Das gewaltsame Vorgehen Irans gegen Demonstranten hat in der Europäischen Union eine seit Langem geführte Debatte neu entfacht: die Frage, ob das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), das weithin als eine der zentralen Triebkräfte der Repression gilt, als terroristische Organisation eingestuft werden soll.

Würde der mächtigste Teil der iranischen Streitkräfte auf die EU-Terrorliste gesetzt, stünde das IRGC in einer Reihe mit Gruppierungen wie Daesh, al-Qaida, der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad.

Eine Einstufung als terroristische Vereinigung hätte weitreichende Folgen: Reiseverbote für Mitglieder, das Einfrieren von Vermögenswerten sowie ein Verbot, den gelisteten Gruppen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Diplomaten in Brüssel zufolge gehören Länder wie Deutschland und die baltischen Staaten zu jenen, die nach der extremen Gewalt gegen Demonstranten während der zweiwöchigen Proteste darauf drängen, die Diskussion über eine Listung des IRGC wieder aufzunehmen.

Bei einem Treffen der Botschafter im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee der EU, das diese Woche in Brüssel stattfand, wurde das Thema breit diskutiert. Formelle schriftliche Vorschläge wurden jedoch nicht vorgelegt - ein Schritt, den einige Mitgliedstaaten vor einer Entscheidung für erforderlich halten.

Eine in den USA ansässige iranische Menschenrechtsorganisation äußerte unterdessen die Befürchtung, dass während der Proteste mehr als 2.000 Menschen getötet worden sein könnten. Zudem bestehe die Gefahr öffentlicher Hinrichtungen.

Der niederländische Außenminister David van Weel gehörte zu den ersten Regierungsvertretern, die die EU öffentlich auf der Plattform X aufforderten, das IRGC als terroristische Organisation einzustufen.

In Frankreich richtete der zentristische Abgeordnete Pieyre-Alexandre Anglade einen ähnlichen Appell an die EU. "Europa kann nicht schweigen", sagte er, während "Hunderte Zivilisten durch die brutalen Soldaten des Regimes, insbesondere die Revolutionsgarden, getötet und weitere verletzt wurden".

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien haben das IRGC bereits als ausländische terroristische Organisation eingestuft. US-Präsident Donald Trump warnte am Dienstag, der Iran werde eine "sehr harte Antwort" erhalten, sollte Teheran seine Drohung öffentlicher Hinrichtungen umsetzen.

Italien, Frankreich und Spanien haben sich bislang noch nicht festgelegt, so Diplomaten, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Ein Diplomat sagte Euronews, zunächst müsse eine "sinnvolle Diskussion über die Frage" geführt werden. Er deutete jedoch nicht an, dass sein Land sich grundsätzlich dagegen aussprechen würde.

"Menschen ins Gesicht schießen"

Das 1979 von Ayatollah Ruhollah Khomeini, dem Gründer der Islamischen Republik, ins Leben gerufene IRGC ist die militärische Eliteeinheit des Iran. Es verfügt über Bodentruppen, Marine, Luftwaffe und einen eigenen Geheimdienst und untersteht direkt dem Obersten Führer des Landes.

Der Organisation wird vorgeworfen, Proteste im Iran gewaltsam niederzuschlagen, Waffen an Russland zu liefern, ballistische Raketen auf Israel abgefeuert zu haben und enge Beziehungen zu bewaffneten Verbündeten wie der Hisbollah im Libanon, der Hamas in den Palästinensergebieten und den Huthi-Rebellen im Jemen zu unterhalten.

In einer kürzlich im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Erklärung beschuldigte das IRGC seinerseits "Terroristen", militärische Einrichtungen und Polizeibehörden anzugreifen. US-Präsident Trump warnte erneut, der Iran müsse mit einer "sehr harten Antwort" rechnen, sollte er Demonstranten hinrichten, und bezeichnete die iranische Führung als "Monster", die "zu viele Menschen" getötet hätten.

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, forderte die EU in einem Interview mit Euronews ebenfalls auf, dem Ruf nach einer Einstufung nachzukommen. Das Parlament unterstütze eine entsprechende Entscheidung, nun seien die übrigen EU-Institutionen gefordert.

Eine Aufnahme des IRGC in die EU-Terrorliste wäre ein "klares Symbol" der Unterstützung für die iranische Bevölkerung, sagte Hannah Neumann, Grünen-Europaabgeordnete und Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zum Iran. "Wir sagen, dass sie eine terroristische Organisation sind - was sie sind - und wir drücken unsere Solidarität mit den Demonstranten aus", sagte sie. "Sie haben Menschen ins Gesicht geschossen."

Eine Einstufung als Terrororganisation würde es zudem "deutlich einfacher machen, notwendige Maßnahmen umzusetzen" etwa das Blockieren von Finanztransaktionen, fügte Neumann hinzu.

Bereits 2019 hatte die Trump-Regierung das IRGC - einschließlich seiner Eliteeinheit, der Quds-Force - als ausländische Terrororganisation eingestuft. Washington begründete dies mit der direkten Beteiligung der Gruppe an "terroristischen Verschwörungen", ihrer institutionellen Unterstützung des Terrorismus und ihrer Rolle bei der Tötung von US-Bürgern.

Im Jahr 2023 verurteilte das Europäische Parlament die Rolle des IRGC bei der Niederschlagung der Proteste nach dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini. Es forderte die Mitgliedstaaten auf, das IRGC, die Quds-Force und die paramilitärische Basij-Miliz auf die EU-Terrorliste zu setzen. "Jedes Land, in dem das IRGC militärische, wirtschaftliche oder informationelle Operationen durchführt, sollte die Beziehungen zu dieser Organisation abbrechen und sie verbieten", hieß es damals.

Fehlende Rechtsgrundlage

Nach EU-Recht können Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen nur dann auf die EU-Terrorliste gesetzt werden, wenn eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaates oder eines Drittstaates zuvor einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Zudem ist Einstimmigkeit erforderlich - ein einzelner Mitgliedstaat kann die Aufnahme also blockieren.

Neue Hoffnungen auf eine rechtliche Grundlage kamen im März 2024 auf, als das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied, dass ein Anschlag auf eine Synagoge in Bochum im Jahr 2022 von einer staatlichen iranischen Agentur orchestriert worden war. Das Urteil weckte die Erwartung, dass der EU nun zumindest eine vorsichtige rechtliche Handhabe zur Verfügung stehen könnte.

Gleichzeitig spielen politische Erwägungen eine wichtige Rolle. Diplomaten zufolge zögerten insbesondere Frankreich und Italien, die Beziehungen zu Teheran weiter zu verschärfen - auch mit Blick auf das Schicksal eigener Staatsangehöriger, die im Iran inhaftiert sind.

Griechenland, ein zentraler Akteur in der internationalen Schifffahrt, engagiert sich zudem stark für den Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer vor Angriffen der Huthi-Rebellen und hatte in der Vergangenheit Spannungen mit dem Iran wegen beschlagnahmter Tanker.

Einige EU-Beamte argumentieren zudem, dass viele Mitglieder des IRGC bereits umfassenden EU-Sanktionen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm unterliegen. Eine zusätzliche Einstufung als Terrororganisation berge das Risiko weiterer Eskalationen, ohne die Einflussmöglichkeiten der EU wesentlich zu erhöhen.