgoulis von der Linksfraktion wies die Anschuldigung in einer Erklärung als "falsche und verleumderische Beschwerde" zurück. "Angesichts dieses falschen und beleidigenden Angriffs, der - wahrscheinlich nicht zufällig - kurze Zeit vor den Wahlen in Griechenland erfolgt, werde ich vor Gericht für die Wahrheit und die Wiederherstellung meines Rufs kämpfen."

Danach erklärte Georgoulis seinen Rücktritt aus dem griechischen Linksbündnis und aus deren EU-Ableger.

Die SYRIZA-Partei hatte zuvor angekündigt, Georgoulis auszuschließen. Das sei notwendig, um "den Fall vollständig aufzuklären".