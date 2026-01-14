Exklusiv: Niederlande schlagen neue Sanktionen gegen den Iran vor

EU-Botschafter werden einen niederländischen Vorschlag für ein neues Paket von Sanktionen gegen den Iran prüfen, nachdem das Land gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen ist, so zwei Diplomaten gegenüber Euronews.

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Die vorgeschlagenen Sanktionen würden unter die Menschenrechtssanktionen der EU gegen den Iran fallen und zu einer breiten Palette von Reiseverboten und eingefrorenen Vermögenswerten hinzukommen, die bereits bestehen.

"Sie werden das Einfrieren von Vermögenswerten für neue Personen einschließen", sagte einer der Diplomaten und fügte hinzu, dass das Thema bereits von den 27 Botschaftern des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees in Brüssel Anfang dieser Woche beraten werde.

Die EU-Außenpolitikbeauftragte Kaja Kallas hat bereits signalisiert, dass die EU bereit sei, nach der Niederschlagung der Proteste im Iran auf neue Sanktionen gegen das Land zu drängen.

Die Zahl der Todesopfer bei den Protesten, die vor zwei Wochen begannen, steigt weiter. Am Montag erklärte die in Norwegen ansässige Gruppe Iran Human Rights, dass mindestens 648 Demonstranten von iranischen Sicherheitskräften getötet worden seien.

Die Verabschiedung neuer EU-Sanktionen wäre eine konkrete Reaktion auf die Welle der Kritik westlicher Politiker an dem iranischen Regime.

Der französische Präsident Emmanuel Macron prangerte die "staatliche Gewalt" gegen iranische Demonstranten an, während der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, Irans Einsatz von "unverhältnismäßiger und brutaler Gewalt" sei "ein Zeichen von Schwäche".

Die neuen Maßnahmen würden zu den umfangreichen Sanktionen hinzukommen, die bereits gegen den Iran gelten. Dazu gehören in erster Linie Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten als Reaktion auf schwere Menschenrechtsverletzungen, Aktivitäten zur Verbreitung von Kernwaffen und die militärische Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Die EU hat gegen mehr als 230 Iraner Sanktionen verhängt, darunter der iranische Innenminister Ahmad Vahidi, Mitglieder des Korps der Islamischen Revolutionsgarden und mehr als 40 weitere Personen.

Das Vorgehen der EU in der aktuellen Krise steht jedoch in krassem Gegensatz zu den militärischen Drohungen der USA.

US-Präsident Donald Trump sagte kürzlich, er werde "sehr hart zuschlagen", wenn die iranische Führung Demonstranten töte. Obwohl Berichten zufolge noch keine Entscheidung getroffen wurde, wird der amerikanische Präsident laut US-Medienberichten über neue Optionen für Militärschläge in dem Land unterrichtet.