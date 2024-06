Von Liv Stroud

Laut dem Politikwissenschaftler Dr. Antonios Souris ist ein Teil des Erfolgs der AfD auf ihre erfolgreiche Kampagne in den sozialen Medien zurückzuführen.

Der europäische AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist aus der neu gewählten Delegation des Europäischen Parlaments ausgeschlossen worden, die nun von Rene Aust geleitet wird. Die AfD versucht so, wieder in die ID-Fraktion in Brüssel aufgenommen zu werden. Auf Initiative von Marine Le Pen vom Rassemblement National war die AfD ausgeschlossen worden, weil sie "zu extrem" sei.

Während einer Pressekonferenz in Berlin forderte die Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, die deutsche Regierung auf, Neuwahlen auszurufen.

Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Alice Weidel Co-Vorsitzende der AfD

"Die Menschen wollen, dass wir Regierungsverantwortung übernehmen", sagte sie auf einer Konferenz vor Journalisten, auf der sie die neue Position der AfD bekannt gab.

"Vor allem in wirtschaftlichen Fragen. Die Position Deutschlands erodiert im internationalen Vergleich. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Menschen haben Angst um ihre Zukunft, weil die Politik keine Antworten mehr auf die drängendsten Fragen unserer Zeit geben kann", sagte Weidel.

"Die Menschen haben begriffen, was es bedeutet, wenn die Grünen an der Regierung sind. Sie ruinieren alles. Sie ruinieren die Grundlagen. Sie sind keine liberale Partei, sie sind eine Partei der Verbote", fügte sie hinzu.

Der stellvertretende Parteivorsitzende Tino Chrupalla sagte, die Wähler wollten, dass die Kernenergie nach Deutschland zurückkehrt und dass Autos mit Verbrennungsmotor weiterhin gefahren werden.

Union ging bei Europawahlen als Sieger hervor

Die Union ging am Sonntagabend als Sieger hervor, aber die AfD schnitt bei den jungen Wählern besonders gut ab.

Er forderte die Parteien außerdem auf, "über politische Lösungen für Probleme nachzudenken", und sagte, Bundeskanzler Olaf Scholz müsse anfangen, der Öffentlichkeit die Politik zu erklären.

Bundeskanzler Olaf Scholz muss den Bürgern seine Politik erklären, sagte Politikwissenschaftler Dr. Antonios Souris

"Was die Regierung, die Regierungsparteien ändern könnten, ist, dass sie versuchen, in den Medien und in der Öffentlichkeit nicht gegeneinander zu konkurrieren. Ich meine, das ist etwas, was die Deutschen im Allgemeinen nicht mögen. Sie mögen diesen Wettbewerb in den Medien oder das Streiten in den Medien nicht, was die Parteien getan haben. Und sie müssen auch über politische Lösungen für Probleme nachdenken. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Es wird immer wichtiger für sie, ihre Politik zu erklären, besonders für den Kanzler selbst. Den Deutschen die Politik zu erklären und seine Standpunkte zu erläutern. Aber natürlich ist es sehr, sehr schwierig, weil die Landtagswahlen vor der Tür stehen. Es sieht nicht so gut aus für die Regierungsparteien", so Souris.

Dr. Souris lobte die rekordverdächtige Wahlbeteiligung von 65 Prozent. Rund 65 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, sind wahlberechtigt.

Scholz hat vorgezogene Neuwahl trotz Niederlage ausgeschlossen

"Für Deutschland gab es einige sehr interessante Entwicklungen. Man konnte sehen, dass es mit der CDU und der CSU eine starke demokratische Oppositionspartei gibt, was immer ein gutes Zeichen für die Demokratie ist", sagte er, obwohl er auch einige "besorgniserregende Entwicklungen" in Bezug auf "große regionale Unterschiede bei der Wahlbeteiligung des rechten Flügels" feststellte.

Trotz der historischen Niederlage der Sozialdemokraten bei den Europawahlen hat Scholz eine vorgezogene Neuwahl ausgeschlossen. Weidel sagte, die Partei habe sich zum Ziel gesetzt, bei den Bundestagswahlen im Jahr 2025 die neue Regierung zu stellen.

