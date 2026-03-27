Das Europäische Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz gebilligt, mit dem die Rückführung irregulärer Migranten in größerer Zahl durch den Bau von Abschiebezentren außerhalb der EU beschleunigt werden soll, wobei gleichzeitig strengere Vorschriften gelten, die eine Verschiebung der politischen Prioritäten im Zuge des Rechtsrucks in Europa widerspiegeln.

WERBUNG WERBUNG

Das Gesetz wird auch die gesetzliche Haftzeit auf bis zu zwei Jahre erhöhen und den zurückgeschickten Personen praktisch unbegrenzte Einreiseverbote in die EU auferlegen.

Die "Rückführungsverordnung" gilt als entscheidend für die Erhöhung der Rückführungsquote von Menschen ohne rechtmäßigen Aufenthalt in der EU und wird als Eckpfeiler eines neuen europäischen Vorstoßes zur Bekämpfung der irregulären Migration angesehen.

Das Gesetz ermöglicht es den EU-Ländern, irreguläre Migranten in Drittländer zurückzuschicken, die nichts mit ihrem Herkunftsland zu tun haben, sofern sie bilaterale Abkommen mit einem Nicht-EU-Staat geschlossen haben, um in dessen Hoheitsgebiet Zentren, so genannte "Rückführungszentren", einzurichten.

Der Gesetzentwurf wurde von 389 Abgeordneten unterstützt, 206 Abgeordnete stimmten dagegen und 32 enthielten sich der Stimme. Nach der Abstimmung brach ein großer Teil des Plenarsaals in Beifall und Jubel aus.

Unbegleitete Minderjährige von Regelung ausgenommen

Die endgültige Fassung des Gesetzes wird nun zwischen dem Parlament und den EU-Mitgliedstaaten verhandelt. Es wird erwartet, dass die Verhandlungen reibungslos verlaufen, da es keine wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Texten gibt.

Sowohl die Abgeordneten als auch die EU-Länder wollen Familien mit Kindern in die Abschiebung in Drittländer einbeziehen und nur die unbegleiteten Minderjährigen von der Regelung ausnehmen.

Parlament und Rat wollen auch die automatische aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln ändern, die nach geltendem Recht jede Abschiebung eines Migranten bis zur endgültigen Entscheidung aussetzen. Der angenommene Text zielt darauf ab, diese Entscheidung von Fall zu Fall an die Justizbehörden zu verweisen.

Das Parlament fügte eine Bestimmung hinzu, die Gespräche mit "nicht anerkannten Drittstaaten" für die Zwecke der Rückübernahme ermöglicht, was zu einer Zusammenarbeit mit nicht-demokratischen Regimen bei der Rückführung von Menschen führen könnte.

"Der angenommene Text gibt grünes Licht für die Zusammenarbeit mit den Taliban, um die erzwungene Rückkehr afghanischer Staatsangehöriger zu ermöglichen. Das ist eine totale Abkehr von den Werten der EU", sagte die grüne Europaabgeordnete Melissa Camara zu Euronews.

Das Parlament hat auch ein dauerhaftes Einreiseverbot für Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, aufgenommen und sich für eine unbegrenzte Höchstdauer des Einreiseverbots für zurückgekehrte Migranten ausgesprochen, das die Mitgliedstaaten auf 20 Jahre festgelegt hatten.

Bei anderen Aspekten des Gesetzes scheint der Text des Parlaments weniger streng zu sein als der des Rates. So soll die maximale Haftdauer für Migranten, die auf ihre Rückführung warten, 24 Monate statt der von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen 30 Monate betragen.

Das Parlament hat auch eine Bestimmung gestrichen, die es den Behörden erlaubt, den Wohnort oder "andere relevante Orte" zu durchsuchen, an denen ein Drittstaatsangehöriger, gegen den eine Ausweisungsverfügung vorliegt, angetroffen werden könnte. Dies könnte zu Razzien führen, die denen der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) ähneln, so NROs und die Zivilgesellschaft.

EVP verbündet sich in der Migrationsfrage erneut mit den Rechtsextremen

Bei der Abstimmung haben sich die Konservativen der Europäischen Volkspartei (EVP) mit den Rechtsextremen zusammengetan, um den Gesetzentwurf über die Ziellinie zu bringen, obwohl es zuvor Kritik an ihrer Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs auf Ausschussebene über einen geheimen WhatsApp-Chat gab.

Nur eine Handvoll EVP-Abgeordneter aus Luxemburg, Belgien, Irland und Finnland lehnten den Gesetzentwurf ab oder enthielten sich der Stimme.

"Wir werden ein einfaches Prinzip durchsetzen: Wer illegal nach Europa kommt, kann nicht bleiben", schrieb der französische EVP-Abgeordnete Francois-Xavier Bellamy, der den im Plenum angenommenen Text verfasst hat, auf X.

Die linken Fraktionen stimmten gegen das Gesetz und äußerten Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit den Grundrechten. "Hier geht es nicht mehr um die Rückführung von Menschen, sondern darum, sie praktisch in jedes beliebige Land der Welt zu schicken, vielleicht sogar in ein Land, das sie noch nie gesehen haben", sagte die Europaabgeordnete Cecilia Strada von den Sozialisten und Demokraten (S&D).

Die dänischen, maltesischen und lettischen S&D-Abgeordneten stimmten jedoch für das Gesetz, im Einklang mit der Migrationspolitik ihrer Regierungen, ebenso wie die nordischen und deutschen Abgeordneten der Fraktion Erneuerbares Europa.