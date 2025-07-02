USA stoppen einige bereits zugesagte Waffenlieferungen an die Ukraine

WERBUNG

Die USA stoppen die Lieferung einiger Luftabwehrraketen und anderer Waffen, die Kyjiw schon zugesagt worden waren. Die USA befürchten, dass ihre eigenen Bestände zu stark zurückgehen, so US-Beamte.

Bestimmte Munition wurde der Ukraine bereits unter der Regierung Biden zur Unterstützung ihrer Verteidigung zugesagt. Die jetzige Regierung scheint diese Entscheidungen aber nicht umsetzen zu wollen und hält die Lieferung wegen Bedenken hinsichtlich der US-Interessen zurück.

"Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Interessen Amerikas in den Vordergrund zu stellen, nachdem die militärische Unterstützung und Hilfe unseres Landes für andere Länder auf der ganzen Welt überprüft worden war", so die Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, in einer Erklärung.

"Die Stärke der Streitkräfte der Vereinigten Staaten bleibt unbestritten - fragen Sie einfach den Iran", scherzte Kelly.

Bei der Überprüfung durch das Pentagon wurde festgestellt, dass die Bestände einiger zuvor zugesagter Waffen zu niedrig waren, so dass anstehende Lieferungen bestimmter Artikel nicht verschickt werden können. Das US-Verteidigungsministerium machte keine Angaben dazu, welche Waffen konkret zurückgehalten werden.

"Amerikas Militär war noch nie so bereit und fähig wie heute", sagte Sprecher Sean Parnell. Das große Steuersenkungs- und Ausgabenpaket, das den US-Kongress durchläuft, "stellt sicher, dass unsere Waffen und Verteidigungssysteme modernisiert werden, um auch in Zukunft vor den Bedrohungen des 21. Jahrhunderts" gerüstet zu sein.

Der Stopp einiger Waffen aus den USA könnte ein schwerer Schlag für die Ukraine sein. Moskau hat seine Luftangriffe auf die Ukraine in letzter Zeit erheblich verstärkt, wobei die Drohnen- und Raketenangriffe sowie die Bombardierungen häufiger und intensiver werden.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland im Juni die Rekordsumme von 5.438 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt, das ist etwa ein Viertel mehr als Moskaus vorheriges Sperrfeuer von 4.198 Drohnen im März.

Kann Deutschland eingreifen?

Washington hat wiederholt darauf gedrängt, dass Verbündete der Ukraine Luftabwehrsysteme liefern und mit weiteren Waffenlieferungen einspringen.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte am Dienstag, die Entscheidung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine werde weiterhin geprüft. Er betonte jedoch, dass Deutschland sich nicht in den Krieg einmischen werde.

"Es war immer klar, dass, wenn wir die Taurus liefern, diese Waffe nicht von deutschen Soldaten, sondern von Ukrainern eingesetzt wird", sagte Merz vor Medien.

Er wies darauf hin, dass dasselbe Prinzip auch für andere Marschflugkörper gelte, die bereits von Großbritannien und Frankreich an die Ukraine geliefert wurden.

Taurus ist den französisch-britischen SCALP- und Storm Shadow-Raketen in Bezug auf Reichweite, Geschwindigkeit und Nutzlast sehr ähnlich.

Der Hauptunterschied liegt in der Konstruktion des Gefechtskopfes, da Taurus so programmiert werden kann, dass er nach dem Eindringen in befestigte Ziele wie Bunker und verstärkte Anlagen detoniert - der Hauptgrund, warum Kyjiw die in Deutschland hergestellten Raketen seit Beginn der russischen Invasion Anfang 2022 in Berlin angefordert hat.